7 عادات مخادعة ممكن تسبب جفاف بشرتك

لو بتستخدمي مرطب كويس وبتعتني ببشرتك ومع ذلك بشرتك جافة بغض النظر عن كل ده ، يبقى هنا في حاجات تانية لازم تحطيها في اعتبارك ، اول حاجة تختاري منتجات العناية بشكل افضل وتشوفي المناسب لبشرتك ده يعتبر الخطوة الاساسية في نظام العناية ، والحاجة التانية لازم تعرفي العادات اللي بتسبب جفاف البشرة وتتجنبيها ، والنهاردة من خلال السطور الجايه هنتعرف على العادات دي اللي ممكن تأثر على بشرتك بشكل سلبي.

العادات اللي بتسبب جفاف البشرة:

1- بتشربي ماية كتير زيادة عن اللزوم:

ممكن تشوفي ان الموضوع متناقض ، الا ان شرب ماية كتير زيادة عن اللزوم ممكن بالفعل يضر بشرتك ، على الرغم من الحفاظ على رطوبة الجسم امر مهم جدا لصحتنا العامة ، الا ان الكمية الزيادة من الماية ممكن انها تسبب فقدان الجسم للمعادن الاساسية اللي محتاجها ، وده بدوره هيأثر على بشرتك ويخليها باهتة وجافة ، الافضل هو شرب كمية ماية مناسبة ، وعلاج البشرة الجافة من بره باستخدام المنتجات المناسبة ، وتعملي تغيير في اسلوب حياتك ، ده كله هيغير بشرتك للافضل وهتلاحظي الفرق بنفسك.

2- بتاخدي شاور مدة طويلة:

الشاور السخن ممكن يكون وسيلة راعئة جدا للاسترخاء بعد يوم تعب ، ولكن في الواقع ده ممكن يجهد بشرتك ، الماية السخنة بتزيل الزيت والرطوبة اللي بتحتاجها البشرة عشان تفضل حيوية ونضرة ، وكل ما زادت فترة الشاور زاد جفاف بشرتك ، والافضل والامان اكتر ليكي انك تاخدي شاور بماية فاترة لمدة قصيرة باستخدام صابون معتدل ميضرش الحاجز الواقي لبشرتك.

3- بتحطي المرطب في الوقت الغلط:

وضع الكريم المرطب في الوقت الصح هيساعدك انك تستفادي منه لاقصى حد ، بننصحك انك بدل ما تنشفي وشك بعد غسله وبعدها تحطي الكريم ، انك تحطيه وبشرتك لسه رطبه ، ده هيساعد على حبس الرطوبة وترطيب بشرتك بشكل افضل من لو كنتي استخدمتي المنتج على بشرة جافة تماما ، والحقيقة ان النساء الكوريات المعروفين ببشرة خزفية خالية من العيوب ، بيستخدموا المرطب على البشرة في خلال 3 ثواني من غسل الوجه.

4- بتنامي من غير شراب:

لبس الشراب قبل النوم ليه فوايد كتير ، هيساعدك في الحصول على نوم افضل, منع الهبات الساخنة, منع تشقق الكعبين ، وضع الكريم ولبس الشراب قبل النوم هيقلل من فرص جفاف وتشقق الكعبين.

5- بتفركي بشرتك بالفوطة:

فرك البشرة بفوطة قطن خشنة ممكن انه يأدي لجفاف وتهيج البشرة وخصوصا الحساسة ، وده هيخليها حمرا وهيعمل احساس بالحكه ، عشان تتجنبي تهيج البشرة ، سيبيها تنشف بشكل طبيعي في الهوا ، او استخدمي فوطة من المايكروفايبر “الالياف الدقيقة” تكون لطيفة على البشرة وجففي البشرة بيها بطريقة الطبطبة.

6- بتاكلي بيض كتير:

على الرغم من ان البيض مصدر كبير للبروتين ، الا انه ممكن يسبب جفاف الجلد عند الافراط في اكله ، البيض بيحتوي على نسبة عالية من فيتامين A ، واكل كمية كبيرة منه ممكن يؤثر على بشرتك بشكل سلبي ، ولكن الخبر الحلو هو انك مش مضطرة تستغني عن اكل البيض خالص ، ولكن اتأكدي بس انك متاكليش اكتر من 3 بيضات في اليوم.

7- بتستخدمي مرطب غلط:

لو حسيتي ان المرطب اللي بتستخدميه مش بيعمل حاجة لبشرتك ، ده معناه انه خفيف جدا بالنسبة لنوع بشرتك ، لو انتي بشرتك دهنية يبقى الكريم المرطب اللي بيحتوي على الماية هيكون افضل اختيار لبشرتك ، والبشرة الحساسة هيكون افضل حاجة ليها الكريمات اللي بتحتوي على مكونات مهدئة ، لان استخدام المنتج المناسب لنوع بشرتك ممكن انه يساعد في منع تبخر الماية من بشرتك بسرعة كبيرة والحفاظ عليها رطبة لفترة اطول.

عادات يومية ممكن تسببلك ظهور جلد الوزة