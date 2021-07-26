ماهي أعراض حمى القش وما طرق علاجها

حمى القش دوت الخليج نوع من أنواع أمراض الأنف وتصنف ضمن أنواع الحساسية، وتتكر الإصابة بها خلال السنة مع أوقات انتشار حبوب اللقاح المختلفة، كما يمكن أن يكون العث والحشرات أحد أسبابها، وعادة ما تتشباه أعراضها مع نزلات البرد إلا أنها أكثر حدة، وعن أعراضها وعلاجها نتعرف على الآتي:

أعراض حمى القش:

عدد موقع "مايو كلينك" الطبي مجموعة من الأعراض التي تصيب مرضى حمى القش وهي:

العطس المتكرر خاصة في الصباح الباكر.

سيلان واحتقان في الأنف.

زيادة الدموع في العيون بسبب الحكة والاحمرار وكذلك تورم في محيط العيون.

السُّعال وحكة في سقف الفم.

الرشح خلف الأنف

الشعور بالتعب والإرهاق العام.

مضاعفات حمى القش:

التعب وكثرة العطس والسعال عند الإصابة بحمى القش يؤثر على ممارسة الحياة الطبيعية.

فقدان الشهية ونقصان الوزن أحد مضاعفات حمى القش.

اضطرابات في النوم.

اضطرابات في الحالة المزاجية.

التهابات في الأذن والأنف.

تفاقم أعراض الربو.

علاج حمى القش:

بعد التشخيص الدقيق وملاحظة الأعراض يصف الطبيب أحد الأدوية التالية أو مجموعة منها لعلاج حمى القش، وهي:

الأدوية المضادة للحساسية سواء الحبوب أو الإبر أو السوائل.

مسكنات الألم على اختلاف أنواعها.

بخاخات الأنف لتقليل الاحتقان والتخفيف من السيلان والعطس.

قطرات العيون لعلاج الالتهابات والتقليل من الاحمرار.

غسل للجيوب الأنفية للتخفيف من الأعراض.

بخاخات الفم لعلاج ضيق التنفس.

أدوية علاج السعال للتخفيف من السعال وحكة الفم.

في بعض الأحيان يلجأ الطبيب إلى العقاقير التي تحتوي على الكورتيزون، إلا أنها تعطى لفترة قصيرة عند تفاقم الحالة فقط.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.