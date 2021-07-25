كيكة الجيلي اللذيذة بطريقة سهلة وسريعة للتخلص من حر الصيف

كيكة الجيلي من أنواع الكيكات اللذيذة ، والتى يتم صنعها خاصةً فى فصل الصيف لأنها تعتبر من الكيكات الباردة التى تساعد فى تلطيف حرارة الجو، وتعطيك احساس جميل جدا بطعمها المثلج اللذيذ وعليها إقبال كبير فى محلات الحلويات والآيس كريم، والكثير من ربات المنزل يبحثون عن طريقة لعملها فى المنزل بكل سهولة وبدون تكاليف، وذلك لأن الكثير منهم يفضلون عملها فى المنزل لأنهم يخافون على أطفالهم من المواد الصناعية الموجودة فى الأشياء الجاهزة، لذلك سوف نقدم لكم هذه الطريقة البسيطة و التى من السهل تجربتها، وسوف نقدم لكم متابعينا الأعزاء اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير كيكة الجيلي بالتفصيل. مكونات كيكة الجيلي مكونات كيكة الجيلي تتكون كيكة الجيلي من سهلة وبسيطة وموجودة بالمنزل وهى كالتالي: مقادير الكيكة ٢ كوب من الدقيق.

٣ حبات من البيض.

كوب من السكر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

١/٢ كوب من الزيت.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

كوب من اللبن السائل.

رشة من الملح. للتزيين ٦ أكياس من الجيلي.

١/٤ كيلو من الفراولة.

كوب من الماء الساخن. طريقة الاعداد والتحضير طريقة الاعداد والتحضير طريقة عمل كيكة الجيلي بسيطة جداً وتتمثل فى خطوتين وهما خطوة تجهيز الكيكة وخطوة التزيين وهى كمايلي: نقوم أولا بعمل الكيكة ونحضر وعاء عميق أو فى المضرب الكهربائى. ونضع به السكر والبيض والفانيليا ونخفقهم جيداً ثم نضيف إليهم اللبن والزيت ونستمر فى الخفق. وفى وعاء آخر نضع المكونات الجافة الدقيق والبيكنج بودر ورشة الملح ونقلبهم كويس. وبعد ذلك نضيف عليهم الخليط السائل ونقلبهم مع بعض بالمعلقة ثم نديهم ضربتين بالمضرب الكهربائى حتى نتأكد من عدم وجود تكتلات من الدقيق. ثم نحضر قالب الكيك المفتوح من النصف وندهنها بالسمنة ونعفرها بالدقيق. وبعد ذلك نقوم بسكب الخليط فى القالب. وندخلها الفرن السابق تسخينها على درجة حرارة ١٨٠ لمدة ٤٥ دقيقة. ثم نخرجها من الفرن ونقلبها ونأخذ القالب ونغسله جيدا وننشفه. ونحضر بولة صغيرة ونضع بها كيسين من الجيلي وعليهم كوبين من الماء الساخن ونقلبهم جيداً. ونقوم بغسل الفراولة جيداً ونقطعها نصفين ونرصها فى القالب . ونضيف عليها الجيلي الساخن ونضعها فى الفريزر حتى تتماسك. ثم نخرجها من الفريزر ونضع عليها الكيكة. وبعد ذلك نجهز ٤ أكياس من الجيلي وعليهم ٤ أكواب من الماء الساخن ونقلبهم جيداً. ونتركها فى الثلاجة حتى تبرد لمدة ٣٠ دقيقة. ثم نقوم بتسقية الكيكة بالجيلي تماماً وندخلها الثلاجة حتى تتماسك جيداً. ونخرجها من الثلاجة ونحضر صينية ونضع بها شوية من الماء الساخن ونضع القالب بها حتى نقوم بقلبه بسهولة. وبكدا تكون الكيكة جاهزة للتقديم وبالهنا والشفا. الوسوم

كيكة الجيلي من أنواع الكيكات اللذيذة ، والتى يتم صنعها خاصةً فى فصل الصيف لأنها تعتبر من الكيكات الباردة التى تساعد فى تلطيف حرارة الجو، وتعطيك احساس جميل جدا بطعمها المثلج اللذيذ وعليها إقبال كبير فى محلات الحلويات والآيس كريم، والكثير من ربات المنزل يبحثون عن طريقة لعملها فى المنزل بكل سهولة وبدون تكاليف، وذلك لأن الكثير منهم يفضلون عملها فى المنزل لأنهم يخافون على أطفالهم من المواد الصناعية الموجودة فى الأشياء الجاهزة، لذلك سوف نقدم لكم هذه الطريقة البسيطة و التى من السهل تجربتها، وسوف نقدم لكم متابعينا الأعزاء اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير كيكة الجيلي بالتفصيل. مكونات كيكة الجيلي مكونات كيكة الجيلي تتكون كيكة الجيلي من سهلة وبسيطة وموجودة بالمنزل وهى كالتالي: مقادير الكيكة ٢ كوب من الدقيق.

٣ حبات من البيض.

كوب من السكر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

١/٢ كوب من الزيت.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

كوب من اللبن السائل.

رشة من الملح. للتزيين ٦ أكياس من الجيلي.

١/٤ كيلو من الفراولة.

كوب من الماء الساخن. طريقة الاعداد والتحضير طريقة الاعداد والتحضير طريقة عمل كيكة الجيلي بسيطة جداً وتتمثل فى خطوتين وهما خطوة تجهيز الكيكة وخطوة التزيين وهى كمايلي: نقوم أولا بعمل الكيكة ونحضر وعاء عميق أو فى المضرب الكهربائى. ونضع به السكر والبيض والفانيليا ونخفقهم جيداً ثم نضيف إليهم اللبن والزيت ونستمر فى الخفق. وفى وعاء آخر نضع المكونات الجافة الدقيق والبيكنج بودر ورشة الملح ونقلبهم كويس. وبعد ذلك نضيف عليهم الخليط السائل ونقلبهم مع بعض بالمعلقة ثم نديهم ضربتين بالمضرب الكهربائى حتى نتأكد من عدم وجود تكتلات من الدقيق. ثم نحضر قالب الكيك المفتوح من النصف وندهنها بالسمنة ونعفرها بالدقيق. وبعد ذلك نقوم بسكب الخليط فى القالب. وندخلها الفرن السابق تسخينها على درجة حرارة ١٨٠ لمدة ٤٥ دقيقة. ثم نخرجها من الفرن ونقلبها ونأخذ القالب ونغسله جيدا وننشفه. ونحضر بولة صغيرة ونضع بها كيسين من الجيلي وعليهم كوبين من الماء الساخن ونقلبهم جيداً. ونقوم بغسل الفراولة جيداً ونقطعها نصفين ونرصها فى القالب . ونضيف عليها الجيلي الساخن ونضعها فى الفريزر حتى تتماسك. ثم نخرجها من الفريزر ونضع عليها الكيكة. وبعد ذلك نجهز ٤ أكياس من الجيلي وعليهم ٤ أكواب من الماء الساخن ونقلبهم جيداً. ونتركها فى الثلاجة حتى تبرد لمدة ٣٠ دقيقة. ثم نقوم بتسقية الكيكة بالجيلي تماماً وندخلها الثلاجة حتى تتماسك جيداً. ونخرجها من الثلاجة ونحضر صينية ونضع بها شوية من الماء الساخن ونضع القالب بها حتى نقوم بقلبه بسهولة. وبكدا تكون الكيكة جاهزة للتقديم وبالهنا والشفا.

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