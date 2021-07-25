طريقة عمل صينية شاورما الدجاج بالتتبيلة السحرية أحلى من المطاعم

صينية شاورما الدجاج ، من الأكلات اللذيذة والشهية التي تحظى بإقبال الجميع، ويعشقها الصغار والكبار أيضاً، والمحببة والمفضلة لديهم، حيث يقبل الكثير على تناول شاورما الدجاج في المطاعم مع الأصدقاء والأهل في جو ملئ بالبهجة والسعادة، ولكنها قد تكون غير مضمونة من الناحية الصحية، لذا سوف نقدم لكم طريقة تحضيرها بكل سهولة، وبالتتبيلة المميزة، وأحلى من المطاعم، كما تتميز بقيمتها الغذائية العالية، وتبحث ربات البيوت عن طريقة تحضيرها لكي تحضرها لأفراد أسرتها وإسعادهم، كما يمكنكم تجربة صينية شاروما الدجاج بالبطاطس وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل صينية شاورما الدجاج بألذ الوصفات.

مكونات صينية شاورما الدجاج

تتكون صينية شاورما الدجاج من مكونات سهلة وبسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، حيث تعد التتبيلة أهم ما يميز هذه الوصفة، وغنية بالقيمة الغذائية أيضاً، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

كيلو صدور دجاج مقطع مكعبات صغيرة.

كوب لبن زبادي.

2 ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

ملعقة كبيرة من بهارات الشاورما.

ملعقة صغيرة من الثوم المهروس.

رشة قرفة.

رشة قرنفل.

ملعقة صغيرة من الببريكا.

ربع ملعقة صغيرة من معجون المزنجبيل (اختياري).

ربع كوب زيت نباتي.

2 ملعقة كبيرة من دبس الرمان.

ملح حسب الرغبة.

خبز التورتيلا (ويمكنكم الاستعانة بطريقة عمل خبز التورتيلا بدون فرن في المنزل بدلاً من شرائه من الخارج).

صلصة الثومية.

جبنة موزاريلا مبشورة (ويمكنكم الاستعانة بطريقة عمل الجبنة الموزاريلا في المنزل بدلاً من شرائها من الخارج).

بطاطس مقلي.

مخلل خيار.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على صينية شاورما الدجاج بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي: