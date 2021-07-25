طريقة عمل سلطة طحينة مع ألذ وأشهى مشويات

سلطة الطحينة من الأطباق الرئيسية التي لا غنى عنها مع المشويات وأيضا مع الأسماك، فهي تعتبر من أسهل وأبسط الوصفات التي نقوم بتحضيرها في المنزل بكل سهولة وبمكونات غير مكلفة نهائيا وينتج عنها طعم ولا أحلى، بالإضافة إلى أنها مفيدة جدا للجسم لاحتوائها على البروتينات والمعادن، وتساعد علي تقوية جهاز مناعة جسم الإنسان، غير أنها مفيده جدا للبشرة لاحتوائها على بذور السمسم التي تساعد على منع ظهور التجاعيد ونضارة البشرة، وتحسن صحة القلب، وتنظم مستوى الكولسترول في الجسم وغيرها من الفوائد المذهلة، لذا سوف نتعرف علي بعض الطرق المختلفة لتحضير سلطة الطحينة.

مكونات تحضير سلطة الطحينة للمشويات:

لكي نقوم بتجهيز سلطة الطحينة للمشويات نحتاج إلى بعض المكونات وهي:

ربع ملعقة صغيرة من الكمون، مع فصين من الثوم المفروم.

نقوم بشراء كوب من الطحينة.

نجهز نصف ملعقة صغيرة من الملح، وملعقتين كبيرتين من الماء، وكوب إلا ربع من عصير الليمون الحامض.

أولا نجهز إناء الخلاط الكهربائي ونضع فيه الطحينة مع الثوم مع عصير الليمون ونشغل الخلاط. ثم بعد ذلك نضيف الماء ونشغله مرة آخرى لحين الحصول على قوام الطحينة المناسب. الآن نضع الطحينة في أطباق التقديم، ونزينها بإستخدام البقدونس المفروم ونتناولها مع المشويات.

كل ما نفعله إتباع الآتي:مكونات عمل سلطة الطحينة بالزبادي:

لكي نقوم بتحضير سلطة الطحينة بالزبادي نحتاج إلى:

إحضار كمية من الفلفل الأسود والملح، مع ربع كوب من زيت الزيتون.

نجهز فص من الثوم المفروم، وثلاث ملاعق كبيرة من عصير الليمون، وربع كوب من الماء المغلي.

نحتاج إلى ملعقتين من الطحين، ونصف كوب من اللبن الزبادي.

أولا نجهز إناء ونضع فيه الطحينة مع الماء ونقلبهم جيدا. ثم نقوم بوضع الزبادي مع عصير الليمون مع والثوم المفروم، ونقلب جميع المكونات لحين تجانس المكونات جيدا. ثم بعد ذلك نقوم بوضع زيت الزيتون والفلفل الأسود والملح مع التقليب المستمر حتى تتمكني من الحصول على خليط متجانس. نضع سلطة الطحينة بالزبادي في أطباق التقديم، ونتناولها مع الخضروات بصحة وعافية.

كل ما نفعله إتباع الآتي: