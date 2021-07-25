طريقة عمل العوامة المقرمشة حلوى لقمه القاضي في البيت بمكونات بسيطه وسهله

طريقة عمل العوامة المقرمشة والتي تسمى لقمه القاضي، من أجمل الحلويات السهلة، والتي يتم تحضيرها في البيت وبنتيجة رائعه، حيث يقبل عليها الأطفال والكبار، وكذلك تبحث عنها جميع النساء، وصحيه للغايه، حيث في أجواء كوفيد 19 يتم عمل جميع الأكلات من حلو وحادق داخل البيت لسلامه صحتنا وصحه أولادنا، وستكون لذيذه ورائعه وافضل من شرائها من الخارج، ويتم إضافة السكر حسب الرغبة، وهذه الطريقة مضمونه وسهله التحضير وبمكونات بسيطه في البيت، وغير متعبه أبداً، وإليكم الخطوات وكافة المكونات المطلوبة.

مكونات طريقة عمل العوامة المقرمشة

كذلك من أجمل الحلويات طريقة عمل صوابع زينب وسبب تسميتها بذلك، وايضًا بسهولة حضري كيكة الشيكولاتة في البيت، وسنتعرف الآن علي مقادير حلويات لقمه القاضي، والمتوافرة في البيت.

2 كوب دقيق.

ربع معلقه صغيره ملح.

كوب ماء ربع.

بعد ذلك معلقه صغيره فانيليا سائله.

ثم 1 معلقه نشا كبيره.

و معلقه صغيره خميره فوريه ناعمه.

1 معلقه صغيره من السكر.

القطر: الشيره أو الشربات.

نصف معلقه صغيره فانيليا.

1 معلقه صغيره عصير ليمون.

ثم 1 كوب ماء.

ثم 2 كوب من السكر.

نحضر وعاء سميك القاعدة حجمه متوسط، نضع به السكر، والماء، وعصير الليمون.

نضع القطر علي نار متوسطه حتا يتم غليانه.

ثم نخفف النار علي القطر، حتا يتم طهي، علي النار لمده تصل ل 8 دقائق.

أضيفي الفانيليا،ثم ضعيه يبرد تماما قبل استعماله.

نحضر الخلاط ضعي به الملح، والدقيق، و النشا، و السكر، والفانيليا، و الماء، والخميرة، ثم نشغل الخلاط علي سرعه خفيفه، حتا يكون لديكي خليط سائل. ثم ضعي الخليط في طبق عميق، و نغضي الطبق بالنيلون، ثم توضع ف مكان دافئ لمده تصل لساعتين تقريباً. وبعد ذلك نقوم بتقليب العجينة بمعلقه بلاستيك عريضه، في أول ساعه من تخميرها، ونعيد العجينة لمكانها. نحضر وعاء عميق ونضعه علي النار، ونقوم بوضع الزيت به بحيث يكون ارتفاعه 2 بوصه، ونسخن الزيت علي نار متوسطه. ثم في طبق كبير نضع القطر، ودعيه جانبك أثناء قليك للعجينه. حيث في طبق صغير نضع بعض الزيت لتغطيه المعلقة بالكامل أثناء تشكيل العوامة. يتم إحضار معلقتين ذات ثقوب كبيره، ومعلقه صغيره بدون ثقوب. يمكن إن نشكل العوامة بطرق مختلفه، وبعد تشكيلها يتم وضعها في الزيت بطريقه محترفه حتا تنزل الكره متناسقه. وبالمعلقة ذات الثقوب نضغط علي الكرات وهي في الزيت حتا تصبح ذهبيه اللون، ثم نخرج العوامة من الزيت ونضعها في القطر مباشره. بالمعلقة الأخري ذات الثقوب، نقلب العوامة داخل القطر حتا تتشرب منه. ثم تخرج العوامة من القطر وتوضع في وعاء للتقديم للأكل.

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تعرفنا الآن على طريقة عمل حلويات لقمة القاضي السهلة والبسيطة في المكونات، وخطوات سهلة حضري طريقة عمل العوامة المقرمشة بالطحين.