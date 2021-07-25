وجبة بافلو الدجاج بطريقه سهله وسريعه ومقادير في كل بيت

وجبة بافلو الدجاج حيث يعتبر بافلو الدجاج هو من الوجبات اللذيذة وهي سهلة ويمكن أن يتم تجهيزها من مكونات بسيطة للغاية، فهي تعتمد في مكوناتها علي الدجاج والجبن كما يستخدم أيضا البصل وأيضا الصلصات الحارة، حيث يتم تشكيلها وخبزها على شكل اكواب وهذا الذى يجعلها وجبة ذو شكل مميز وذو قرمشة ونكهة جميلة وسوف نشرح لكم عبر هذه الخطوات كيف يتم عمل وجبة البافلو وطريقة تحضيرها.

طريقة تحضير وجبة بافلو الدجاج

* اثنين من صدور دجاج مخلي من العظم

* اثنا عشر لفافة وانتون

* ملعقة كبيرة من الزبدة المذابة

* ملعقة صغيرة من البابريكا

* ملح وفلفل اسود حسب الرغبة

* ملعقة صغيرة من مسحوق الفلفل الحار

* عدد اثنين بصلة خضراء مقطعة لشرائح رقيقة

* نصف كوب صلصة حارة

* ثلاثة ملاعق كبيرة من زيت الزيتون

* بخاخ زيت

* ملعقة كبيرة من الزيت النباتي

* نصف كوب من جبن بلوتشيز مبشور

طريق صنع بافلو الدجاج بخطوات بسيطة وسريعة

سوف نوضح خلال هذه الأسطر الطريقة التي يمكن من خلالها أن نقوم بتحضير البافلو وستكون بطريقة سريعة وبسيطة

• نأتي أولا بوعاء نقوم بعد ذلك بوضع صدور الدجاج ثم بعدها نقوم باضافة زيت الزيتون ونضيف أيضا البابريكا .

• ثم بعدها نقوم بوضع الزيت النباتي الي الخليط السابق ونضيف أيضا الفلفل الحار ونقوم بعد ذلك بخلطهم جيدا

• ثم بعد ذلك نقوم بتحمير الدجاج جيدا فى المقلاة .

• نضع بخاج الزيت فى أكواب المافن.

•الخطوة التي تليها نقوم بوضع لفافات وانتون .

• ثم بعد ذلك نقوم بوضع صينية الكب كيك في الفرن وسيكون ذلك لمدة عشر دقائق.

* نقوم بعد ذلك بتقطيع الدجاج الى قطع مكعبات.

* ثم نقوم باضافة الزبدة الذائبة الغير مملحة .

* ثم نقوم بعد ذلك بوضع الصلصة الحارة .

* ونقوم برش بعدها الملح والفلفل الأسود.

* ثم نقوم بتقليب المكونات معًا جيدا .

* ثم نضع الدجاج بداخل اللفافات.

* الخطوة التي تليها هي أن نضع الجبن البلو تشيز المبشور.

* نقوم بعد ذلك بادخال الصينية للفرن مرة أخرى لمدة عشرة دقائق.

* واخيرا نزينه بالبصل الاخضر على الوجه ليصبح بشكل جميل .

* ونقدم اللفائف ساخنة.