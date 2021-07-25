إليكم اسرع طريقة لإذابة الأطعمة المجمدة بطريقة صحية وأمنة والتي تبحث عنها ربات البيوت من أجل الإسراع في عملية الطهي،لذلك التجميد العائق الوحيد إذا كان الطهي في وقت مفاجئ للحوم أو الدواجن أو غير ذلك، فالطريقة التي تتبعها ربه المنزل في إذابة اللحوم أو الدواجن من الثلج هي خروجها من الثلاجة لليلا للاستعمال في الصباح لتصبح جاهزة للطهي، ولكن في حد ذاته طريقة خاطئه وقد تكون سببا للإصابة بعدة أمراض، تكون العديد من البكتيريا الضارة فوق الأطعمة والسبب في ذلك بقائها طويلا خارج الثلاجة في درجة حرارة المطبخ.اسرع طريقة لإذابة اللحوم المجمدة
- من الأفضل استخدام الماء الفاتر أو الدافئ عن طريق إحضار وعاء عميق ثم وضع الأطعمة المثلجة فيه، ثم سكب الماء الفاتر وهذه الطريقة من أفضل الطرق التي تتبعها الكثير من ربات البيوت وهذة طريقة غير أمنة تماما يمكن الأخذ بها.
- ألا تترك الأطعمة المجمدة في الماء الفاتر أكثر من ساعتين خارج الثلاجة أو في درجة حرارة المطبخ.
- أما الطريقة الصحيحة والواجب اتباعها هي.. أن تكون الأطعمة داخل أكياس بلاستيكية محكمة الغلق مفرغه من الهواء، حتى لا يدخل إليها الماء أثناء أذابتها من الثلج ويعمل علي تلوث الأطعمة.
- ثم توضع أكياس الأطعمة المجمدة بعد غلقها في وعاء عميق به ماء ساخن ويجب تغيير الماء كل نصف ساعة تقريبا.
- ومن الأفضل والمؤكد من خبراء التغذية أن نقل اللحوم المجمدة من الفريزر إلى الثلاجة لتزويبها هذا افضل كثير من تركها خارج الغرفة حتى يذوب الثلج، ويفضل عدم أعادة تجميد اللحوم مرة اخرى بعد إذابة الثلج وخاصة إذا تركت في درجة حرارة المطبخ لأكثر من ساعة.
- للعلم.. عند إعادة اللحوم والدواجن للتجميدها مرة اخرى قد يجعلها تفقد الكثير من العناصر الغذائية الهامة لصحة الجسم، وغير ذلك تفقد ونكهتها ومذاقها.
- من الأفضل تتبيل الدواجن واللحوم و تغطيتها بكيس محكم داخل الثلاجة للاستعمال في اليوم التالي.
هذه الطريقة أفضل طريقة لإذابة اللحوم والدواجن المجمدة، لأنها تحافظ على العناصر الغذائية و برودة الثلاجة تعمل على عدم نمو الميكروبات، وافضل ما يميز هذه الطريقة أنه يمكن إعادة تجميد اللحوم في الفريزر مرة اخرى وهذه هي تعد طريقة أمنة.
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إليكم اسرع طريقة لإذابة الأطعمة المجمدة بطريقة صحية وأمنة والتي تبحث عنها ربات البيوت من أجل الإسراع في عملية الطهي،لذلك التجميد العائق الوحيد إذا كان الطهي في وقت مفاجئ للحوم أو الدواجن أو غير ذلك، فالطريقة التي تتبعها ربه المنزل في إذابة اللحوم أو الدواجن من الثلج هي خروجها من الثلاجة لليلا للاستعمال في الصباح لتصبح جاهزة للطهي، ولكن في حد ذاته طريقة خاطئه وقد تكون سببا للإصابة بعدة أمراض، تكون العديد من البكتيريا الضارة فوق الأطعمة والسبب في ذلك بقائها طويلا خارج الثلاجة في درجة حرارة المطبخ.اسرع طريقة لإذابة اللحوم المجمدة
- من الأفضل استخدام الماء الفاتر أو الدافئ عن طريق إحضار وعاء عميق ثم وضع الأطعمة المثلجة فيه، ثم سكب الماء الفاتر وهذه الطريقة من أفضل الطرق التي تتبعها الكثير من ربات البيوت وهذة طريقة غير أمنة تماما يمكن الأخذ بها.
- ألا تترك الأطعمة المجمدة في الماء الفاتر أكثر من ساعتين خارج الثلاجة أو في درجة حرارة المطبخ.
- أما الطريقة الصحيحة والواجب اتباعها هي.. أن تكون الأطعمة داخل أكياس بلاستيكية محكمة الغلق مفرغه من الهواء، حتى لا يدخل إليها الماء أثناء أذابتها من الثلج ويعمل علي تلوث الأطعمة.
- ثم توضع أكياس الأطعمة المجمدة بعد غلقها في وعاء عميق به ماء ساخن ويجب تغيير الماء كل نصف ساعة تقريبا.
- ومن الأفضل والمؤكد من خبراء التغذية أن نقل اللحوم المجمدة من الفريزر إلى الثلاجة لتزويبها هذا افضل كثير من تركها خارج الغرفة حتى يذوب الثلج، ويفضل عدم أعادة تجميد اللحوم مرة اخرى بعد إذابة الثلج وخاصة إذا تركت في درجة حرارة المطبخ لأكثر من ساعة.
- للعلم.. عند إعادة اللحوم والدواجن للتجميدها مرة اخرى قد يجعلها تفقد الكثير من العناصر الغذائية الهامة لصحة الجسم، وغير ذلك تفقد ونكهتها ومذاقها.
- من الأفضل تتبيل الدواجن واللحوم و تغطيتها بكيس محكم داخل الثلاجة للاستعمال في اليوم التالي.
هذه الطريقة أفضل طريقة لإذابة اللحوم والدواجن المجمدة، لأنها تحافظ على العناصر الغذائية و برودة الثلاجة تعمل على عدم نمو الميكروبات، وافضل ما يميز هذه الطريقة أنه يمكن إعادة تجميد اللحوم في الفريزر مرة اخرى وهذه هي تعد طريقة أمنة.
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