طريقة عمل كريم الكركم والزبادي الرهيب لتفتيح البشرة حتي عشر درجات

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كريم الكركم والزبادي ، تعتبر من الكريمات التي تعمل على تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد والبثور السوداء والحبوب والبقع الداكنة، وتبحث دائماً السيدات والفتيات على كريمات طبيعية وفعالة لتفتيح البشرة والمناطق الداكنة والحساسة، وتحتاج الحفاظ دائماً على نضارتها وجمالها، ويتكون هذا الكريم من بعض المكونات التي تحتوي على مواد مفيدة للبشرة حيث أنه يعمل على التخلص من حب الشباب وخلايا الجلد الميت، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة عمل كريم الكركم والزبادي الرهيب لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد والبثور السوداء والحبوب والبقع الداكنة.مكونات عمل كريم الكركم والزبادي
يتكون كريم الكركم والزبادي الرهيب لتفتيح البشرة من بعض المكونات وهي كالآتي:-
- ملعقة صغيرة من العسل.
- ٣ ملاعق صغيرة من مسحوق الكركم.
- ملعقة كبيرة من الزبادي.
- نصف ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.
سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم الكركم والزبادي السحري لتفتيح البشرة والمناطق الحساسة وهي كالتالي:-
- تحضير طبق عميق ونضع به مسحوق الكركم والزبادي ونقلب المكونات جيداً حتى الحصول على خليط متجانس.
- نضيف بعد ذلك زيت جوز الهند والعسل ونقلب المكونات جيداً حتى الحصول على خليط كريمي متجانس.
- نقوم بوضع الكريم في علبة زجاجية ونحفظه في الثلاجة الى حين الاستخدام.
- ننظف الوجه جيداً بالماء الفاتر وتجفيفه بمنشفة نظيفة بلطف.
- نضع الكريم على البشرة ونتركه لمدة ربع ساعة ثم يغسل بالماء الفاتر وتجفيفه بمنشفة نظيفة جيداً.
- يمكن استخدام هذه الوصفة مرة واحدة في الأسبوع حتى الحصول على نتائج فعالة لبشرة خالية من العيوب.
فوائد الكركم للبشرة
هناك بعض الفوائد التي يمنحها الكركم للبشرة وهي كالآتي:-
- يحتوي على مواد تساعد في تفتيح البشرة والمناطق الحساسة ويساعد في تقوية الدورة الدموية ويخفف الهالات السوداء.
- يعمل على محاربة حب الشباب والتخلص من البثور السوداء في اسرع وقت ويمنع انتشارها في البشرة.
- يساعد في محاربة الأمراض الجلدية المختلفة منها الإكزيما والصدفية لأنه يحتوي على مضادات الأكسدة والالتهابات.
- يحمي البشرة من أشعة الشمس ويعمل على محاربة الشيخوخة لأنه يحتوي على مواد تساعد في الحفاظ على ليونة ومرونة البشرة لوقت أطول.
- يعمل على شفاء الجروح في أسرع وقت ويعزز تكوين الكولاجين في البشرة وإزالة النمش والبقع الداكنة.
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كريم الكركم والزبادي ، تعتبر من الكريمات التي تعمل على تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد والبثور السوداء والحبوب والبقع الداكنة، وتبحث دائماً السيدات والفتيات على كريمات طبيعية وفعالة لتفتيح البشرة والمناطق الداكنة والحساسة، وتحتاج الحفاظ دائماً على نضارتها وجمالها، ويتكون هذا الكريم من بعض المكونات التي تحتوي على مواد مفيدة للبشرة حيث أنه يعمل على التخلص من حب الشباب وخلايا الجلد الميت، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة عمل كريم الكركم والزبادي الرهيب لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد والبثور السوداء والحبوب والبقع الداكنة.مكونات عمل كريم الكركم والزبادي
يتكون كريم الكركم والزبادي الرهيب لتفتيح البشرة من بعض المكونات وهي كالآتي:-
- ملعقة صغيرة من العسل.
- ٣ ملاعق صغيرة من مسحوق الكركم.
- ملعقة كبيرة من الزبادي.
- نصف ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.
سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم الكركم والزبادي السحري لتفتيح البشرة والمناطق الحساسة وهي كالتالي:-
- تحضير طبق عميق ونضع به مسحوق الكركم والزبادي ونقلب المكونات جيداً حتى الحصول على خليط متجانس.
- نضيف بعد ذلك زيت جوز الهند والعسل ونقلب المكونات جيداً حتى الحصول على خليط كريمي متجانس.
- نقوم بوضع الكريم في علبة زجاجية ونحفظه في الثلاجة الى حين الاستخدام.
- ننظف الوجه جيداً بالماء الفاتر وتجفيفه بمنشفة نظيفة بلطف.
- نضع الكريم على البشرة ونتركه لمدة ربع ساعة ثم يغسل بالماء الفاتر وتجفيفه بمنشفة نظيفة جيداً.
- يمكن استخدام هذه الوصفة مرة واحدة في الأسبوع حتى الحصول على نتائج فعالة لبشرة خالية من العيوب.
فوائد الكركم للبشرة
هناك بعض الفوائد التي يمنحها الكركم للبشرة وهي كالآتي:-
- يحتوي على مواد تساعد في تفتيح البشرة والمناطق الحساسة ويساعد في تقوية الدورة الدموية ويخفف الهالات السوداء.
- يعمل على محاربة حب الشباب والتخلص من البثور السوداء في اسرع وقت ويمنع انتشارها في البشرة.
- يساعد في محاربة الأمراض الجلدية المختلفة منها الإكزيما والصدفية لأنه يحتوي على مضادات الأكسدة والالتهابات.
- يحمي البشرة من أشعة الشمس ويعمل على محاربة الشيخوخة لأنه يحتوي على مواد تساعد في الحفاظ على ليونة ومرونة البشرة لوقت أطول.
- يعمل على شفاء الجروح في أسرع وقت ويعزز تكوين الكولاجين في البشرة وإزالة النمش والبقع الداكنة.
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