بدون ما تفك ولا تكش منك احلي طريقه لعمل كفتة الحاتي الاصلية

سر خلطة كفتة الحاتي، تعد الكفتة من أشهر وألذ أصناف الطعام التي يفضلها الكبار والصغار أيضًا، وتتعدد أنواع الكفتة فمنها الكفتة المشوية والكفتة المقلية والكفتة في الفرن وكفتة الحاتي وغيرها من الكثير من أنواع الكفتة، ترغب السيدات في عمل الكفتة في المنزل ولكنها لا تكون مثل المطاعم، ولكن اليوم سوف نخبركِ بسر خلطة كفتة الحاتي، فتابعينا للتعرف على كل ما يتعلق بهذه الوصفة الرائعة.

بدون ما تفك ولا تكش منك احلي طريقه لعمل كفتة الحاتي

توجد العديد من الطرق لإعداد كفتة الحاتي ذات الطعم اللذيذ، ولكن اليوم سوف نخبرك عن سر سوف يجعل الكفتة متماسكة وذات طعم شهي ولذيذ، وإليكم الطريقة:

مكونات الكفتة

نصف كيلو من اللحم المفروم الناعم.

2 بصلة متوسطة الحجم.

حبة من الفلفل الأحمر الحامي.

ربع حزمة من البقدونس الأخضر.

ربع كوب من البقسماط الناعم.

مكعب من مرقة الدجاج.

نصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من ملح لطعام الأبيض.

ملعقة ونصف صغيرة من الفلفل الأسمر.

ربع ملعقة من القرفة المطحونة.

نصف ملعقة من بهارات الكفتة الجاهزة.