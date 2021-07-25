كريم الحلبة والخميرة السحري ، من أقوي الكريمات الطبيعية التي تعمل على نفخ الخدود والمناطق الحساسة مثل الصدر، والأرداف، ويمنح البشرة التفتيح والنضارة بشكل سريع، وهو غنى بالمواد الطبيعية التي تساعد على إزالة الاسمرار والبقع الداكنة التي تظهر على الوجه نتيجة تعرضه لشمس، ومكوناته سحرية تتغلغل داخل المسام الجلد فتخرج الدهون المتراكمة تحت الجلد، مما يجعل البشرة خالية تماماً من البكتيريا والفطريات، ويشد البشرة بطريقة رائعة ويمنع ظهور التجاعيد والخطوط البيضاء مرة ثانية، ويوجد بعض الكريمات الطبيعية التي تحتوي على عناصر جمالية مفيدة لصحة البشرة، مثل كريم الفازلين والكركم، وكريم الخميرة والحلبة وأنواع أخرى مختلفة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، طريقة عمل كريم الحلبة والخميرة السحري لنفخ الخدود والمناطق الحساسة ويجعلها بيضاء مثل الثلج بخطوات بسيطة بالمنزل.

مكونات كريم الحلبة والخميرة السحري

سوف نتعرف على بعض المكونات البسيطة لعمل الكريم وهى كما يلي:-

ملعقة كبيرة من الحلبة. مقدار ملعقة كبيرة من العسل الأبيض. ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية. ملعقتين من ماء الورد. نصف ملعقة من عصير الليمون.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم الحلبة والخميرة السحري لنفخ الخدود والمناطق الحساسة بسرعة رهيبة في المنزل وهى كما يلي:-

نحضر طبق ونضع به جميع المكونات ونخلطهم جيداً مع بعض حتى يصبح القوام كريمي.

ثم نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر ونقوم بدهنه بماء الورد حتى نخرج الاوساخ والدهن المتراكمة تحت الجلد.

نقوم بدهن الوجه بالكريم ونتركه على الوجه لمدة ساعة على الأقل حتى يتشرب الوجه جيداً.

ثم نقوم بغسله بالماء البارد حتى نغلق مسام البشرة الواسعة.

يفضل وضع الكريم على البشرة كل يوم قبل النوم حتى نحصل على نتائج مبهرة في أيام قليلة.

ماسك الخميرة والنشا لتفتيح البشرة إزالة التجاعيد

سوف نتعرف على بعض الخطوات البسيطة لعمل ماسك سحري بطريقة رهيبة تساعد على تفتيح البشرة وهى كالتالي:-