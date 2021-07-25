ماهي فوائد التين الشوكي الصحية، دوت الخليج مجموعة من الفوائد التي تتحقق عند تناول التين الشوكي بسبب احتواءه على مجموعة مهمة من الفيتامينات والمعادن بالإضافة إلى أنه فاكهة صيفية غنية بالماء والعناصر الغذائية التي تساهم في الوقاية من أمراض الصيف، وعن فوائده وردت في موقع "ويب طب" وهي:

فوائد التين الشوكي الصحية:

الماء والألياف والمعادن ومنها البوتاسيوم والمغنيسيوم والحديد تساهم في الوقاية من الإصابة بمرض السكري، كما أنه مفيد لمرضاه حيث تعمل على تنظيم وخفض مستويات سكر الدم

الألياف والماء أيضًا في التين الشوكي لها فوائد متعددة للجهاز الهضمي منها علاج الإمساك وتنظيم عملية الهضم والوقاية من اضطراباته.

يساهم تناول التين الشوكي على التخفيف من أعراض أمراض القولون لأنه يساهم في تنظيفه وتعزيز صحته.

التين الشوكي مهمة لتحسين عملية الإخراج وعلاج اضطراباتها.

مضادات الأكسدة في التين الشوكي تقي من الأمراض السرطانية.

من فوائد التين الشوكي المهمة حماية القلب من الأمراض وحماية الشرايين من التصلب بسبب احتواءه على البوتاسيوم والألياف.

فيتامين ج وفيتامين هـ في التين الشوكي يمكن أن تساهم في رفع مناعة الجسم وذلك لأنه يحسن عملية الأيض ويساعد على التخلص من السموم في الجسم، كما أنه يرفع من إنتاج كريات الدم البيضاء.

من أبرز فوائد التين الشوكي المساهمة في خفض مستويات الكولسترول الضار في الجسم.

تناول التين الشوكي يساهم في خفض ضغط الدم المرتفع.

الكالسيوم في التين الشوكي يعمل على تقوية العظام والأسنان ويحمي من تكسرها.

من فوائد التين الشوكي خفض نسب الإصابة بأمراض الكبد.

مضادات الالتهاب في التين الشوكي تقي من الأمراض الالتهابية وتعالج آثراها.

وجد أن التين الشوكي له تأثير على الصداع حيث يعمل على تقليل عدد نوبات الشقيقة.

للتين الشوكي فوائد مهمة لصحة النساء منها تخفيف حدة أعراض متلازمة ما قبل الدورة الشهرية.

الفيتامينات والمعادن في التين الشوكي مهمة لصحة البشرة والشعرن كما أنه يقاوم علامات تقدم السن.

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