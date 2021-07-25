من هم المرضى الذين لا يجب عليهم تناول البطيخ

ينتظر الكثيرون حلول فصل الصيف، للتنعم ليس فقط بالإجازة الصيفية والسباحة وارتياد المصايف وغيرها من أنشطة الصيف المعهودة، وإنما أيضاً للتلذذ بفاكهة الصيف الأولى بدون منازع: البطيخ. والحقيقة أن كافة أصناف الفواكه التي نتناولها في الصيف، لا تعادل قضمة واحدة من البطيخ الغني بالماء والطعم الرائع الذي لا يختلف الكبار والصغار عليه.

وينصح الأطباء وخبراء التغذية بتناول البطيخ خلال فصل الصيف، لمحاربة الجفاف وارتفاع درجات الحرارة كما أنه من الأطعمة الأكثر فعالية في إنقاص الوزن.

لكن يبدو أن تناول البطيخ، على الرغم من فوائده العديدة، قد لا يكون محبذاً لدى بعض الأشخاص ممن يعانون من أمراض ومشاكل صحية معينة.

فمن هم هؤلاء المرضى، ولماذا لا يجب عليهم تناول البطيخ؟ هذا ما نكتشفه سوياً بحسب تصريح إحدى الطبيبات الروسيات لموقع طبي مختص.

مرضى لا يجب عليهم تناول البطيخ

هذا ما أعلنته الدكتورة أولغا شارابوفا، كبيرة أطباء مستشفى فينوغرادوف بموسكو، في تصريح لأحد المواقع الطبية معتبرة أن بعض الأشخاص ممن يعانون من أمراض ومشاكل صحية معينةـ ينبغي عليهم الإمتناع عن تناول البطيخ بشكل دائم.

ونقل موقع "سكاي نيوز عربية" عن وكالة "نوفوستي" الروسية للأنباء، تصريح د. شارابوفا لموقع "Doctor Peter" من أن البطيخ الأحمر يحوي العديد من العناصر المفيدة مثل فيتامينات أ وسي وب6، إضافة إلى المغذيات النباتية والمعادن كالمغنيسيوم والصوديوم والفوسفور. وتسهم هذه المغذيات المهمة في تجديد سوائل الجسم وتنظيم درجة حرارته.

ويساعد تناول البطيخ على إرواء العطش وتخفيف حدة الجفاف، فضلاً عن محاربة الشعور بالجوع وله تأثير إيجابي كبير على صحة القلب والأوعية الدموية وضغط الدم، فضلاً عن تنظيف الجسم من السموم المتراكمة فيه.

لكن كل هذه الخصائص والمزايا الفريدة للبطيخ، قد لا تكون مفيدة لبعض الأشخاص الذين يعانون من أمراض ومشاكل صحية معينة تحول دون استمتاعهم بالبطيخ أو تسمح لهم بتناوله بكميات قليلة.

وبحسب شارابوفا، فإن الأشخاص الذين يعانون من الإسهال وحصى الكلى وتصلب الشرايين وورم البروستاتا الحميد، ينصحون عادة بتناول كمية محدودة جداً من البطيخ الأحمر. كما ينصح الأطباء الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية بعدم تناول البطيخ الأحمر أيضاً.

وأكدت الطبيبة الروسية على أن أفضل وقت لتناول وجبة البطيخ هو قبل وجبة الغداء وبمعدل لا يزيد عن 200-300 جرام، كما نصحت بعدم تناول البطيخ الأحمر مع مواد وأصناف أخرى.

ما دوت الخليج فوائد البطيخ الأحمر الصحية

أورد موقع "ويب طب" جملة فوائد نجنيها من تناول البطيخ الأحمر، نلخصها لكم بالتالي:

الحماية من الجفاف والحفاظ على رطوبة الجسم.

الوقاية من مرض الربو والتخفيف من حدة نوباته.

الوقاية من مرض السكري وتنظيم سكر الدم وتعزيز عمل الأنسولين في الجسم.

المساعدة على إنقاص الوزن والتخلص من السمنة.

حماية الأعصاب من التلف بفضل محتواه العالي من البوتاسيوم.

الوقاية من مشاكل اللثة.

حماية العين من الأمراض المختلفة التي فد تسببها عمليات الأكسدة في الجسم.

علاج حرقة وألم العضلات.

تحسين صحة القلب وجهاز الدوران.

علاج مشاكل الهضم.

الوقاية من السرطان.

تحسين صحة الكلى والجهاز البولي.

علاج الضعف الجنسي وضعف الانتثاب.

تحسين صحة الشعر والبشرة.

هل من محاذير لتناول البطيخ الأحمر

بالرغم من الفوائد الصحية العديدة والمهمة التي يقدمها لنا البطيخ الأحمر، إلا أنه لا يخلو من بعض الأضرار والمحاذير الواجب التنبه لها عند تناوله.

وينصح الخبراء بتناول البطيخ الأحمر بشكل معتدل لتجنب مشاكل الجهاز الهضمي، مثل الإسهال أو مشاكل الهضم، فضلاً عن اضطرابات ضربات القلب نتيجة حالة فرط بوتاسيوم الدم.

كذلك لا ينصح بشراء شرائح البطيخ المقطعة والجاهزة في السوق، بل يفضل شراء حبة بطيخ كاملة وتقطيعها في المنزل كون الشرائح الجاهزة تعد بؤرة للبكتيريا التي قد تسبب التسمم الغذائي.