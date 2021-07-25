الهمبرجر هو من الأكلات سريعة التحضير والتي نحبها جميعا سواء الكبار أو الصغار وهو من أكثر الأكلات التي نتناولها في الخارج أو عندما لم يكن عندنا اكل بالمنزل ولكن الكثير منا يخاف على صحة اطفاله من البرجر الجاهز والذييباع في الخارج حيث اننا لا نعرف نوع اللحم المصنوع منه ساندوتش البرجر لذلك من الافضل تصنيع البرجر في المنزل وهو من الأكلات السهلة والتي لا تحتاج وقت أو جهد لذلك ننصحك سيدتي بطهيه في المنزل ومن خلال هذا المقال سنتعرف على طريقة عمل البرجر في المنزل بأسهل الطرق. طريقة عمل البرجر في المنزل: طريقة عمل البرجر في المنزل: المكوّنات نصف كيلو غرامٍ من اللحم المفروم.

ملعقة صغيرة من الثوم المهروس جيداً.

ملعقة كبيرة من الهمبرجر.

ثلاث ملاعق كبيرة من الكاتشاب.

فلفل أسود وملح طعام حسب الرغبة. طريقة التحضير: نحضر وعاء ونضع به اللحم ونقوم بأضافة الثوم المهروس وبهارات البرجر ونقوم بالعجن جيدا باستخدام اليدين حتى تختلط المكونات معا ثم نقوم بأضافة الملح والفلفل الأسود ونستمر في العجن باستخدام اليد حتى تمتزج المكونات معا جيدا.

ثم نقوم بتشكيل العجينة على شكل اقراص دائرية متساوية الشكل والحجم ويمكن استخدام القطاعة

ثم نقوم بتسخين المقلاة وتكون غير لاصقة ونضع بها نقطة زيت حتى لا تلتصق اللحم بها ثم نقوم بشويها وقلبها على الجهتين حتى تنضج جيدا ثم نضعها في اطباق التقديم أو يمكن وضعها في العيش الكيزر. طريقة أخرى لعمل البرجر في المنزل: طريقة أخرى لعمل البرجر في المنزل: المكوّنات كيلو غرامٍ من اللحم المفروم ناعماً.

بيضة واحدة.

ملعقة صغيرة من ملح الطعام.

ملعقة صغيرة من البهار المشكلة.

نصف ملعقة صغيرة من البابريكا.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف كأسٍ من البقسماط.

بصل مقطع إلى شرائح دائريةٍ.

خبز الكيزر.

شرائح من الجبن.

كاتشاب . طريقة التحضير: نحضر وعاء ونضع به اللحم ثم نقوم بوضع البيض واللحم والبهارات والملح والفلفل الأسود والبابريكا ثم نقوم بالعجن الجيد حتى تختلط المكونات معا.

ثم نقوم بأضافة البقسماط على خليط اللحم مع الأستمرار في العجن حتى تصبح اللحمة ناعم والمكونات متجانسة معا.

ونقوم بتشكيل اللحمة على شكل دوائر متساوية الحجم، ثم نقوم بأدخال الاقراص الى الثلاجة حتى موعد التحضير.

ثم نقوم بتسخين المقلاة ومسحها بنقطة زيت حتى لا تلتصق بها ثم نضع اقراص البرجر بها وقلبها على الجهتين حتى تنضج اللحمة.

ونضع البرجر في اطباق التقديم مع العيش والكاتشاب. الوسوم

الهمبرجر هو من الأكلات سريعة التحضير والتي نحبها جميعا سواء الكبار أو الصغار وهو من أكثر الأكلات التي نتناولها في الخارج أو عندما لم يكن عندنا اكل بالمنزل ولكن الكثير منا يخاف على صحة اطفاله من البرجر الجاهز والذييباع في الخارج حيث اننا لا نعرف نوع اللحم المصنوع منه ساندوتش البرجر لذلك من الافضل تصنيع البرجر في المنزل وهو من الأكلات السهلة والتي لا تحتاج وقت أو جهد لذلك ننصحك سيدتي بطهيه في المنزل ومن خلال هذا المقال سنتعرف على طريقة عمل البرجر في المنزل بأسهل الطرق. طريقة عمل البرجر في المنزل: طريقة عمل البرجر في المنزل: المكوّنات نصف كيلو غرامٍ من اللحم المفروم.

ملعقة صغيرة من الثوم المهروس جيداً.

ملعقة كبيرة من الهمبرجر.

ثلاث ملاعق كبيرة من الكاتشاب.

فلفل أسود وملح طعام حسب الرغبة. طريقة التحضير: نحضر وعاء ونضع به اللحم ونقوم بأضافة الثوم المهروس وبهارات البرجر ونقوم بالعجن جيدا باستخدام اليدين حتى تختلط المكونات معا ثم نقوم بأضافة الملح والفلفل الأسود ونستمر في العجن باستخدام اليد حتى تمتزج المكونات معا جيدا.

ثم نقوم بتشكيل العجينة على شكل اقراص دائرية متساوية الشكل والحجم ويمكن استخدام القطاعة

ثم نقوم بتسخين المقلاة وتكون غير لاصقة ونضع بها نقطة زيت حتى لا تلتصق اللحم بها ثم نقوم بشويها وقلبها على الجهتين حتى تنضج جيدا ثم نضعها في اطباق التقديم أو يمكن وضعها في العيش الكيزر. طريقة أخرى لعمل البرجر في المنزل: طريقة أخرى لعمل البرجر في المنزل: المكوّنات كيلو غرامٍ من اللحم المفروم ناعماً.

بيضة واحدة.

ملعقة صغيرة من ملح الطعام.

ملعقة صغيرة من البهار المشكلة.

نصف ملعقة صغيرة من البابريكا.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف كأسٍ من البقسماط.

بصل مقطع إلى شرائح دائريةٍ.

خبز الكيزر.

شرائح من الجبن.

كاتشاب . طريقة التحضير: نحضر وعاء ونضع به اللحم ثم نقوم بوضع البيض واللحم والبهارات والملح والفلفل الأسود والبابريكا ثم نقوم بالعجن الجيد حتى تختلط المكونات معا.

ثم نقوم بأضافة البقسماط على خليط اللحم مع الأستمرار في العجن حتى تصبح اللحمة ناعم والمكونات متجانسة معا.

ونقوم بتشكيل اللحمة على شكل دوائر متساوية الحجم، ثم نقوم بأدخال الاقراص الى الثلاجة حتى موعد التحضير.

ثم نقوم بتسخين المقلاة ومسحها بنقطة زيت حتى لا تلتصق بها ثم نضع اقراص البرجر بها وقلبها على الجهتين حتى تنضج اللحمة.

ونضع البرجر في اطباق التقديم مع العيش والكاتشاب.

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