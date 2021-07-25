بديل الكيراتين المعجزة لفرد الشعر الخشن المجعد بمكونات منزلية شعرك هيصبح حرير

بديل الكيراتين المعجزة لفرد الشعر الخشن المجعد، الشعر المفرود الناعم الطويل هو حلم كل البنات في مختلف أنحاء العالم، لذلك فتقوم بتجربة العديد من الوسائل التي تعمل على فرد الشعر، ومنها استخدام مكواة فرد الشعر أو استخدام كريمات فرد الشعر الكيميائية التي تسبب تلف الشعر، توجد العديد من الطرق الطبيعية التي تعمل على فرد الشعر ومنها الكيراتين الطبيعي الذي يمكنكِ سيدتي صنعه في منزلك بكل سهولة ويسرتابعينا.

بديل الكيراتين المعجزة لفرد الشعر الخشن المجعد

توجد العديد من طرق عمل الكيراتين الطبيعي لفرد الشعر وبمكونات موجودة في المنزل وآمنة جدًا على الشعر، ولكن بشرط عمل الوصفة بكل مكوناتها المضبوطة واستخدامها للفترة الزمنية المحددة، ومن وصفات الكيراتين الطبيعي لفرد الشعر:

كيراتين الموز والبيض

حبة من الموز.

2 بيضة متوسطة الحجم.

في البداية يتم إحضار وعاء عميق وهرس الموزة بداخله وذلك باستخدام شوكة معدنية.

بعد ذلك يتم إضافة البيض على الموز وتقليبهم جيدًا حتى تمتزج المكونات ويصبح الخليط سائل.

بعدها يتم فرد الخليط على الشعر من الجذور حتى الأطراف، ثم تغطية الشعر بكيس من البلاستك أو قبعة استحمام لمدة 4 ساعات متواصلة.

بعد مرور الوقت المحدد يتم غسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو المناسب للشعر.

بعد ذلك يتم غسل الشعر بالبلسم مرة أخري، ثم تجفيفه جيدًا.

في النهاية يتم تمشيط الشعر بواسطة فرشاة خشبية.

يتم تكرار وصفة الكراتين هذه 4 مرات في الأسبوع ولمدة 3 أسابيع متتالية

حبة كبيرة من البيض.

5 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

3 ملاعق كبيرة من زيت الخروع.

2 ملعقة كبيرة من زيت اللوز المر.

ملعقة صغيرة من زيت اللافندر.