جربي احلي طريقة لعمل الفتة بالموزة الضاني في عيد الأضحى

طريقة الفتة بالموزة الضاني في عيد الأضحى، الفتة من اشهى الأطباق الدسمة التي يتم إعدادها في عيد الأضحى المبارك في معظم الدول العربية، فالفتة سهلة الإعداد ولا تحتاج إلى وقت ومجهود كبير في إعدادها ويمكن استخدام أي نوع من اللحمة في إعدادها سواء إذا كانت اللحمة الحمراء أو لحمة الرأس أو أي نوع لحمة متوفر في البيت، واليوم سوف نقدم طريقة اعداد الفتة بالموزة الضاني في عيد الأضحى فهي من أحلى الاكلات المميزة تابعي معنا الان.

جربي احلي طريقة لعمل الفتة بالموزة الضاني

تتعدد طرق إعداد الفتة بالموزة الضاني في عيد الأضحى المبارك في معظم الدول العربية، وإليكم أسهل طريقة لإعداد الفتة بالموزة الضانى تابعي معنا سيدتي:

المكونات

مكونات اللحمة

نصف كيلو من اللحم الضانى.

2 حبة متوسطة من البصل.

3 حبات من الطماطم المستوية.

عود من القرفة الخشب.

ملعقة صغيرة من ملح الطعام الأبيض.

2 ورق لورا.

3 فصوص من الحبهان.

مكونات الأرز

3 كوب من الأرز المصري.

3 ملاعق كبيرة من السمنة البلدي.

2 مكعب من الزبدة الصفراء.

2 كوب من المياه الباردة.

ملعقة ونصف صغيرة من ملح الطعام.

2 فص من الحبهان.

مكونات الصلصة

لتر من عصير الطماطم.

3 ملاعق كبيرة من صلصلة الطماطم الجاهزة.

2 ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.

4 فصوص من الثوم.

3 رغيف من الخبز الأسمر المحمص.