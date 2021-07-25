طريقة عمل صابونة البقدونس الرهيبة في المنزل لتفتيح البشرة والجسم بالكامل خلال شهر

تعد صابونة البقدونس الرهيبة ، من أفضل أنواع الصابون الذي يساعد علي التفتيح بشكل سريع وفعال، وهي الحل الوحيد لجميع مشاكل البشرة، لأنها تعمل علي تبيض البشرة وتغذيتها، تجعل البشرة صافية وملساء، تساعد في إزالة البقع السوداء من البشرة، لأن البقدونس أحد أنواع النباتات الغنية عن التعريف، وهو يدخل في الكثير من الأطعمة، والأهم من ذلك بأنه يتمتع بفوائد صحية عديدة جداً، فهو مدر للبول ويقوي العظام والأسنان، يمنحك أيضاً الحيوية والنشاط، وله فوائد جمالية مبهرة وكثيرة مثل أنه يساهم في تفتيح البشرة ويخلصك من البقع الداكنة والكلف والنمش ومثل هذه المشاكل التي تواجه البشرة، لذلك كل فتاة أو سيدة ترغب في الحصول علي بشرة صافية وبيضاء مثل القمر وخالية تماماً من أي عيوب أو مشاكل عليك باستخدام هذا النوع من الصابون الرهيب في التفتيح، ولذلك سوف نتعرف من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، علي أبسط طريقة لعمل صابونة البقدونس الرهيبة في المنزل بكل بساطة وسهولة.

مكونات عمل صابونة البقدونس الرهيبة

سوف نعرض عليكم من خلال هذه المقالة مكونات عمل هذه الصابونة الرهيبة في التفتيح وهي كما يلي:-

كوب من البقدونس المفروم.

مقدار كوب من الماء.

2 معلقة صغيرة من النشا.

معلقة كبيرة من العسل.

2 معلقة كبيرة من اللبن البودرة.

صابونة جلسرين مبشورة.

طريقة التحضير

سوف نتعرف من خلال السطور الأتية علي طريقة تحضير صابونة البقدونس الرهيبة في تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد وهي كالاتي:-

قومي أولاً بخلط البقدونس والماء والنشا والعسل واللبن البودرة، جيداً مع بعض حتي تصبح المكونات متجانسة تماماً. ثم بعد ذلك قومي بتذويب الصابونة جيداً، من خلال وضعه في إناء علي نار متوسطة. بعد ذلك اضيفي إليها مزيج البقدونس وقلبيه جيداً، بعدها صبي المزيج في قوالب متوافرة لديك كقوالب الحلوى وقوالب مكعبات الثلج. ثم اتركه في الثلاجة لمدة يوم كامل حتي يتجمد كلياً، استخدمي بعد ذلك الصابون الذي حصلت عليه بعد التجميد. استخدمي بعد ذلك للوجه والبشرة المصابة بالنمش والكلف والبقع الداكنة، واتركي رغوة الصابون بعض الوقت، ثم اشطفي بشرتك بالمياه الدافئة.

أهم فوائد صابونة البقدونس الرهيبة للبشرة

هناك فوائد عديدة جداً لهذه الصابونةالرائعة في التفتيح سوف نتعرف علي بعضها وهي كما يلي:-