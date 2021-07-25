أصابع البسبوسة واسرارها وتكاتها باقل التكاليف وطريقة العمل بالخطوات

أصابع البسبوسة من بين أفضل وأشهى وكذلك أحلى أنواع الحلويات الشرقية التي يعشقها كافة الأشخاص ذكوراً وإناثاً، كما أنك بإمكانك أن تقومي بإعدادها بكل سهولة بكافة المناسبات المتنوعة وتحديداً في الأعياد، كما أنه باقتراب موعد حلول عيد الأضحى المبارك، والجميع يرغب في تحضير الحلويات بتلك المناسبة الرائعة، كما أن أصابع البسبوسة لها مذاق مميز وجميل، وهي تُجهز بطريقة سلسة وبسيطة ولا تكون بحاجة للكثير من الوقت.

أصابع البسبوسة الشهية واللذيذة

سوف نتعرف فيما علي على طريقة تحضير أصابع البسبوسة من المنزل، بأفضل الطرق وأقل المكونات، وكافة التفاصيل والخطوات المتعلقة بتحضيرها، لكي تستطيعي تحضيرها في عيد الأضحى المبارك لأولادك وعائلتك.

سميد ناعم “٢ كوب”

دقيق “كوب واحد”

بيكنج بودر “ملعقة ونص كبيرة”

سمنة “كوب”

سكر “ملعقة صغيرة”

ملح “½ ملعقة صغيرة”

كمية كافية من اللبن.

مقادير أصابع البسبوسة

لكي تقومي بإعداد الشربات عليك السير على الخطوات المقبلة:

قومي بإحضار وعاء لتضعي به السكر “٢ كوب” مع الماء “كوب ونصف” ومن ثم عصير الليمون “نصف ملعقة”، بعد ذلك ضعي الفانيليا “¼ ملعقة صغيرة”.

بعد ذلك ضعي ذلك المزيج على النار وهذا حتى مرور ¼ ساعة ومن ثم ارفعيه واتركيه لهيدأ، ومن ثم استخدميه.

أولاً قومي بإحضار وعاء لتضعي به السميد وكذلك البيكنج بودر ومعه السكر والدقيق والملح ويتم مزجهم جيداً.

ومن ثم ضعي السمنة، ثم حركي كافة المقادير معاً إلى أن تتجانس.

بعد ذلك أضيفي اللبن بالتدريج مع مواكبة التقليب إلى أن تحصلي على عجينه ذات قوام متماسك.

ومن ثم شكلي العجينة على هيئة أصابعه.

ضعي أصابع البسبوسة بصواني الفرن التي تم دهنها مسبقاً بالزبدة.

يتم تسخين الفرن على 180° حتى مرور ١٥ دقيقة قبل قيامك بإدخال الصواني.

بعد ذلك اتركي أصابع البسبوسة بالفرن إلى أن تصير لونها ذهبي.

قومي بإخراجها بعد ذلك من الفرن لكي تضعي الشربات عليها.

اتركيها إلى أن تهدأ، ومن ثم ضعيها بطبق التقديم وتُقدم ومعها الشاي أو القهوة وذلك تبعاً للرغبة، وهكذا تكونين قد قمتِ بإعداد أصابع البسبوسة بنجاح.

طريقة تحضير أصابع البسبوسة