 كرياتين فعال لفرد الشعر وتنعيمه بخلطات طبيعية وبسيطة وبسعر قليل جدا

تعشق النساء الأصالة المميزة والشعر الهايش والمجعد الذي يسبب كثير من الإحراج، لذلك يبحثون عن كرياتين فعال لفرد الشعر وتنعيمه بطرق طبيعية، دون اللجوء لصالونات التجميل وعمل الكرياتين الذي يسبب تلف وتساقط الشعر وعلاوة على ذلك فهو تدفعى مبالغ باهظة في عمله.

كرياتين فعال لفرد الشعر وتنعيمه

من المعروف أن الوصفات الطبيعية تساعد على تحسين صحة الشعر، واستخدام المكونات والزيوت الطبيعية التي تتغلغل داخل فروة الرأس وتغذية.

طريقة عمل أفضل وصفة كرياتين طبيعي لفرد الشعر من المنزل

وصفة البيض بزيت الزيتون

المقادير:

بيضتان.

خمسة ملاعق من زيت الزيتون.

تخلط المكونات مع بعض جيدًا حتى تمتزج وتصبح متجانسة.

يجب مراعاة غسل الشغل وتجفيفة جيدًا قبل وضع الوصفة، ولكن يجب عدم وضع أي زيت أو أي مكونات علي الشعر قبل تطبيق الوصفة.

وضع الوصفة على الشعر وتمشيط الشعر كي تتغلغل مكونات الوصفة للشعر، وذلك لاحتوائها على البروتين وأهم الفيتامينات التي تساعد على ترطيب الشعر وتزيد من نعومه الشعر.

تترك الوصفة على الشعر لمدة ثلاثة ساعات، وبعدها يتم غسل الشعر بالماء الدافئ فقط وبعدها وضع الشامبو مرة أخرى.

يجب تمشيط الشعر ووضع بعض قطرات زيت الزيتون على الشعر، واستمتعي بشعر ناعم وصحي.

للحصول على نتيجة مرضية يجب استخدام الوصفة مرتين على مدار الأسبوع.

طريقة تحضير الوصفة:خلطة الزعتر لتطويل الشعر وتكثيفه كيراتين منزلي

المقادير:

ملعقتين من جوز الهند.

ملعقة صغيرة ليمون.

طريقة التحضير:

هذان المكونان من أكثر العناصر المغذية التي تمنح الشعر التغذية السليمة، فهما من العناصر التي تحتوي علي فيتامين سي.

يتم تطبيق الوصفة على الشعر مع التدليك وتركها لمدة ساعة على الأقل، ثم يتم غسل الشعر بالماء وتمشي ه واستمتعي بشعر حيوي ولامع.

للحصول على نتيجة مميزة، يجب الاستمرار في استخدام هذه الوصفة، لكي تحصلي على نتيجة في أسرع وقت ممكن.

تنويه هام: