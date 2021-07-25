هذا المشروب يمكنه تفتيت الكرش خلال ساعات هل تستطيع شربه؟

توجد الدهون العنيدة حول تجويف البطن الذي يضم أعضاء داخلية مهمة مثل الكبد والبنكرياس والأمعاء. تقع الدهون العنيدة بالقرب من الأعضاء الداخلية في الجسم ويمكن أن يتسبب تراكمها في حدوث مضاعفات خطيرة. يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم. لكن الخبر السار هو أن هناك نوع من القهوة يمكن أن يساعد في حرق الدهون العنيدة في ساعات. نعم ، لقد قرأت ذلك بشكل صحيح. إليك كل شيء عن القهوة السحرية الذي يمكن أن يساعدك على حرق دهون البطن.

وفقًا للدراسة الأخيرة بخصوص تخسيس الكرش والأرادف فإن تناول الكافيين باستمرار يمكن أن يساعد في حرق دهون البطن. تستشهد الدراسة بدراسة أخرى نشرت في المجلة الأمريكية للتغذية التي بحثت في الكافيين وتأثيراته على معدل التمثيل الغذائي للأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة.

التمثيل الغذائي هو عملية يقوم من خلالها جسمك بتحويل ما تستهلكه إلى طاقة. يمكن أن يساعدك تقوية عملية التمثيل الغذائي الخاص بك وزيادة معدل الأيض ، على حرق السعرات الحرارية وفقدان الوزن.

إثبات طريقة التخسيس بهذا المشروب الحارق للدهون

بالنسبة للدراسة ، تم إعطاء الأشخاص ذوي الوزن الطبيعي محتوى قهوة يبلغ 8 جم لكل كيلوغرام من وزن الجسم. اقترح البحث أن معدل الأيض لديهم زاد بشكل ملحوظ خلال الساعات الثلاث التالية بعد تناول الكافيين.

زادت عملية حرق الدهون في آخر ساعة مقارنة بالمجموعة الضابطة التي تلقت علاجًا وهميًا.

تم إعطاء الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة ومجموعة أخرى ضابطة محتوى كافيين قدره 4 ملغ لكل كيلوغرام من وزن الجسم. شهدت كلتا المجموعتين زيادة في معدل الأيض ، ومع ذلك ، فإن المجموعة الضابطة فقط كانت لديها زيادة في معدل حرق الدهون.

لحرق الدهون ، تحتاج إلى حرق سعرات حرارية أكثر مما تستهلكه. تتناول الأطعمة الصحية الغنية بالألياف. تناول المزيد من الفاصوليا والبقول والبيض والأسماك. قلل من كمية الزيت غير المشبع واشرب ما لا يقل عن 6-8 أكواب من الماء كل يوم.

نصائح غذائية لتقليل الوزن وحرق دهون البطننتيجة دراسة أقوى مشروب لتفتيت الكرش

وخلص البحث إلى أن القهوة تزيد من معدل الأيض لدى كل من الأشخاص ذوي الوزن الطبيعي والبدناء ، مع زيادة حرق الدهون لدى الأشخاص ذوي الوزن الطبيعي. بعض الدراسات الأخرى أكدت أن الاستهلاك المستمر للقهوة يقلل من الدهون العنيدة في البطن.