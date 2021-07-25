طريقة عمل محشي الفلفل الرومي والملون بخطوات سهلة وبسيطة للمبتدئين

طريقة عمل محشي الفلفل الرومي هو من أشهر الوجبات التي يتناولها المصرين تحديداً وبالأخص القري والبلاد الريفية يتناولنه أسبوعيا ويحضرون جميع أنواع المحاشي المشكلة كل أسبوع منها، ورق العنب، الباذنجان،الكرنب، الفلفل الرومي، الفلفل الملون، الكوسة، يعشق تناوله الجميع، في الأونة الأخيرة أشتهر جميع المطابخ المصرية ومطابخ البلاد العربية بإضافة اللحمة المفرومة كحشوة أضافية بجانب حشوة الأرز، والبعض الأخر يضيف الجبنة الموتزريلا على الوجه لتعطيها طعم رائع ومميز.

طريقة عمل محشي الفلفل الرومي والألوان

يحتوي الفلفل الرومي على فوائد عديدة منها يعمل على فقدان الوزن بشكل ملحوظ عند تناوله بمفرده أو بداخل سلطات الدايت، يحتوي على فيتامينات عديده منها A، C، الذي يحافظ على البصر وخاصاً الرؤية الليلية (الأستجماتزم)، يعمل على الأحتفاظ بالقلب والأوعية الدموية، غني بالمعادن المفيدة للجسم، الرنك، النحاس، البوتاسيوم، يحتوي على الألياف المشبعة، مضادات الأكسدة، يحمي الجسم من الأمراض السراطنية الخبيثة ومنها عنق الرحم، البنكرياس، المثانه، البروستاتا، يرفع المناعة بشكل كبير، يعمل على خفض نسبة الكوليسترول في الدم.

طريقة عمل محشي الفلفل الرومي

مكونات المحشي



نصف كيلو فلفل رومي.

نصف كيلو فلفل أحمر الوان.

نص كيلو فلفل أصفر ألوان.

كيلو ونصف طماطم معصورة.

ملعقتان كبيرة معجون صلصة.

نصف كيلو أرز أبيض مصري.

بصله كبيره مفرومه.

معلقه كبيره ثوم مفروم.

معلقه كبيره نعناع مفروم.

معلقه صغيره كمون مطحون.

معلقه صغيره فلفل أسود

معلقه صغيره شطه.

معلقه صغيره بهارات.

معلقه صغيره بهارات محشي.

ملح حسب الرغبة.

معلقه صغيره كزبره ناشفة.

حزمه بقدونس مفرومه.

حزمه شبت مفرومه.

حزمه كزبره خضراء مفرومه.

مكونات شوربة الفراخ

فرخة أثنان كيلو مقطعة حسب الرغبة.

بصلة متوسطة مفرومة.

ثلاث فصوص حبهان.

خمس ورقات لوري.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملح حسب الرغبة.

مكعب مرق دجاج.

طريقة التحضير

ننزع عن جميع الفلافل أو ننزع جزء من الفلفل بالعنقود.

نفرغ بذور الفلفل نغسلهم جيداً، ونتركهم في مصفاه.

نضع حلة على النار، نضيف الزيت، البصل المفروم، الثوم المفروم.

نقلبهم حتي يحمر لونهم ويصبح ذهبي، نضيف عصير الطماطم، ومعجون الصلصة.

نترك الصلصة تسبك، نغسل الأرز جيداُ ويصفي من الماء ويضاف إلي الصلصة.

نضيف الخضرة المفرومة، البقدونس، الكسبرة الخضراء، الشبت، التوابل.

نقلب جميع المكونات ونترك التسبيكة، على النار لمدة دقائق معدومة ثم ترفع ونتركها تبرد.

نفرغ السبيكة في صينية عميقة، نحضر أعواد الخضرة نرصها في قاع الحلة.

نحشي جميع الفلفل ونترك مسافة مناسبة في الفلفل حتي يتم النضج بكل سهولة.

نضع حلقات الفلفل بالعنقود المقطعة، نضعهم بالتساوي في الحلة.

نضع مقدار مناسب من المرقة، ونغلق الحلة بأحكام، نتركها على النار حتي ينضج الفلفل.

يغرف في أطباق التقديم، ويقدم ساخناً، ويقدم بجانبه أطباق السلطات.

طريقة تحضير شوربة الفراخ

نغسل الفراخ جيداً، نضع حلة على النار ونضيف كمية مناسبة من الماء.

نضع ف وعاء صغير البصل، الملح، الفلفل الأسود وندعكهم جيداً.

نضع البصل المتبل في الماء، نضيف الفراخ، الحبهان، ورق اللوري، مكعب المرقة.

نترك الفرخ على النار حتي تنضج، ننشل الفراخ من الشوربه ونتركها في مصفاه قبل القلي.

طريقة عمل الفراخ المحمرة