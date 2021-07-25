أفضل 4 طرق لعمل عصائر طبيعية جديدة وصحية بالفاكهة في 5 دقائق

أفضل طرق لعمل عصائر طبيعية جديدة وصحية أيضا بالفاكهة زي محلات العصائر والكافيهات بالضبط، يتم تحضير العصائر بكثرة وخاصة في فصل الصيف وذلك يرجع الي ارتفاع درجات الحرارة والحر الشديد، لذلك يحتاج جسم الإنسان للكثير من السوائل لتعويضه عن السوائل التي يفقدها نتيجة حرارة الجو، ومن أفضل تلك العصائر هي العصائر الطبيعية وذلك يرجع لأنها صحية ومفيدة.

عصائر طبيعية جديدة

يمكننا عمل عصائر بأي نوع من أنواع الفواكه الموجودة مع أضافه بعض المنكهات اللذيذة التي تعطي العصير طعم مميز.

عصير التفاح بالحليب

المكونات

كوب من الحليب الطازج

تفاحة واحدة كبيرة

ربع ملعقة صغيرة من القرفة

ملعقتين كبيرتين من السكر

طريقة التحضير

نقوم أولا بغسل التفاحة جيدا من الخارج ونقوم بتقشيرها من الخارج، ثم نقوم بتقطيعها علي هيئة مكعبات.

نحضر الخلاط الكهربائي ونضع فيه قطع التفاح، ثم نضيف الحليب اليه، ونقوم بخلطهم مع بعض.

نضع بعد ذلك السكر ونصف كمية القرفة في الخليط السابق، ثم نقوم بخلط تلك المكونات جيدا.

نقوم بضربيهم جيدا ولمدة ثلاثة دقائق وذلك حتي يتجانسون جميع المكونات ببعض.

قومي بصب العصير بعد ذلك في أكواب التقديم مع رش القليل من القرفة فوقه، ثم يتم تقديمه.

طريقة عمل عصير الكريز

المكونات

کوب من الکریز

أربعه أكواب من الماء

نصف كوب من السكر

ملعقة صغيرة من عصير الليمون

معلقة صغيرة من ماء الورد

طريقة الإعداد

أولا نحضر الكريز ونقوم بغسله جيدا ثم نقوم بإزالة البذرة التي بداخلة.

نحضر إناء متوسط الحجم ونضع فيه الكريز مع إضافة السكر اليه.

نقوم بتركه الإناء على نار متوسطة الحرارة حتي يذبل الكريز تماما.

نحضر الخلاط الكهربائي ونضع فيه الكريز مع وضع كوب واحد من الماء ثم نخلطه جيدا.

نقوم بإرجاع الخليط مرة أخري على نار هادئة ونتركه حتي يصبح قوامه ثقيلا.

نضيف اليه بعد ذلك عصير الليمون ونقلبهم ثم نطفئ النار ونتركه حتي يبرد تماما.

نقوم بإضافة كمية الماء المتبقية مع وضع ماء الورد اليه ونقلب المكونات ببعضها جيدا.

نضع العصير بعد ذلك في الثلاجة لمدة ساعتين ثم نقوم بتقديمه في الأكواب.

عصير فراولة وليمون فوار

المكونات

أربعه أكواب من المياه الفوارة

نصف كيلو من الفراولة

نصف كوب من السكر الناعم

كوب إلا ربع من عصير الليمون

طريقة التحضير