أسهل طريقة لتحضير كيك الشكولاتة بالقهوة في 10 دقائق وبأبسط المكونات

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تعرفي علي أسهل طريقة لعمل كيك الشكولاتة بالقهوة في منزلك بأسرع وقت مثل الكيكة التي يتم شرائها من الخارج، الكثير من الأشخاص يحبون أن يقومون بتناول قطع الكيك بجانب كوب من القهوة، لذلك سوف نقوم بصنع كيكة بالقهوة والشكولاتة وهذه لمحبون القهوة وغيرهم أيضا فسوف يحبها الجميع، كما يمكنك تقديم هذه الكيكة في المناسبات والاحتفالات وأيضا في أعياد الميلاد فسوف يحبها الجميع صغار وكبار.كيك الشكولاتة بالقهوة
تعرفي علي المكونات التي يجب أن تكون جاهزة وموجودة لديك، وذلك لصنع كيكة الشكولاتة بالقهوة الشهية.
المكونات
- كوب ونصف من الدقيق
- 200 جرام من الشوكلاتة الداكنة
- 100 جرام من الزبدة
- ملعقتين كبيرتين من البكينج بودر
- أربعه ملاعق من القهوة الاسبريسو
- كوب من السكر الناعم
- ربع كوب من الكريمة
- ملعقة كبيرة من العسل الأبيض
- أثنين من البيض الطازج
- رشه صغيرة من الملح
قومي بإتباع تلك الخطوات السهلة تلك خطوة بخطوة وذلك لكي نحصل علي الكيكة بأفضل طعم وأسرع طريقة تحضير.
- نحضر وعاء زجاجي ونقوم بوضعه فوق قدر به ماء مغلي، ثم نوضع قطع الشوكلاتة مع الزبدة والعسل ونقوم بتقلبيها حتى تذوب قطع الشوكلاتة تماما.
- نقوم بإضافة القهوة والعسل الي المزيج مع التقليب جيدا، ثم نقوم برفع المزيج من على النار.
- نحضر بعد ذلك وعاء متوسط ونضع فيه الدقيق مع البيكنج بودر وأيضا الملح ونقوم بخلطهم مع بعضهم.
- نقوم بإضافة البيض الي خليط الشوكلاتة ونقوم بخفقه جيدا بواسطة المضرب الكهربائي.
- نضيف بعد ذلك السكر والكريمة وأيضا القهوة الي الخليط ونقوم بخفق المكونات والمزيج جيدا.
- نقوم بصب خليط الكيك في الصينية ثم ندخلها الي الفرن لمدة نصف ساعة حتي تنضج ثم نتركها حتي تبرد تماما.
- نقوم بتزيين الكيكة بصوص الشكولاته والكاكاو ثم تقدم في الأطباق.
المكونات
- كوبين من الشكولاتة الخام
- ملعقتين كبيرتين من صير البرتقال
- ربع كوب من الزبدة
- ملعقتين كبيرتين من السكر البودر
طريقة الإعداد
- قومي بوضع الشكولاتة الخامة في إناء وضعيه علي حمام مائي، واتركه حتي تذوب الشكولاتة تماما ويصبح قوامها سائل.
- نقوم بعد ذلك بإضافة عصير الليمون الي الشكولاتة بعد أن تذوب، ونقوم بتقليبهم معا جيدا.
- ضيفي الي الخليط السكر والزبدة مع تحريكهم جيدا حتي تتجانس جميع المكونات ببعضها.
- وهكذا يصبح صوص الشكولاتة جاهزا فقوم بوضعه علي الكيكة ثم تقطع وتقدم.
الوسوم
تعرفي علي أسهل طريقة لعمل كيك الشكولاتة بالقهوة في منزلك بأسرع وقت مثل الكيكة التي يتم شرائها من الخارج، الكثير من الأشخاص يحبون أن يقومون بتناول قطع الكيك بجانب كوب من القهوة، لذلك سوف نقوم بصنع كيكة بالقهوة والشكولاتة وهذه لمحبون القهوة وغيرهم أيضا فسوف يحبها الجميع، كما يمكنك تقديم هذه الكيكة في المناسبات والاحتفالات وأيضا في أعياد الميلاد فسوف يحبها الجميع صغار وكبار.كيك الشكولاتة بالقهوة
تعرفي علي المكونات التي يجب أن تكون جاهزة وموجودة لديك، وذلك لصنع كيكة الشكولاتة بالقهوة الشهية.
المكونات
- كوب ونصف من الدقيق
- 200 جرام من الشوكلاتة الداكنة
- 100 جرام من الزبدة
- ملعقتين كبيرتين من البكينج بودر
- أربعه ملاعق من القهوة الاسبريسو
- كوب من السكر الناعم
- ربع كوب من الكريمة
- ملعقة كبيرة من العسل الأبيض
- أثنين من البيض الطازج
- رشه صغيرة من الملح
قومي بإتباع تلك الخطوات السهلة تلك خطوة بخطوة وذلك لكي نحصل علي الكيكة بأفضل طعم وأسرع طريقة تحضير.
- نحضر وعاء زجاجي ونقوم بوضعه فوق قدر به ماء مغلي، ثم نوضع قطع الشوكلاتة مع الزبدة والعسل ونقوم بتقلبيها حتى تذوب قطع الشوكلاتة تماما.
- نقوم بإضافة القهوة والعسل الي المزيج مع التقليب جيدا، ثم نقوم برفع المزيج من على النار.
- نحضر بعد ذلك وعاء متوسط ونضع فيه الدقيق مع البيكنج بودر وأيضا الملح ونقوم بخلطهم مع بعضهم.
- نقوم بإضافة البيض الي خليط الشوكلاتة ونقوم بخفقه جيدا بواسطة المضرب الكهربائي.
- نضيف بعد ذلك السكر والكريمة وأيضا القهوة الي الخليط ونقوم بخفق المكونات والمزيج جيدا.
- نقوم بصب خليط الكيك في الصينية ثم ندخلها الي الفرن لمدة نصف ساعة حتي تنضج ثم نتركها حتي تبرد تماما.
- نقوم بتزيين الكيكة بصوص الشكولاته والكاكاو ثم تقدم في الأطباق.
المكونات
- كوبين من الشكولاتة الخام
- ملعقتين كبيرتين من صير البرتقال
- ربع كوب من الزبدة
- ملعقتين كبيرتين من السكر البودر
طريقة الإعداد
- قومي بوضع الشكولاتة الخامة في إناء وضعيه علي حمام مائي، واتركه حتي تذوب الشكولاتة تماما ويصبح قوامها سائل.
- نقوم بعد ذلك بإضافة عصير الليمون الي الشكولاتة بعد أن تذوب، ونقوم بتقليبهم معا جيدا.
- ضيفي الي الخليط السكر والزبدة مع تحريكهم جيدا حتي تتجانس جميع المكونات ببعضها.
- وهكذا يصبح صوص الشكولاتة جاهزا فقوم بوضعه علي الكيكة ثم تقطع وتقدم.
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