طريقة عمل الملوخية بالطشة بأسرار غير معروفة لعشاق الأكلات المصرية

تعتبر الملوخية بالطشة من الأكلات المفضلة لدى البيوت المصرية، لما فيها من فوائد كثيرة حيث أن تمد الجسم بالحديد وتقي من الإمساك وخفيفة على المعدة، والكثير من الأطفال يفضلون أكل الملوخية لأنها سهلة المضغ والبلع وهي تحتوي أيضاً على مكون الثوم، فالثوم من أقوى المضادات وله تأثير فعال في الوقاية من كثير من الأمراض فهو بمثابة مضاد حيوي طبيعي لا يستغني عنه أي بيت يمكن يضاف لأكثر من صنف اثناء الاكل كالسلطة الخضراء وسلطة الطحينة وغيرها من الأكلات، فهي من أسهل الأكلات سريعة التحضير وغير مكلفة حيث أنها تتميز ببساطة في المكونات وسرعة في التحضير وطعم لذيذ وشهي، وفي هذه المقالة سوف نتعرف على مكونات الملوخية بالطشة وطريقة تحضيرها.

مكونات عمل الملوخية بالطشة

تعد مكونات عمل الملوخية بالطشة مكونات لا تغلب على أحد لأنها متوفرة في كل مكان وهي كما يلي:

نصف كيلو من الملوخية الخضراء.

6 فصوص من الثوم المفروم.

2 ملعقة كبيرة من السمنة.

رشة صغيرة من الفلفل الأسود.

2 كوب من الشوربة أو المرقة ( شوربة لحمة أو فراخ ).

3 ملاعق صغيرة من الكزبرة المطحونة.

ملعقة صغيرة من الملح.

مكعب مرقة دجاج ( يمكن الاستغناء عنه ).

طريقة الإعداد والتحضير

تعتبر طريقة تحضير الملوخية من أكثر الطرق التي لا ينجح فيها الكثير لذلك سوف نقدم لكم سر نجاحها والطريقة كالتالي: