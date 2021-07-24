طريقة عمل الدوناتس فى البيت هشة وخفيفة بنتيجة رائعة

طريقة عمل الدوناتس فى البيت لكل الأمهات الذين يريدون أن يسعدوا أولادهم بعمل الدونات، حيث أنها من الحلويات المميزة والرائعة يحبها الأطفال و يتلهفون علي تناولها، كما أنها من الأشياء المحبوبة لدي الكبار، لذي تحرص الكثير من ستات البيوت علي البحث عن أسهل طريقة لعمل الدوناتس في المنزل، وكيفية تزيينها حتي يشبه الجاهز تماما، ومثل ما يتم بيعه في محلات الحلويات.مقادير الدوناتس
- أربع أكواب ونصف كوب من الدقيق وهو ما يعادل 650 جرام
- كوب من الحليب الدافئ ما يعادل 260 جرام
- اتنين بيضة وتكون بدرجة حرارة المطبخ
- ثلاث معالق تكون كبيرة وممسوحه من السكر الأبيض وهو ما يعادل 40 جرام
- نص كوب من الزبدة غير المملحة وتكون بدرجة حرارة المطبخ وهي حوالي 100 جم
- معلقة خميرة كبيرة حوالى 11 جرام
- معلقة صغيرة من الفانيليا وهي 8جرام
- معلقة صغيرة من الملح
- نضيف الدقيق مع الزبدة ونضيف الخميرة والسكر ونضيف عليهم ايضا البيض والحليب الدافئ ولا ننسى اضافة الملح والفانيليا ثم نقوم بعجنها لمدة من عشر دقائق حتى تتماسك ويكون فيها بعض من التلزيق خفيفه وعندما نجدها بتلزق نرش عليها رشة من الدقيق ونعجنها تاني حتى تصبح ناعمه ومش بتلزق
- نضعها فى بوله ونتركها تخمر فى مكان دافى بعد ساعة حجمها يتضاعف أربع مرات تقريبا
- نفرد العجينة على شكل دائرة وتكون بسمك عبارة عن واحد ونصف سم من كل الجوانب
- نبدأ في تقطيع العجينة بقطاعة الدونتس او شكل دوائر ثمنفرغها من المنتصف
- نرصه على ورق زبدة بعدها نتركه يرتاح ربع ساعه
- بعد بعد ذلك نقوم بتذوي الشيكولاتة فى حمام مائى حيث نقوم بتجهيزها هي وكل الاشياء التي نريد اضافتها
- بعد ذلك سوف نقوم بتجهيز طاسة ونضع بها زيت غزير ونختبر الزيت بقطعة عجين صغيرة
- وبعد ذلك بننزل بالدونات ونقوم بقليها في الطاسة حيث انها بتاخد حوالى نص دقيقه على كل إتجا
- وعندما تأخذ اللون الدهبى الجميل نخرجها من الزيت ثم نقوم بتصفيتها من الزيت ثم نضعهاعلى ورق زبدة
- نتركها تبرد تماما قبل التزيين.
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طريقة عمل الدوناتس فى البيت لكل الأمهات الذين يريدون أن يسعدوا أولادهم بعمل الدونات، حيث أنها من الحلويات المميزة والرائعة يحبها الأطفال و يتلهفون علي تناولها، كما أنها من الأشياء المحبوبة لدي الكبار، لذي تحرص الكثير من ستات البيوت علي البحث عن أسهل طريقة لعمل الدوناتس في المنزل، وكيفية تزيينها حتي يشبه الجاهز تماما، ومثل ما يتم بيعه في محلات الحلويات.مقادير الدوناتس
- أربع أكواب ونصف كوب من الدقيق وهو ما يعادل 650 جرام
- كوب من الحليب الدافئ ما يعادل 260 جرام
- اتنين بيضة وتكون بدرجة حرارة المطبخ
- ثلاث معالق تكون كبيرة وممسوحه من السكر الأبيض وهو ما يعادل 40 جرام
- نص كوب من الزبدة غير المملحة وتكون بدرجة حرارة المطبخ وهي حوالي 100 جم
- معلقة خميرة كبيرة حوالى 11 جرام
- معلقة صغيرة من الفانيليا وهي 8جرام
- معلقة صغيرة من الملح
- نضيف الدقيق مع الزبدة ونضيف الخميرة والسكر ونضيف عليهم ايضا البيض والحليب الدافئ ولا ننسى اضافة الملح والفانيليا ثم نقوم بعجنها لمدة من عشر دقائق حتى تتماسك ويكون فيها بعض من التلزيق خفيفه وعندما نجدها بتلزق نرش عليها رشة من الدقيق ونعجنها تاني حتى تصبح ناعمه ومش بتلزق
- نضعها فى بوله ونتركها تخمر فى مكان دافى بعد ساعة حجمها يتضاعف أربع مرات تقريبا
- نفرد العجينة على شكل دائرة وتكون بسمك عبارة عن واحد ونصف سم من كل الجوانب
- نبدأ في تقطيع العجينة بقطاعة الدونتس او شكل دوائر ثمنفرغها من المنتصف
- نرصه على ورق زبدة بعدها نتركه يرتاح ربع ساعه
- بعد بعد ذلك نقوم بتذوي الشيكولاتة فى حمام مائى حيث نقوم بتجهيزها هي وكل الاشياء التي نريد اضافتها
- بعد ذلك سوف نقوم بتجهيز طاسة ونضع بها زيت غزير ونختبر الزيت بقطعة عجين صغيرة
- وبعد ذلك بننزل بالدونات ونقوم بقليها في الطاسة حيث انها بتاخد حوالى نص دقيقه على كل إتجا
- وعندما تأخذ اللون الدهبى الجميل نخرجها من الزيت ثم نقوم بتصفيتها من الزيت ثم نضعهاعلى ورق زبدة
- نتركها تبرد تماما قبل التزيين.
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