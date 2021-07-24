طريقة عمل الدوناتس فى البيت هشة وخفيفة بنتيجة رائعة

طريقة عمل الدوناتس فى البيت لكل الأمهات الذين يريدون أن يسعدوا أولادهم بعمل الدونات، حيث أنها من الحلويات المميزة والرائعة يحبها الأطفال و يتلهفون علي تناولها، كما أنها من الأشياء المحبوبة لدي الكبار، لذي تحرص الكثير من ستات البيوت علي البحث عن أسهل طريقة لعمل الدوناتس في المنزل، وكيفية تزيينها حتي يشبه الجاهز تماما، ومثل ما يتم بيعه في محلات الحلويات. مقادير الدوناتس أربع أكواب ونصف كوب من الدقيق وهو ما يعادل 650 جرام

كوب من الحليب الدافئ ما يعادل 260 جرام

اتنين بيضة وتكون بدرجة حرارة المطبخ

ثلاث معالق تكون كبيرة وممسوحه من السكر الأبيض وهو ما يعادل 40 جرام

نص كوب من الزبدة غير المملحة وتكون بدرجة حرارة المطبخ وهي حوالي 100 جم

معلقة خميرة كبيرة حوالى 11 جرام

معلقة صغيرة من الفانيليا وهي 8جرام

معلقة صغيرة من الملح طريقة تحضير الدونات نضيف الدقيق مع الزبدة ونضيف الخميرة والسكر ونضيف عليهم ايضا البيض والحليب الدافئ ولا ننسى اضافة الملح والفانيليا ثم نقوم بعجنها لمدة من عشر دقائق حتى تتماسك ويكون فيها بعض من التلزيق خفيفه وعندما نجدها بتلزق نرش عليها رشة من الدقيق ونعجنها تاني حتى تصبح ناعمه ومش بتلزق نضعها فى بوله ونتركها تخمر فى مكان دافى بعد ساعة حجمها يتضاعف أربع مرات تقريبا نفرد العجينة على شكل دائرة وتكون بسمك عبارة عن واحد ونصف سم من كل الجوانب نبدأ في تقطيع العجينة بقطاعة الدونتس او شكل دوائر ثمنفرغها من المنتصف نرصه على ورق زبدة بعدها نتركه يرتاح ربع ساعه بعد بعد ذلك نقوم بتذوي الشيكولاتة فى حمام مائى حيث نقوم بتجهيزها هي وكل الاشياء التي نريد اضافتها بعد ذلك سوف نقوم بتجهيز طاسة ونضع بها زيت غزير ونختبر الزيت بقطعة عجين صغيرة وبعد ذلك بننزل بالدونات ونقوم بقليها في الطاسة حيث انها بتاخد حوالى نص دقيقه على كل إتجا وعندما تأخذ اللون الدهبى الجميل نخرجها من الزيت ثم نقوم بتصفيتها من الزيت ثم نضعهاعلى ورق زبدة نتركها تبرد تماما قبل التزيين. مقادير الدوناتسطريقة تحضير الدونات الوسوم

طريقة عمل الدوناتس فى البيت لكل الأمهات الذين يريدون أن يسعدوا أولادهم بعمل الدونات، حيث أنها من الحلويات المميزة والرائعة يحبها الأطفال و يتلهفون علي تناولها، كما أنها من الأشياء المحبوبة لدي الكبار، لذي تحرص الكثير من ستات البيوت علي البحث عن أسهل طريقة لعمل الدوناتس في المنزل، وكيفية تزيينها حتي يشبه الجاهز تماما، ومثل ما يتم بيعه في محلات الحلويات. مقادير الدوناتس أربع أكواب ونصف كوب من الدقيق وهو ما يعادل 650 جرام

كوب من الحليب الدافئ ما يعادل 260 جرام

اتنين بيضة وتكون بدرجة حرارة المطبخ

ثلاث معالق تكون كبيرة وممسوحه من السكر الأبيض وهو ما يعادل 40 جرام

نص كوب من الزبدة غير المملحة وتكون بدرجة حرارة المطبخ وهي حوالي 100 جم

معلقة خميرة كبيرة حوالى 11 جرام

معلقة صغيرة من الفانيليا وهي 8جرام

معلقة صغيرة من الملح طريقة تحضير الدونات نضيف الدقيق مع الزبدة ونضيف الخميرة والسكر ونضيف عليهم ايضا البيض والحليب الدافئ ولا ننسى اضافة الملح والفانيليا ثم نقوم بعجنها لمدة من عشر دقائق حتى تتماسك ويكون فيها بعض من التلزيق خفيفه وعندما نجدها بتلزق نرش عليها رشة من الدقيق ونعجنها تاني حتى تصبح ناعمه ومش بتلزق نضعها فى بوله ونتركها تخمر فى مكان دافى بعد ساعة حجمها يتضاعف أربع مرات تقريبا نفرد العجينة على شكل دائرة وتكون بسمك عبارة عن واحد ونصف سم من كل الجوانب نبدأ في تقطيع العجينة بقطاعة الدونتس او شكل دوائر ثمنفرغها من المنتصف نرصه على ورق زبدة بعدها نتركه يرتاح ربع ساعه بعد بعد ذلك نقوم بتذوي الشيكولاتة فى حمام مائى حيث نقوم بتجهيزها هي وكل الاشياء التي نريد اضافتها بعد ذلك سوف نقوم بتجهيز طاسة ونضع بها زيت غزير ونختبر الزيت بقطعة عجين صغيرة وبعد ذلك بننزل بالدونات ونقوم بقليها في الطاسة حيث انها بتاخد حوالى نص دقيقه على كل إتجا وعندما تأخذ اللون الدهبى الجميل نخرجها من الزيت ثم نقوم بتصفيتها من الزيت ثم نضعهاعلى ورق زبدة نتركها تبرد تماما قبل التزيين. مقادير الدوناتسطريقة تحضير الدونات

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