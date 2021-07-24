لن تصدقي مفعول خلطة السكر والقرفة لتطويل شعرك بجنون في أسبوع واحد، حيث يمكنك بواسطة ملعقة واحدة من هذا المكون أن تجعلي شعرك ينمو بغزارة. وصفة اليوم هي وصفة معجزة في تطويل وتكثيف وانبات الشعر فإذا كنتي تعانين من الشعر الخفيف المتقصف المتساقط فهذه الوصفة هي الحل النهائي لهذه المشاكل وكذلك سيصبح شعرك كثيف، والنتائج سريعة جداً ستلاحظينها من الأسبوع الأول، وإذا كنتم تعانون من فراغات خصوصاً في مقدمة الرأس وتساقط في الشعر فعند استخدامكم لهذه الوصفة سيتوقف شعركم عن التساقط وسينبت لكم شعر جديد في أماكن الفراغات والصلع.

خلطة السكر والقرفة لتطويل وتكثيف الشعر

تتكون خلطة السكر المذهلة في زيادة طول وكثافة الشعر بجنون من ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون البكر، نصف ملعقة كبيرة من القرفة، ملعقتين كبيرتين من زيت جوز الهند، ملعقة كبيرة من السكر. السكر اتضح أنه فعال جداً في تطويل الشعر فهو يساعد على تنشيط الدورة الدموية داخل فروة الرأس ويقوي جذور الشعر، يساعد كذلك على منع تساقط الشعر بشكل نهائي ويطول الشعر بجنون وينبت الفراغات وأيضاً يقضي على قشرة الرأس. القرفة أيضاً فعالة جداً في منع تساقط الشعر وتقوية جذوره، كذلك تساعد على علاج فطريات فروة الرأس والتي تعد من أسباب تلف الشعر وزيادة تساقطه.

طريقة التحضير والاستخدام

هذه المقادير تكفي لاستعمال مرتين ويمكنكم مضاعفة المقادير لعمل كمية أكبر، ومن ثم الاحتفاظ بها في علبة زجاجية نظيفة ويتم وضعها في الثلاجة تبقى صالحة للاستخدام لمدة أسبوع واحد. يفضل عند خروج الوصفة من الثلاجة يتم تسخينها في حمام مائي لتستخدم وهي دافئة. ابدئي التحضير بإضافة مقدار كلا من زيت الزيتون البكر وزيت جوز الهند في وعاء مناسب ثم يتم مزجهم معا بشكل جيد، ثم يتم إضافة مقدار السكر ويتم التقليب جيداً حتى يندمج السكر مع الزيوت ثم يوضع مقدار القرفة ويتم الخلط جيداً.

بعد ذلك يتم تحضير إناء ويتم تسخين هذا الخليط على حمام مائي ساخن مع التحريك المستمر، بعد ذلك يترك الوعاء جانباً. يتم تقسيم الشعر إلى أربعة أقسام من الجبهة إلى آخر الشعر، بعد ذلك تطبق الخلطة بإستخدام قفازات مع تدليك فروة الرأس جيداً بأطراف الأصابع، ثم يتم لف الشعر ويغطى بقبعة بلاستيكية ويترك لمدة ساعة كاملة ثم يغسل الشعر بعد ذلك بالشامبو اليومي، تكرر هذه الوصفة في الأول بشكل يومي ثم تستخدم ثلاثة مرات في الأسبوع ثم مرتين ثم يتم توقفها تدريجياً.