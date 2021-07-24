طريقة عمل الكفتة المشوية في البيت والسر في مضاعفة حجمها وانسي إنها تفك أو تكش سر نجاح كفتة الحاتي كفتة

طريقة عمل الكفتة المشوية في البيت، الكفتة المشوية من الأكلات الشعبية في الوطن العربي، حيث يعشقها الجميع صغاراً وكباراً ويتم تناولها في المناسبات وفي الأيام العادية في وجبة الغذاء والعشاء، لذلك نقدم لجميع ربات البيوت وصفة لذيذة وسهلة لعمل الكفتة المشوية بكل سهولة في المنزل. طريقة عمل الكفتة المشوية في البيت طريقة عمل الكفتة المشوية في البيت المقادير كيلو من اللحم المفروم.

حبة كبيرة من البصل.

ثلاث فصوص من الثوم.

حبتان متوسطتان من الطماطم.

حبة واحدة من الفلفل الأخضر الرومي.

ربع كوب من الزيت النباتي.

ملعقة كبيرة من السمن.

نصف كوب من الماء.

ربع كوب من البقسماط الناعم.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة.

نصف ملعقة صغيرة من الشطة.

نصف ملعقة صغيرة من جوزة الطيب البودرة.

ملعقة كبيرة من السكر. طريقة التحضير نقوم بفرم البصل والثوم فرماً ناعماً.

نبشر الفلفل الطماطم ونتركهم في طبق جانبي.

في مقلاة مناسبة نضع الزيت والسمن ثم نضيف البصل ونقلب حتى يذبل ويكتسب اللون الذهبي.

في مقلاة مناسبة نضع الزيت والسمن ثم نضيف البصل ونقلب حتى يذبل ويكتسب اللون الذهبي. نرفع المقلاة من على النار ونتركها حتى تبرد ثم نضيف لها الفلفل والطماطم والماء وجميع التوابل ونقلب جيداً.

نضيف اللحمة المفرومة إلى الخليط السابق ونخلطهم سوياً باليدين لمدة لا تقل عن خمس دقائق.

نضيف البقسماط مرة أخرى ونعيد الخلط حتى نحصل على عجينة متجانسة.

ندخل عجينة الكفتة في الثلاجة لمدة لا تقل عن ساعة، وبعدها نقوم بتشكيلها باستخدام العصيان الخشبية.

نسخن الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوي ونتركه يسخن لمدة لا تقل عن ربع ساعة.

نحضر صينية مناسبة وندهنها ببعض من الزيت ثم نوزع عيدان الكفتة فيها ونغطي الصينية بورق ألومنيوم.

نحضر صينية مناسبة وندهنها ببعض من الزيت ثم نوزع عيدان الكفتة فيها ونغطي الصينية بورق ألومنيوم. ندخل الصينية في الفرن ونتركها لمدة لا تقل عن نصف ساعة.

نخرج الصينية من الفرن ونزيل عنها ورق الألومنيوم ونعيدها إلى الفرن مرة أخرى لمدة لا تقل عن عشر دقائق ثم نخرجها ونقدمها مع سلطة الطحينة والبطاطس المقلية والخبز العربي.

يمكن الاعتماد على طريقة أخرى لتسوية الكفتة وهي استخدام البوتاجاز، حيث يتم تسخين ربع كوب من الزيت في مقلاة كبيرة.

نضع عيدان الكفتة في المقلاة ولا نحركها قبل مرور دقيقتين وبعدها نقلبها على الوجه الأخر.

نترك الكفتة على نار هادئة جداً حتى تنضج تماماً ونقلبها كل فترة حتى تتحمر من كل الجهات. الوسوم

طريقة عمل الكفتة المشوية في البيت، الكفتة المشوية من الأكلات الشعبية في الوطن العربي، حيث يعشقها الجميع صغاراً وكباراً ويتم تناولها في المناسبات وفي الأيام العادية في وجبة الغذاء والعشاء، لذلك نقدم لجميع ربات البيوت وصفة لذيذة وسهلة لعمل الكفتة المشوية بكل سهولة في المنزل. طريقة عمل الكفتة المشوية في البيت طريقة عمل الكفتة المشوية في البيت المقادير كيلو من اللحم المفروم.

حبة كبيرة من البصل.

ثلاث فصوص من الثوم.

حبتان متوسطتان من الطماطم.

حبة واحدة من الفلفل الأخضر الرومي.

ربع كوب من الزيت النباتي.

ملعقة كبيرة من السمن.

نصف كوب من الماء.

ربع كوب من البقسماط الناعم.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة.

نصف ملعقة صغيرة من الشطة.

نصف ملعقة صغيرة من جوزة الطيب البودرة.

ملعقة كبيرة من السكر. طريقة التحضير نقوم بفرم البصل والثوم فرماً ناعماً.

نبشر الفلفل الطماطم ونتركهم في طبق جانبي.

في مقلاة مناسبة نضع الزيت والسمن ثم نضيف البصل ونقلب حتى يذبل ويكتسب اللون الذهبي.

في مقلاة مناسبة نضع الزيت والسمن ثم نضيف البصل ونقلب حتى يذبل ويكتسب اللون الذهبي. نرفع المقلاة من على النار ونتركها حتى تبرد ثم نضيف لها الفلفل والطماطم والماء وجميع التوابل ونقلب جيداً.

نضيف اللحمة المفرومة إلى الخليط السابق ونخلطهم سوياً باليدين لمدة لا تقل عن خمس دقائق.

نضيف البقسماط مرة أخرى ونعيد الخلط حتى نحصل على عجينة متجانسة.

ندخل عجينة الكفتة في الثلاجة لمدة لا تقل عن ساعة، وبعدها نقوم بتشكيلها باستخدام العصيان الخشبية.

نسخن الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوي ونتركه يسخن لمدة لا تقل عن ربع ساعة.

نحضر صينية مناسبة وندهنها ببعض من الزيت ثم نوزع عيدان الكفتة فيها ونغطي الصينية بورق ألومنيوم.

نحضر صينية مناسبة وندهنها ببعض من الزيت ثم نوزع عيدان الكفتة فيها ونغطي الصينية بورق ألومنيوم. ندخل الصينية في الفرن ونتركها لمدة لا تقل عن نصف ساعة.

نخرج الصينية من الفرن ونزيل عنها ورق الألومنيوم ونعيدها إلى الفرن مرة أخرى لمدة لا تقل عن عشر دقائق ثم نخرجها ونقدمها مع سلطة الطحينة والبطاطس المقلية والخبز العربي.

يمكن الاعتماد على طريقة أخرى لتسوية الكفتة وهي استخدام البوتاجاز، حيث يتم تسخين ربع كوب من الزيت في مقلاة كبيرة.

نضع عيدان الكفتة في المقلاة ولا نحركها قبل مرور دقيقتين وبعدها نقلبها على الوجه الأخر.

نترك الكفتة على نار هادئة جداً حتى تنضج تماماً ونقلبها كل فترة حتى تتحمر من كل الجهات.

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