فوائد صحية لتناول عصير البصل رغم رائحته المزعجة

قد يبدو ضرورياً وطبيعياً تناول البصل في الطعام كونه أحد المكونات الرئيسية لمعظم الأطباق والوصفات، لكن أن يتناول المرء عصير البصل فهذا ما قد لا يخطر على بال أحد!

الحقيقة أن عصير البصل وعلى الرغم من رائحته الكريهة والمنفرة، فإنه يعد منجماً غنياً بالفوائد الغذائية والصحية التي يحتاجها الإنسان والتي يمكن تحقيقها من خلال تناول هذا العصير المستخلص من البصل.

والمعروف أن للبصل أهمية كبيرة في النظام الغذائي الصحي، فضلاً عن دوره في تعزيز مذاق الطعام، كونه غني بمضادات الأكسدة والالتهابات والبكتيريا، وكذلك الفيتامينات المهمة مثل فيتامين أ وفيتامين ب وفيتامين سي إضافة إلى حمض الفوليك والمعادن كالكالسيوم والفوسفور والمغنيسيوم والكبريت والكروم والحدي بحسب ما جاء على موقع "بولد سكاي" الهندي المعني بالشؤون الصحية.

وقد أثبتت نتائج العديد من الدراسات مؤخراً، فوائد البصل الإيجابية على مرض السكري وارتفاع ضغط الدم. وعليه ينصح الخبراء بتناول عصير البصل الذي يقدم العديد من الفوائد التي عرضها موقع "العربية.نت" نقلاً عن "بولد سكاي".

فوائد صحية لتناول عصير البصل

قد تفاجئك الفوائد العديدة والمهمة لتناول عصير البصل وتجعلك تقبلين على تناوله بالرغم من الرائحة الكريهة التي قد تنبعث منه.

ومن فوائد تناول عصير البصل على الصحة العامة:

انقاص الوزن: كونه غني بالكرسيتين، وهو فلافونويد نباتي يساعد في الحفاظ على ملف تعريف الدهون في الأجسام التي تعاني من مستويات مرتفعة من الكوليسترول. ويسهم استهلاك 100 مل من عصير البصل يومياً لمدة ثمانية أسابيع، في تقليل الدهون المتراكمة حول الخصر بشكل كبير، فضلاً عن الحد من ارتفاع مستويات الكوليسترول الضار.

كونه غني بالكرسيتين، وهو فلافونويد نباتي يساعد في الحفاظ على ملف تعريف الدهون في الأجسام التي تعاني من مستويات مرتفعة من الكوليسترول. ويسهم استهلاك 100 مل من عصير البصل يومياً لمدة ثمانية أسابيع، في تقليل الدهون المتراكمة حول الخصر بشكل كبير، فضلاً عن الحد من ارتفاع مستويات الكوليسترول الضار. محاربة أمراض القلب: يعمل عصير البصل كنوع من مضادات التخثر ما يحول دون تصلب الشرايين ويحمي من امراض القلب. كما يقلل عصير البصل من الالتهابات الناجمة عن السمنة والمؤدية لأمراض القلب فضلاً عن منع التطور المبكر لمشاكل القلب بفضل دوره في خفض مستويات الهوموسيستين، أحد أحماض ألفا الأمينية.

يعمل عصير البصل كنوع من مضادات التخثر ما يحول دون تصلب الشرايين ويحمي من امراض القلب. كما يقلل عصير البصل من الالتهابات الناجمة عن السمنة والمؤدية لأمراض القلب فضلاً عن منع التطور المبكر لمشاكل القلب بفضل دوره في خفض مستويات الهوموسيستين، أحد أحماض ألفا الأمينية. مكافحة أمراض العيون: يمتاز عصير البصل بمركباته المضادة للميكروبات والالتهابات ما يحد من أمراض العيون وعلاج العدوى العادية والتهاب الجفن والتهاب الملتحمة.

يمتاز عصير البصل بمركباته المضادة للميكروبات والالتهابات ما يحد من أمراض العيون وعلاج العدوى العادية والتهاب الجفن والتهاب الملتحمة. علاج هشاشة العظام : أظهرت إحدى الدراسات أن الآثار المضادة للأكسدة لعصير البصل يمكنها المساعدة في تحسين كثافة العظام لدى النساء بعد انقطاع الطمث، عندما يستهلكن 100 مل يومياً منه وذلك لمدة ثمانية أسابيع. كما يمكن لهذا العصير علاج العديد من الاضطرابات الأخرى المرتبطة بالعظام.

: أظهرت إحدى الدراسات أن الآثار المضادة للأكسدة لعصير البصل يمكنها المساعدة في تحسين كثافة العظام لدى النساء بعد انقطاع الطمث، عندما يستهلكن 100 مل يومياً منه وذلك لمدة ثمانية أسابيع. كما يمكن لهذا العصير علاج العديد من الاضطرابات الأخرى المرتبطة بالعظام. محاربة مرض السكري: إذ يسهم تناول عصير البصل في خفض الجلوكوز في الدم بنسبة 50% عند الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري من النوع الثاني. كما يساعد في تجديد خلايا بيتا للبنكرياس، والتي يؤدي تضررها للإصابة بمرض السكري من النوع الأول بسبب عدم كفاية إنتاج الأنسولين.

علاج الحساسية : يساعد تناول عصير البصل في تقليل السيتوكينات الالتهابية، التي تسبب حساسية الجلد والأمراض الأخرى التي تشببها كالربو القصبي، وذلك بفضل التأثير المضاد للالتهابات والفيروسات في عصير البصل.

: يساعد تناول عصير البصل في تقليل السيتوكينات الالتهابية، التي تسبب حساسية الجلد والأمراض الأخرى التي تشببها كالربو القصبي، وذلك بفضل التأثير المضاد للالتهابات والفيروسات في عصير البصل. محاربة البرد والسعال: يعد تناول مزيج من عصير البصل والعسل أحد أفضل العلاجات المنزلية للتعافي من أمراض الجهاز التنفسي ونزلات البرد. وتشير بعض الدراسات إلى أن العصارة المستخرجة من البصل، تساعد في تخفيف المخاط وتهدئة التهاب الشعب الهوائية والتخلص من البلغم.

يعد تناول مزيج من عصير البصل والعسل أحد أفضل العلاجات المنزلية للتعافي من أمراض الجهاز التنفسي ونزلات البرد. وتشير بعض الدراسات إلى أن العصارة المستخرجة من البصل، تساعد في تخفيف المخاط وتهدئة التهاب الشعب الهوائية والتخلص من البلغم. الوقاية من الاورام السرطانية: يحول عصير البصل دون منع انتشار سرطان القولون والمستقيم، كما أنه مفيد للوقاية من أنواع أخرى من السرطان مثل سرطان الثدي.

ومن الفوائد الصحية الأخرى لعصير البصل والتي نلخصها لكم: