ماسك الزبادي والخيار ، من أفضل الطرق الطبيعية لترطيب البشرة الجافة بشكل خاص وأنواع البشرة الأخرى بشكل عام، فالخيار يحتوي على كمية كبيرة من الماء، فهو ممتاز في ترطيب البشرة، وكذلك يعمل على تبريد البشرة ويخفف من تهيجها واحمرارها، كما يوجد العديد من وصفات العناية بالبشرة التي تحتوي على الخيار يمكن إعدادها بالمنزل، كصابونة الخيار لترطيب البشرة، وماسك الخيار والطماطم لتفتيح لون البشرة، كما يعتبر الماسك طبيعي مئة بالمئة وليس لديه أعراض جانبية عدا في حالة وجود حساسية من أحد مكونات الوصفة، وسنتعرف في هذا المقال في موقع ثقفني على طريقة عمل ماسك الزبادي والخيار المثالي لترطيب البشرة الجافة والعادية.

مكونات ماسك الزبادي والخيار

يتكون الماسك من مكونات بسيطة ورخيصة الثمن ومتوفرة كذلك في أغلب البيوت وهي كالتالي:

ثمرة خيار

ملعقة زبادي

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون أو زيت جوز الهند.

طريقة التحضير

الطريقة التي يحضير بها هذا الماسك والماسكات بشكل عام سهلة وبسيطة وسنتعرف فيما يلي على طريقة عمل ماسك الزبادي والخيار المثالي لترطيب البشرة الجافة والعادية وطريقة تحضيره كالتالي:

نقوم بتقشير حبة الخيار وقطعها ونقوم بخلطها في الخلاط.

بعد ذلك نقوم بإضافة ملعقة الزبادي والملعقة الصغيرة من زيت الزيتون على الخيار المخلوط.

ونمزج جميع المكونات جيدا حتي يتكون لدينا مزيجا واحدا كالعجينة السائلة.

ويكون بعد ذلك الماسك جاهز للاستخدام.

طريقة الاستعمال

طريقة استعمال الماسكات تختلف باختلاف أنواع البشرة واختلاف المكونات التي يحتوي عليها الماسك وطريقة استعمال الماسك كالتالي:

نقوم أولا بغسل الوجه جيدا وتنظيفه من أية شوائب عالقة به بسبب كالتالي أو المكياج أو غيره.

بعد ذلك نقوم بتطبيق الماسك على الوجه لمدة تتراوح ما بين ١٠ دقائق و١٥ دقيقة.

بعد ذلك نقوم بغسل الوجه جيدا بالماء.

ويفضل أن نقوم باستعمال الماسك بعد تحضيره مباشرة.

يحتوي الخيار علي كمية كبيرة من الماء مما يجعله ممتاز جدا لترطيب البشرة الجافة وتحسين مكوناتها.

الخيار كذلك يساهم في تبريد البشرة وتخفيف التهيج والورم والاحمرار.

يساهم في محاربة الشيخوخة.

يساهم في تفتيح لون البشرة.

يحتوي الخيار علي مستويات مرتفعة من فيتامين ك مما يساهم في تقليل الهالات السّوداء.

يخفف من أعراض حروق الشمس.

فوائد ماسك الزبادي والخيار