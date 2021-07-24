طريقة عمل الكبسة باللبن واللحم الضاني ألذ مجبوس لحم خليجي بالخطوات

طريقة عمل الكبسة باللبن ، هي طريقة جديدة لطهي مجبوس اللحم الضاني، ولا شك أن كبسة اللحم، واحدة من أشهر الأكلات الخليجية المعروفة، والتي انتقلت من الخليج إلى العديد من الدول العربية، وأضيف إليها العديد من المكونات والمقادير، التي جعلتها تختلف في طريقة طهيها من دولة إلى أخرى، ويطلق عليها كبسة اللحم أو مجبوس اللحم أو مكبوس اللحم، وكلها مسميات لنفس الوجبة، ولكن تختلف حسب لهجة البلد. وتتكون تلك الوجبة الشهية من أرز بسمتي، ولحم قد يكون لحم ضاني أو لحم ماعز أو غنم، ويمكن أيضًا أن يتم طهيها بلحم البقر إن أردت، في حال عدم تفضيلك للحم الضأن، بالإضافة إلى الكثير من البهارات المشكلة التي تمنح تلك الوجبة الشهية، مذاقًا خاصًا وهو ما يجعلها وجبة متفردة.طريقة عمل الكبسة السعودية
طريقة عمل الكبسة تختلف من مكان لآخر، ولهذا نجد أن لها العديد من المسميات وفقًا للبلد التي ترغب في طهي الوجبة، وفقًا لخطواتها والمقادير المراد إضافتها، فنجد على سبيل المثال؛ طريقة عمل الكبسة المصرية، وطريقة عمل الكبسة السعودية، وطريقة عمل كبسة الدجاج الكويتية، وطريقة عمل الكبسة الحساوية. كما تختلف طريقة عمل مجبوس اللحم وفقًا للمكونات التي تحتوي عليها مثل؛ طريقة كبسة اللحمة الأصلية، وطريقة عمل الكبسة باللبن، وطريقة عمل الكبسة بدون دجاج، وطريقة عمل الكبسة بالفراخ، وطريقة عمل كبسة جمبري عربية، وطريقة عمل كبسة لحم الماعز بالكاجو، وطريقة عمل كبسة لحم ضاني حارة، وطريقة عمل كبسة كرات الدجاج، حيث يمكن طهي كبسة الدجاج بأكثر من طريقة منها؛ كبسة الدجاج بالصلصة الحمراء، وكبسة دجاج بالخضار منال العالم، أو وفقًا للشيف الذي تفضلين طريقته مثل؛ طريقة عمل الكبسة بالدجاج للشيف حسن، طريقة عمل الكبسة بالدجاج منال العالم، طريقة عمل الكبسة بالفراخ للشيف الشربيني.طريقة عمل كبسة لحم ضاني
- كيلو من لحم فخذ خروف.
- ثلاث أكواب من الأرز البسمتي.
- كيلو من لبن الماعز.
- كوب سمن.
- خمس حبات بصل متوسطة الحجم، ومقطعة إلى شرائح رفيعة وطويلة.
- عودان من القرفة (غير مطحونة).
- ملعقة ونصف صغيرة من الملح الناعم.
- زعفران ناعم بمقدار ملعقة صغيرة.
- ابدئي أولا بتنظيف اللحم، واغسليه جيدًا وانزعي منه الدهن، ثم قطعيه إلى قطع ذات حجم كافٍ.
- ثم ضعي إناء على نار متوسطة، وضعي بها السمن.
- وأضيفي البصل إلى السمن، وحركيهم معًا، حتى يبدأ البصل في الذبول.
- ثم ارفعيه عن النار، واتركيه جانبًا لحين استخدامه.
- وبعد ذلك ضعي إناء على نار متوسطة، وبه مياه واتركيها حتى الغليان.
- ثم اسكبي اللحم في الماء المغلي، وأضيفي إليه القرفة والملح، واتركي اللحم يسلق جيدًا.
- ولا تنس تهدئة النار أسفل اللحم.
- وبعد أن ينضج اللحم تمامًا، ارفعيه عن النار، وقومي بتصفيته من المرق.
- ثم اخفقي لبن الماعز، وضعيه على النار حتى يغلي جيدًا.
- وأضيفي إليه الزعفران، وامزجيهما معًا.
- ثم أضيفي إليهما كوبان من مرق اللحم، مع قطع اللحم نفسها، وحركيهم ليختلطوا معًا.
- وبعد ذلك اتركي الإناء، على نار هادئة لمدة ربع الساعة، حتى تغلي المكونات.
- وأثناء ذلك اغسلي الأرز البسمتي، وقومي بتصفيته.
- ثم أحضري إناء واملئيه بالمياه، وضعي به ملح واسلقي الأرز.
- بعد أن ينضجك الأرز، قومي بكسبه فوق اللحم واللبن وغطي القدر.
- ثم سخني الفرن عند 350 درجة مئوية، أو أعلى درجة لديك، ثم أدخلي قدر كبسة اللحم واللبن، لمدة نصف الساعة.
- وبعد الانتهاء والتأكد من نضج الطعام، قومي بقلب القدر في صحن التقديم، وقدميه لأسرتك ساخنًا وألف هناء.
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طريقة عمل الكبسة باللبن ، هي طريقة جديدة لطهي مجبوس اللحم الضاني، ولا شك أن كبسة اللحم، واحدة من أشهر الأكلات الخليجية المعروفة، والتي انتقلت من الخليج إلى العديد من الدول العربية، وأضيف إليها العديد من المكونات والمقادير، التي جعلتها تختلف في طريقة طهيها من دولة إلى أخرى، ويطلق عليها كبسة اللحم أو مجبوس اللحم أو مكبوس اللحم، وكلها مسميات لنفس الوجبة، ولكن تختلف حسب لهجة البلد. وتتكون تلك الوجبة الشهية من أرز بسمتي، ولحم قد يكون لحم ضاني أو لحم ماعز أو غنم، ويمكن أيضًا أن يتم طهيها بلحم البقر إن أردت، في حال عدم تفضيلك للحم الضأن، بالإضافة إلى الكثير من البهارات المشكلة التي تمنح تلك الوجبة الشهية، مذاقًا خاصًا وهو ما يجعلها وجبة متفردة.طريقة عمل الكبسة السعودية
طريقة عمل الكبسة تختلف من مكان لآخر، ولهذا نجد أن لها العديد من المسميات وفقًا للبلد التي ترغب في طهي الوجبة، وفقًا لخطواتها والمقادير المراد إضافتها، فنجد على سبيل المثال؛ طريقة عمل الكبسة المصرية، وطريقة عمل الكبسة السعودية، وطريقة عمل كبسة الدجاج الكويتية، وطريقة عمل الكبسة الحساوية. كما تختلف طريقة عمل مجبوس اللحم وفقًا للمكونات التي تحتوي عليها مثل؛ طريقة كبسة اللحمة الأصلية، وطريقة عمل الكبسة باللبن، وطريقة عمل الكبسة بدون دجاج، وطريقة عمل الكبسة بالفراخ، وطريقة عمل كبسة جمبري عربية، وطريقة عمل كبسة لحم الماعز بالكاجو، وطريقة عمل كبسة لحم ضاني حارة، وطريقة عمل كبسة كرات الدجاج، حيث يمكن طهي كبسة الدجاج بأكثر من طريقة منها؛ كبسة الدجاج بالصلصة الحمراء، وكبسة دجاج بالخضار منال العالم، أو وفقًا للشيف الذي تفضلين طريقته مثل؛ طريقة عمل الكبسة بالدجاج للشيف حسن، طريقة عمل الكبسة بالدجاج منال العالم، طريقة عمل الكبسة بالفراخ للشيف الشربيني.طريقة عمل كبسة لحم ضاني
- كيلو من لحم فخذ خروف.
- ثلاث أكواب من الأرز البسمتي.
- كيلو من لبن الماعز.
- كوب سمن.
- خمس حبات بصل متوسطة الحجم، ومقطعة إلى شرائح رفيعة وطويلة.
- عودان من القرفة (غير مطحونة).
- ملعقة ونصف صغيرة من الملح الناعم.
- زعفران ناعم بمقدار ملعقة صغيرة.
- ابدئي أولا بتنظيف اللحم، واغسليه جيدًا وانزعي منه الدهن، ثم قطعيه إلى قطع ذات حجم كافٍ.
- ثم ضعي إناء على نار متوسطة، وضعي بها السمن.
- وأضيفي البصل إلى السمن، وحركيهم معًا، حتى يبدأ البصل في الذبول.
- ثم ارفعيه عن النار، واتركيه جانبًا لحين استخدامه.
- وبعد ذلك ضعي إناء على نار متوسطة، وبه مياه واتركيها حتى الغليان.
- ثم اسكبي اللحم في الماء المغلي، وأضيفي إليه القرفة والملح، واتركي اللحم يسلق جيدًا.
- ولا تنس تهدئة النار أسفل اللحم.
- وبعد أن ينضج اللحم تمامًا، ارفعيه عن النار، وقومي بتصفيته من المرق.
- ثم اخفقي لبن الماعز، وضعيه على النار حتى يغلي جيدًا.
- وأضيفي إليه الزعفران، وامزجيهما معًا.
- ثم أضيفي إليهما كوبان من مرق اللحم، مع قطع اللحم نفسها، وحركيهم ليختلطوا معًا.
- وبعد ذلك اتركي الإناء، على نار هادئة لمدة ربع الساعة، حتى تغلي المكونات.
- وأثناء ذلك اغسلي الأرز البسمتي، وقومي بتصفيته.
- ثم أحضري إناء واملئيه بالمياه، وضعي به ملح واسلقي الأرز.
- بعد أن ينضجك الأرز، قومي بكسبه فوق اللحم واللبن وغطي القدر.
- ثم سخني الفرن عند 350 درجة مئوية، أو أعلى درجة لديك، ثم أدخلي قدر كبسة اللحم واللبن، لمدة نصف الساعة.
- وبعد الانتهاء والتأكد من نضج الطعام، قومي بقلب القدر في صحن التقديم، وقدميه لأسرتك ساخنًا وألف هناء.
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