سر طريقة عمل شاورما الدجاج في المنزل زي المطاعم السورية وبأسهل طريقة

تعرفي علي أسهل طريقة لعمل شاورما الدجاج مثل المطاعم، هناك طرق كثير لعمل الشاورما وهناك أيضا أكثر من نوع شاورما فهناك مثلا شاورما اللحمة وهناك بالدجاج، وأيضا توجد فتة الشاورما وهناك الشاورما العربي والكثير من الأنواع الأخري لها، ولذلك سوف نتعرف علي طريقة عمل شاورما الدجاج مثل طريقة المطاعم بالضبط، وذلك بمكونات بسيطة ومتاحة لدينا في المنزل ولكن عليكى أتباع الخطوات التالية خطوة بخطوة للحصول علي أفضل طعم للشاورما. شاورما الدجاج شاورما الدجاج سوف نتعرف علي المكونات التي سوف نحتاجها عند تتبيل الشاورما وتحضيرها. المكونات كيلو من صدور الدجاج المقطعة

ثلث كوب من زيت الزيتون

ثماني فصوص من الثوم المفروم

نصف كوب من عصير الليمون

معلقتين كبيرتين من الخل

ملعقة كبيرة من الزيت

نصف ملعقة من الفلفل الأسود

ملعقة كبيرة من بهارات الشاورما

معلقة كبيرة من الملح طريقة تتبيل وعمل الشاورما طريقة تتبيل وعمل الشاورما تعرفي علي أسهل طريقة لتتبيل الشاورما وطريقة تحضيرها في الخطوات التالية: قومي بتقطيع الدجاج الي قطع متوسطة الحجم علي هيئة شرائح طولية.

أحضري وعاء كبير الحجم وضعي فيه زيت الزيتون وعصير الليمون، والخل وأيضا الثوم وقومي بتقلبيهم مع بعضهم.

قومي بإضافة الملح والفلفل الأسود وبهارات الشاورما أيضا الي الخليط السابق، ثم قومي بتقليب المكونات مع بعضهم.

بعد ذلك ضيفي قطع الدجاج الي الخليط السابق ثم قومي بتقلبيهم جيدا حتي تتبل جميع قطع الدجاج، ثم قومي بوضعها في الثلاجة لمدة يوم.

قومي بإحضار المقلاة وضعي فيه الزيت علي نار متوسطة، ثم قومي بوضع الدجاج واتركيه حتي ينضج. صوص هاني ماسترد للشاورما صوص هاني ماسترد للشاورما سوف نتعلم الآن علي طريقة عمل صوص الهاني ماسترد السهل والبسيط لكي نقدمه بجانب الشاورما او الساندوتشات. المكونات ربع كوب من المسطردة

كوب ونصف من المايونيز

نصف كوب من العسل الأبيض طريقة الإعداد أحضري وعاء متوسط الحجم وضعي فيه المسطردة والمايونيز وقلبيهم مع بعضهم.

ضيفي أيضا بعد ذلك العسل الي الخليط مع خلط المكونات كلها مع بعضها جيدا.

أستمري في التقليب حتي تمتزج المكونات ببعضها ويصبح القوام سميكا.

وكذلك أصبح الصوص جاهزا يمكن تقديمه بجانب الشاورما او الدجاج المشوي والبطاطس أيضا. الوسوم

تعرفي علي أسهل طريقة لعمل شاورما الدجاج مثل المطاعم، هناك طرق كثير لعمل الشاورما وهناك أيضا أكثر من نوع شاورما فهناك مثلا شاورما اللحمة وهناك بالدجاج، وأيضا توجد فتة الشاورما وهناك الشاورما العربي والكثير من الأنواع الأخري لها، ولذلك سوف نتعرف علي طريقة عمل شاورما الدجاج مثل طريقة المطاعم بالضبط، وذلك بمكونات بسيطة ومتاحة لدينا في المنزل ولكن عليكى أتباع الخطوات التالية خطوة بخطوة للحصول علي أفضل طعم للشاورما. شاورما الدجاج شاورما الدجاج سوف نتعرف علي المكونات التي سوف نحتاجها عند تتبيل الشاورما وتحضيرها. المكونات كيلو من صدور الدجاج المقطعة

ثلث كوب من زيت الزيتون

ثماني فصوص من الثوم المفروم

نصف كوب من عصير الليمون

معلقتين كبيرتين من الخل

ملعقة كبيرة من الزيت

نصف ملعقة من الفلفل الأسود

ملعقة كبيرة من بهارات الشاورما

معلقة كبيرة من الملح طريقة تتبيل وعمل الشاورما طريقة تتبيل وعمل الشاورما تعرفي علي أسهل طريقة لتتبيل الشاورما وطريقة تحضيرها في الخطوات التالية: قومي بتقطيع الدجاج الي قطع متوسطة الحجم علي هيئة شرائح طولية.

أحضري وعاء كبير الحجم وضعي فيه زيت الزيتون وعصير الليمون، والخل وأيضا الثوم وقومي بتقلبيهم مع بعضهم.

قومي بإضافة الملح والفلفل الأسود وبهارات الشاورما أيضا الي الخليط السابق، ثم قومي بتقليب المكونات مع بعضهم.

بعد ذلك ضيفي قطع الدجاج الي الخليط السابق ثم قومي بتقلبيهم جيدا حتي تتبل جميع قطع الدجاج، ثم قومي بوضعها في الثلاجة لمدة يوم.

قومي بإحضار المقلاة وضعي فيه الزيت علي نار متوسطة، ثم قومي بوضع الدجاج واتركيه حتي ينضج. صوص هاني ماسترد للشاورما صوص هاني ماسترد للشاورما سوف نتعلم الآن علي طريقة عمل صوص الهاني ماسترد السهل والبسيط لكي نقدمه بجانب الشاورما او الساندوتشات. المكونات ربع كوب من المسطردة

كوب ونصف من المايونيز

نصف كوب من العسل الأبيض طريقة الإعداد أحضري وعاء متوسط الحجم وضعي فيه المسطردة والمايونيز وقلبيهم مع بعضهم.

ضيفي أيضا بعد ذلك العسل الي الخليط مع خلط المكونات كلها مع بعضها جيدا.

أستمري في التقليب حتي تمتزج المكونات ببعضها ويصبح القوام سميكا.

وكذلك أصبح الصوص جاهزا يمكن تقديمه بجانب الشاورما او الدجاج المشوي والبطاطس أيضا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سر طريقة عمل شاورما الدجاج في المنزل زي المطاعم السورية وبأسهل طريقة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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