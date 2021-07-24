طريقة عمل البطاطس المقلية المنفوخة بمذاق لذيذ ومميز وبشكل مختلف

البطاطس المقلية المنفوخة ، من الوجبات السريعة اللذيذة والشهية والتي يعشقها الصغار والكبار، والمحببة والمفضلة لديهم، حيث يحظى البطاطس على إقبال الجميع، كما أنه الأكلة المفضلة لدى الكثير، حيث يقبل الكثير على تناول البطاطس المقرمش المنفوخ في المطاعم، نظراً لمذاقه اللذيذ والمميز، كما تتميز بقيمتها الغذائية العالية، وبسهولة تحضيرها، بالإضافة إلى أن مكوناتها بسيطة، ومتوفرة في كل بيت أيضاً، وتبحث ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيرها لكي تحضرها لأفراد أسرتها وإسعادهم، كما يمكنكم تجربة البطاطس المقلية المقرمشة مع صلصة الجبن وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل البطاطس المقلية المنفوخة بألذ الوصفات.

مكونات البطاطس المقلية المنفوخة

تتكون البطاطس المقلية المنفوخة من مكونات سهلة وبسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز والمقرمش، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

500 جم بطاطس.

2 ملعقة كبيرة من نشا الذرة.

2 ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

2 ملعقة كبيرة من دقيق الأرز.

ثلث ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

زيت غزيز للقلي.

2 ملعقة كبيرة من جوز الهند المبشور (اختياري).

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على البطاطس المقلية المنفوخة بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:

نقشر البطاطس، ثم نقطعه مكعبات كبيرة، ثم نغسله جيداً بالماء.

ثم نحضر حلة ونضيف إليها البطاطس، ثم نغمره بالماء.

ثم نضع الحلة على النار ونترك البطاطس حتى ينضج.

بعد ذلك نرفع البطاطس من على النار، ثم نصفيه من الماء جيداً.

ثم نحضر وعاء عميق، ونضيف إليه البطاطس المسلوق، ثم نقوم بهرسه جيداً.

ثم نضيف إليه نشا الذرة والسكر والبيكنج بودر والملح، ثم نخلطهم جيداً.

بعد ذلك نضيف دقيق الأرز والفانيليا السائلة، ثم نخلطهم جيداً، ونكور خلطة البطاطس.

ثم نفردها بالشوبك على طاولة مرشوشة بالدقيق، ثم نقطع البطاطس بقطاعة دائرية على شكل هلال (كما في الصورة).

ثم نضع مقلاة على نار هادئة ونضع فيها زيت غزير، ثم نتركه يسخن، ثم نقلي فيه البطاطس ونقلبه من الجهتين حتى يحمر، ثم نرفعه من الزيت ونصفيه جيداً.

بعد ذلك نضيف إلى البطاطس جوز الهند، ثم نخلطهم جيداً.

ثم نقدم البطاطس المقلية المنفوخة في طبق التقديم مع صلصة الهني ماسترد.

وبالهنا والشفا.

طريقة عمل صلصة الهني ماسترد

المقادير

2 ملعقة كبيرة من العسل الأبيض.

نصف كوب من المايونيز.

ملعقة كبيرة من الخل.

2 ملعقة كبيرة من الخردل.

رشة فلفل أسود.

ملح حسب الرغبة.

رشة ببريكا.

رشة ثوم بودر.

نحضر وعاء، ثم نضيف إليه العسل والمايونيز والخل والخردل والفلفل الأسود والملح والببريكا والثوم البودر والفلفل الأسود، ثم نخلطهم جيداً، وبذلك تكون صلصة الهني ماسترد جاهزة. وبالهنا والشفا.

طريقة التحضير