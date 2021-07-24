أقوى كريم سحري من النشا وماء الورد للتبيض وشد التجاعيد

أقوى كريم سحري من النشا وماء الورد للتبيض، تتعدد مشاكل البشرة التي تعاني منها النساء وأيضاً الرجال ولعل أبرزها وأكثرها انتشاراً هي حب الشباب والتصبغات والندب الناتجة عنه، والجفاف، وحروق الشمس والطفح الجلدي، ويبقى الحل الطبيعي لكل هذه المشاكل واحد ألا وهو كريم النشا وماء الورد للتبيض الفوري، القادر على تخليصك من تلك البشرة الداكنة التي تتناثر عليها البثور السوداء، ويترك بشرتك صافية ونقية مثل بشرة الأطفال، تابعونا من خلال المقال للتعرف على الكريم السحري من النشا وماء الورد للتبيض الفوري.

كريم النشا وماء الورد للتبيض

يعد النشا وماء الورد من أبرز المكونات الطبيعية المستخدمة في حل مشاكل البشرة، وذلك نظراً لانخفاض تكلفتها وتوافرها في المنزل، فهي بديل طبيعي لإعادة نضارة البشرة، بدلاً من استخدام المنتجات الكيميائية باهظة الثمن والتي من الممكن أن تتسبب في بعض الآثار الجانبية على البشرة على المدى الطويل، لذا هيا بنا نتعرف على طريقة تحضير كريم النشا وماء الورد للتبيض الفوري.

المكونات:

ملعقة من اللبن البودرة الجاهز.

مقدار ملعقة من النشا.

حوالي ملعقة صغيرة من ماء الورد للوجه.

قطرات من زيت اللوز.

طريقة التحضير:

يحضر إناء صغير ويوضع فيه النشا وزيت اللوز ويتم مزجهم مع بعض، ثم يتم إضافة اللبن البودر وماء الورد مع الإستمرار بالخفق، حتى الحصول على قوام كريمي.

ثم في زجاجة محكمة الغلق ضعي الكريم واحتفظي به.

يوضع هذا الكريم على بشرة نظيفة ويمكن وضعه على الرقبة واليدين والرجلين ، ويترك لمدة ربع ساعة، ثم يغسل بالماء البارد.

يساعد هذا الكريم على تهدئة آثار الحروق والتخفيف من تهيج البشرة ومعالجة الطفح الجلدي، كما يعمل على تبييض لون البشرة بشكل واضح وتوحيد لون البشرة وشد تجاعيد البشرة.

كريم النشا وماء الورد لشد التجاعيد

المكونات:

بياض بيضة واحدة.

ملعقة صغيرة نشا.

مقدار ملعقة صغيرة من ماء الورد.

طريقة التحضير: