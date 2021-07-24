طريقة عمل الفخدة الضاني في الفرن لاحلي غداء في ايام عيد الاضحي المبارك

طريقة عمل الفخدة الضاني في الفرن ما هي؟ في الواقع أنه من ضمن الشعوب التي تعشق للطعام بمتباين أنواعه، كما أنهم يفضلون وضع لمساتهم السحرية به حتى تظهر هذه اللمسة بمذاق الأطعمة، كما ان من ضمن هذه الأطعمة “الفخدة الضانى”، التي سوف نتحدث عنها فيما يلي بالتفصيل من حيث المكونات وطريقة التحضير.

طريقة عمل الفخدة الضاني في الفرن

إن الفخدة الضاني من بين الأكلات الشهية والرائعة التي يرغب في تحضيرها الكثير من الأمهات لأبنائهن، وفيما يلي طريقة تحضير تلك الأكلة الشهية وذات المذاق اللذيذ.

فخدة ضانى 2 كيلو.

أرز بسمتي “٣ أكواب”

توابل مشكلة

تتبيلة

1 ثمرة طماطم كبيرة الحجم.

1 ثمرة بصل كبيرة

مكعب مرق دجاج

ثوم “ثلاثة فصوص”

فلفل أسود، ملح، كسبرة جافة أو مطحونة.

حبهان مطحون “ملعقة كبيرة”

ملعقة جنزبيل بودر أو فريش

ملعقة كبابة صينى بودر

عود أوريجانو أو زعتر يابس

ملعقتان سكر أو فنجان عسل نحل

نصف فنجان صغير عصير ليمون

أولاً قومي بضرب كافة مكونات التتبيلة بالخلاط وذلك باستثناء الأوريجانو أو الزعتر.

قومي بإزالة الجلد من الفخذة ومن ثم نظفيها جيداً، واصنعي فتحات بحرف السكينة لكي تقومي بإدخال التتبيلة بها وحتى تتشربها جيداً.

ثم قومي بتغطية الفخدة مع إدخالها للثلاجة من المساء إلى الصباح أو لمرور حوالي ست ساعات وذلك قبل الطهى لكي يمنحها هذا طعم رائع.

بعد ذالك قومي بتشغيل الفرن بدرجة حرارة 200°، واتركيه لكي يسخن.

ضعي ملعقة من الزبد بالصينية التي سوف تقومي بالتسوية بها، ومن ثم أضيفي ثلاث ملاعق زيت، وبعد لك قومي بتركيهم إلى أن يتم تسخينهم سوياً.

ايضا قومي بعمل مسح التتبيلة على الفخدة لكي لا تحترق، واحتفظي جيداً بالسائل الخاص بالفخدة مع التتبيلة لكي تقومي بإضافته عليها بعد ذلك.

ومن ثما قومي بإضافة مكونات التتبيلة كلها على الفخدة ومعها لتر أو أكثر ماء مغلي، ومن ثم قومي بتغطيتها بفويل وإدخالها الفرن.

بعدما أن قمتي بتجهيز الأرز البسمتى من خلال تشويح بصلة صغيرة حتى يتم تتبيلها، وإضافة ملعقة كركم أو كاري عليها ومعها توابل مشكلة، وتشويحها مع مرق دجاج.

كما أنه حينما تظهر رائحة التوابل قومي بإضافة الماء المغلي عليها، ولا بد أن يكون لكل كوب بسمتى كوبان ماء مغلى، وحينما يتم التشرب قومي بتهدئة النار.

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