ازالة الشعر بدون ماكينة ولا سويت وبدن اى الم نهائياً من الجذور نتيجة روعه من أول استخدام

ازالة الشعر بدون ماكينة ولا سويت وبدن اى الم نهائياً، تلجأ الكثير من السيدات في مختلف الأعمار للبحث عن وسائل للتخلص من ظهور الشعر بشكل نهائي، كما أنهم يبحثون عن طرق طبيعية وغير مكلفة، أيضا من أكثر متطلباتهم أن تكون تلك الطرق غير مؤلمة.

طريقة ازالة الشعر بدون ماكينة ولا سويت

قد تكون هذه الوصفة غير معروفة ولكنها فعاله جداً في إزالة الشعر من الجذور بدون الم ويتم استخدامها وتحضيرها كالتالي:

عدد 2 ملعقة كبيرة من الحليب.

أربعة ملاعق صغيرة من الدقيق الأبيض والمتعدد الاستخدام.

ملعقتان صغيرتان من معجون الأسنان.

في إناء نظيف ابدئي في وضع المقدار المحدد من الدقيق ومعجون الأسنان.

أضيفي الحليب بشكل تدريجي ويتم التقليب بشكل جيد إلى أن تحصلي على قوام سميك ومناسب.

اغسلي المنطقة المراد إزالة الشعر منها ثم تأكدي من تجفيفها بطريقة جيدة.

منها ثم تأكدي من تجفيفها بطريقة جيدة. طبقي الخليط السابق عليها واتركيه لمدة تتراوح ما بين 20 إلى 30 دقيقة.

افركي الوصفة بواسطة قطع من القطن وذلك بعد انتهاء الوقت المحدد.

للحصول على نتائج أفضل وبطريقة أسرع لابد من استعمال الوصفة مرتين في الأسبوع بحد أدنى للحصول على النتيجة المطلوبة في إزلة الشعر من الوجه والجسم كله بدون اى اللام .

مكونات وصفة معجون الاسنان لازالة الشعرطريقة استخدام وتحضير الدقيق لازالة الشعر من الجذور بدون اى الالم

وصفة إزالة الشعر بالريحان والخل

يتم استخدام الريحان مع الخل في إزالة الشعر من الجسم كله والوجه بدون الألم نهائياً .

نصف ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.

حبتان من البصل.

عدد من 11 إلي 13 ورقة من الريحان.

اعملي على فرم البصل جيدا وضعيه في وعاء عميق ثم أضيفي إليه أوراق الريحان والخل.

تأكدي من اختلاط المكونات السابقة معا وبشكل جيد.

طبقي الخليط السابق على الجزء المحتوي على الشعر الغير مرغوب به ثم اتركيه لمدة نصف ساعة.

افركي المعجون بحركات دائرية ثم اشطفيه جيدا بالماء الدافئ، سوف تلاحظين نتيجة روعه في إزاله الشعر من الجسم كله .

طبقي زيت جوز الهند على المنطقة وذلك من أجل ترطيبها.

مكونات وصفة الريحان لأزاله الشعرطريقة استخدام وتحضير الريحان لنزع الشعر من الجذور بدون أي الألم