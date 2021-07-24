أفضل طريقة عمل الكبدة الاسكندراني في البيت زي المحلات

سنقدم إليكي أكلة مصرية أصيلة وسهلة وخفيفة اليوم معنا طريقة عمل الكبدة الاسكندراني على أصولها بكل الأسرار والحركات المخفية، اتركي كل ما تعرفيه عن وصفة الكبدة هنا أساس الأكلات الشعبية نعرض عليكي الخلطة السرية لكل بيوت الاسكندرانية، فالكبدة الإسكندراني غنية بالفيتامينات والمعادن الثمينة حيث تعتبر دواء فعال لحالات الأنيميا وفقر الدم، إلى جانب ذلك تعتبر من أهم المضادات الحيوية التي تعطي مناعة ضد الأمراض، وفوق كل هذا طعمها اللذيذ الذي لا يقاوم رائحتها التي تدخل القلب قبل الأنف. أفضل طريقة عمل الكبدة الاسكندراني نصف كيلو غرامٍ من الكبدة مقطعة إلى شرائح رفيعة.

رأس ثوم مفرومة وعليها ملعقة ملح وملعقة كمون وثمرة فلفل حار.

كوب فلفل مقطع.

ليمونة، ملعقة خل.

زيت نباتي ذرة أو عباد شمس. خطوات تحضير الكبدة الاسكندراني يتم غسل الكبدة بالماء ثم تصفيتها.

يوضع عليها نصف كمية الثوم المتبل تترك لمدة ساعة الثلاجة.

يتم تسخين الزيت ثم توضع الكبدة وتقلب جيداً.

بعد تغير اللون يوضع الفلفل.

توضع بقية الثوم وملعقة الخل.

تقلب حتى النضج ثم ترفع من على النار.

تقدم بالهنا وتوضع عليها ليمونه مقطعة.

وحتى تكون عناصر وجبتك متكاملة عليكي بالمقبلات المصرية التي تضيف الطعم الأصلي للأكلة الشعبية، فيمكن تحضير طبق طحينة متبلة مع طبق سلطة بلدي مكون من طماطم وخيار وجرجير وخس، وعليهم القليل من عصير الليمون، مع الخبز الأسمر لتناول أجمل طبق كبدة اسكندراني مكتمل العناصر الغذائية. طريقة عمل الكبدة بالبصل والطماطم أفضل طريقة عمل الكبدة الاسكندرانيخطوات تحضير الكبدة الاسكندرانيطريقة عمل الكبدة بالبصل والطماطم المكونات: نصف كيلو من الكبدة وتقطع إلى شرائح.

فلفل أخضر حامي.

فلفل أخضر بارد.

حبة كبيرة من الطماطم المقطعة إلى مكعبات صغيرة.

بصلة مفرومة.

3 فصوص من الثوم المهروس.

عصير نصف ليمونه.

ملح، كمون، فلفل اسود. طريقة التحضير: أحضري مقلاة مناسبة وأضيفي فيها كمية مناسبة من الزيت واتركيه ليسخن قليلاً.

ثم أضيفي البصل ويقلب لمدة دقيقة وتُضاف الكبدة وتقلب حتى تغير لونها على نار عالية.

ثم يُضاف كلا من الطماطم والثوم وباقي البهارات.

واتركي الكبدة لمدة 10 دقائق فقط، ثم أضيفي الفلفل الحامي والبارد وتقليب لمدة 4 دقائق ثم تقدم ساخنة. الوسوم

سنقدم إليكي أكلة مصرية أصيلة وسهلة وخفيفة اليوم معنا طريقة عمل الكبدة الاسكندراني على أصولها بكل الأسرار والحركات المخفية، اتركي كل ما تعرفيه عن وصفة الكبدة هنا أساس الأكلات الشعبية نعرض عليكي الخلطة السرية لكل بيوت الاسكندرانية، فالكبدة الإسكندراني غنية بالفيتامينات والمعادن الثمينة حيث تعتبر دواء فعال لحالات الأنيميا وفقر الدم، إلى جانب ذلك تعتبر من أهم المضادات الحيوية التي تعطي مناعة ضد الأمراض، وفوق كل هذا طعمها اللذيذ الذي لا يقاوم رائحتها التي تدخل القلب قبل الأنف. أفضل طريقة عمل الكبدة الاسكندراني نصف كيلو غرامٍ من الكبدة مقطعة إلى شرائح رفيعة.

رأس ثوم مفرومة وعليها ملعقة ملح وملعقة كمون وثمرة فلفل حار.

كوب فلفل مقطع.

ليمونة، ملعقة خل.

زيت نباتي ذرة أو عباد شمس. خطوات تحضير الكبدة الاسكندراني يتم غسل الكبدة بالماء ثم تصفيتها.

يوضع عليها نصف كمية الثوم المتبل تترك لمدة ساعة الثلاجة.

يتم تسخين الزيت ثم توضع الكبدة وتقلب جيداً.

بعد تغير اللون يوضع الفلفل.

توضع بقية الثوم وملعقة الخل.

تقلب حتى النضج ثم ترفع من على النار.

تقدم بالهنا وتوضع عليها ليمونه مقطعة.

وحتى تكون عناصر وجبتك متكاملة عليكي بالمقبلات المصرية التي تضيف الطعم الأصلي للأكلة الشعبية، فيمكن تحضير طبق طحينة متبلة مع طبق سلطة بلدي مكون من طماطم وخيار وجرجير وخس، وعليهم القليل من عصير الليمون، مع الخبز الأسمر لتناول أجمل طبق كبدة اسكندراني مكتمل العناصر الغذائية. طريقة عمل الكبدة بالبصل والطماطم أفضل طريقة عمل الكبدة الاسكندرانيخطوات تحضير الكبدة الاسكندرانيطريقة عمل الكبدة بالبصل والطماطم المكونات: نصف كيلو من الكبدة وتقطع إلى شرائح.

فلفل أخضر حامي.

فلفل أخضر بارد.

حبة كبيرة من الطماطم المقطعة إلى مكعبات صغيرة.

بصلة مفرومة.

3 فصوص من الثوم المهروس.

عصير نصف ليمونه.

ملح، كمون، فلفل اسود. طريقة التحضير: أحضري مقلاة مناسبة وأضيفي فيها كمية مناسبة من الزيت واتركيه ليسخن قليلاً.

ثم أضيفي البصل ويقلب لمدة دقيقة وتُضاف الكبدة وتقلب حتى تغير لونها على نار عالية.

ثم يُضاف كلا من الطماطم والثوم وباقي البهارات.

واتركي الكبدة لمدة 10 دقائق فقط، ثم أضيفي الفلفل الحامي والبارد وتقليب لمدة 4 دقائق ثم تقدم ساخنة.

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