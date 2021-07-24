كريم خطير من الصيدلية لتنعيم وفرد الشعر الخشن المجعد هيكون زي الحرير في نصف ساعه بس

تنعيم وفرد الشعر الخشن المجعد، تتعدد فوائد كريم البناثينول فهو يسهم في تفتيح البشرة وترطيبها، والحدِّ من التجاعيد والخطوط التي تظهر بالوجه مع تقدُّم السن، بالإضافة لفوائد شامبو البانثينول الكبيرة للشعر، كمعالجة القشرة والتساقط والجفاف وأيضًا تنعيمه وترطيبه وتقليل الهيشان، وإليك أفضل الطرق لاستخدام البانثينول في تنعيم الشعر..

كريم البانثينول لتنعيم وفرد الشعر الخشن المجعد

تتعدد فوائد هذا الكريم ويتم استخدامه في تنعيم الشعر الخشن المجعد وذلك عن طريق خلطه مع شامبو للشعر ويتم تحضيره واستخدامه كما يلي:

كريم البانثينول.

كمية مناسبة من نوع الشامبو المفضل.

مكونات كريم البانثينول لفرد الشعر

قومي بشطف الشعر بالماء.

أحضري وعاءً وأضيفي كمية من الشامبو تكفي لعمل حمام لشعرك.

ثم أضيفي لها كمية من كريم البانثينول، واخلطي المكونات جيدًا.

ضعي الخليط على شعرك من الخارج، دون لمس فروة الرأس، سوف تلاحظين فرق كبير في تنعيم وفرد الشعر الخشن المجعد.

اتركي الخليط على شعرك لمدة عشر دقائق، ثم اشطفيه بالماء.

طريقة استخدام وتحضير كريم البانثينول لتنعيم الشعر

استخدام كريم البانثينول مع البلسم

يتم خلط كريم الباثنيول مع البلسم للحصول على شعر ناعم كالحرير كما ينصح بالاستمرار على هذه الوصفة لإنها فعاله جداً في فرد الشعر المجعد وتنعيمه .

كمية مناسبة من كريم البانثينول.

كمية مناسبة من نوع البلسم أو حمام الكريم المفضل.

مكونات وصفة كريم البانثينول لتنعيم وفرد الشعر

أحضري وعاءً، ثم أضيفي كمية من البانثينول إلى كمية من البلسم أو حمام الكريم الخاص بك.

احرصي على أن تكون كمية الكريم المُستخدَمة أقل من كمية البانثينول.

قومي بتقليب الخليط جيدًا.

ثم ابدئي بتوزيعه على الشعر من الخارج، دون لمس فروة الرأس.

وبعد مرور عشر دقائق أو ربع ساعة، قومي بشطف شعرك بالماء، سوف تلاحظين الفرق في فرد الشعر الخشن المجعد .

ويمكنك استخدام زيت الزيتون أو اللوز أو جوز الهند، لوضعه على شعرك بعد الانتهاء من استخدام خليط البانثينول والشامبو أو البلسم.

كما يمثل شامبو البانثينول بديلًا مناسبًا لتلك الخلطات، وأيضًا يمكن استخدامه مع زيت الزيتون واللوز وجوز الهند لزيادة تنعيم الشعر.

طريقة استخدام ريم البانثينول للشعر المجعد