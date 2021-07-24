طريقة عمل المكرونة بالصلصة الحمراء بخطوات سهلة وبسيطة وأضافات لذيذة

طريقة عمل المكرونة هي من الأكلات التي تعد شبه يومي بطرق مختلفة وبإضافات مختلفه لا أحد يختلف على تناولها وتعد المكرونة من أسهل الوجبات سريعة التحضير لا تستغرق وقت بدون أي إضافات وتعتمد على الصوصات فقط سواء كان أبيض أو أحمر ويضاف إليها بعض التوابل المنكهه التي تميز طعمها.

طريقة عمل المكرونة بالصلصة الحمراء

المكرونات بالصوص الأبيض متنوعه منها المكرونة بالشاميل، مكرونة بالوايت صوص بالأضافات المفضله لديكي من اللحوم أو الأسماك أو الدواجن ومن الممكن تقديمها بأي نوع مكرونة تفضلينه، وكذلك بالصلصة الحمراء طريقة تحضيرها سهلة وبسيطه منها المكرونة المحمرة، المبكبة، الأسباجتي.

طريقة عمل المكرونة بالصلصة والكبد والقوانص

المكونات

نصف كيلو مكرونة حسب الرغبة.

نصف كيلو كبد وقوانص.

نصف كيلو طماطم معصوره.

أربع ملاعق كبيرة معجون صلصلة.

ملعقتان صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة بهارات.

ملح حسب الرغبة.

حبتان فلفل رومي.

نصف حبه فلفل أصفر.

نصف حبه فلفل أحمر.

زيت نباتي.

مكعب مرقه.

طريقة التحضير

نغسل الطماطم جيداً، ونطحنه في الخلاط ويصفي.

نغسل الفلفل الرومي واللون ويقطع شراىح طوليه صغيرة.

نغسل الكبد والقوانص بالخل والملح، ثم نفصله عن بعضهم وتقطع قطع صغيرة.

نضع حله مناسبة على النار،

نضع ملعقتان كبيرة من الزيت، نتركه حتى يقدح.

نضيف المكرونة وتستمر في تقلبيها حتى يصبح لونها ذهبي فاتح.

نضيف الفلفل ونقلهم لمده دقيقه، نضيف معجون الطماطم، عصير الطماطم الفريش.

نضيف الملح والفلفل الأسود، البهارات، مكعب المرق.

نقلبها جيداً، ونضيف ماء ساخن بالمقدار المناسب، نفس مقدار منسوب الماء لعمل الأرز.

نترك المكرونة على نار عاليه، حتى تتسرب الماء.

نهدئ النار تماماً، ونتركها حتي تنضج.

نضع طاسة على النار، نضيف ملعقتان كبيرة من الزيت.

نضيف القوانص إلى الطاسة ونقلها ونتركها حتى تصبح في مرحله النضج.

نضيف الكبد المقاطعه ونقلها مع القوانص، نضيف الملح والفلفل الأسود.

نتركهم لمدة خمس دقائق على النار وترفع.

نضعهم على المكرونة حتى تتشرب الماء.

ونقلهم َنترك المكرونة على النار حتى تنضج.

تقدم ساخنه، بجانبها أطباق الباذنجان المخلل.

طريقة عمل المكرونة الأسباجتي باللحمة المفرومة

المكونات

نصف كيلو مكرونة اسباجتي.

نصف كيلو لحمة مفرومة .

صلصة معلبه.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملح حسب الرغبة.

بصله كبيرة مفرومة.

ملعقة كبيرة ثوم مفروم.

ملعقة صغيرة بهارات لحمة.

زيت نباتي.

طريقة التحضير

نضع حله على النار بها ماء، نتركها حتى تغلى.

نضيف ملعقة زيت، وملح، مكرونة.

نتركها على النار حتى تسلق، تصفي ونتركها في مصفاه.

نضع طاسة على النار، نضع الزيت والبصل.

نقلب البصل حتي يدبل، نضيف اللحمة المفرومة.

نضيف الفلفل الأسود، الملح، نقلب اللحمة المفرومة.

نتركها على النار حتي تنضج ثم ترفع.

نضع حلة صغيرة على النار.

نضع الزيت ونتركه يسخن، نضيف الثوم.

نقلب الثوم حتي يصبح لونه ذهبي، نضيف معجون الصلصة.

نقلب الصلصة ونضيف ربع كوب ماء، نتركها على النار حتي تنضج.

نضيف الفلفل الأسود والملح، بهارات اللحمة، نضيف اللحمة المفرومة على الصلصة ونقلبهم.

نغرف المكرونة في أطباق التقديم، ونضيف الصلصة باللحمة المفرومة، يقدم بجانبها السلطات.

طريقة عمل صلصلة المكرونة بالثوم