ازاي تستخدمي الكركدية لتفتيح البشرة وتجديد خلايا الجلد

الكركدية من اكتر النباتات العشبية اللي ليها فوايد كتير جدا للبشرة من تفتيح وتقشير ونضارة ، وبيساعد بشرتك تبقى خالية من العيوب ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنتعرف مع بعض على فوائد الكركدية للبشرة وازاي تستخدميه في الوصفات الطبيعية.

فوائد الكركدية للبشرة:

الكركدية بيحتوي على خصائص قوية مضادة للاكسدة ، اللي بتساعد على منع الجذور الحرة المسببة للتجاعيد ، بالاضافة انه بيحتوي على فيتامين C اللي بيساعد على تفتيح البشرة ، وبيحتوي كمان على خصائص مضادة للبكتيريا والالتهابات.

الكركدية معروف كمان باسم “زهرة البوتوكس” لانه بيساعد على زيادة مرونة الجلد وتقليل علامات الشيخوخة والتجاعيد والحفاظ على شباب البشرة ، وبيساعد على شد ورفع البشرة.

الكركدية بيحتوي على احماض عضوية زي حمض الستريك وحمض الماليك اللي ليها تأثير مقشر للبشرة ، وده بدوره بيساعد على تجديد خلايا الجلد ، وتوحيد لون البشرة ، والتخلص من البقع الغامقة وفرط التصبغ.

– بيساعد على تفتيح البشرة.

– مرطب طبيعي للبشرة.

– مقشر طبيعي للبشرة.

– بيساعد على تجديد خلايا الجلد.

– بيساعد على التخلص من التجاعيد والخطوط البيضا.

– مهديء للبشرة.

– بيساعد على نضارة البشرة.

– بيساعد على علاج الهالات السودا.

– بيساعد على توحيد لون البشرة.

– بيساعد على التئام الجروح.

– بيساعد على التخلص من حب الشباب والرؤوس السودا.

وصفات طبيعية للبشرة بالكركدية:

1- وصفة الكركدية والنشا لتفتيح البشرة:

الوصفة دي بتساعد على تفتيح البشرة, توحيد لون الجلد, ازالة البقع الغامقة والندبات.

المكونات:

½ كوباية ماية.

حفنة من اوراق الكركدية.

2 معلقة صغيرة ماية ورد.

2 معلقة صغيرة نشا.

الطريقة:

اغلي اوراق الكركدية في الماية ، ارفعيها من على النار وصفيها وسييها تبرد ، وبعدين ضيفي لها ماية الورد والنشا ، قلبي كل المكونات مع بعض لحد ما الخليط يبقى كريمي ، وزعي الماسك على البشرة وسيبيه لمدة 20 دقيقة ، وبعدها اغسليه بماية باردة ، وبعدين دلكي البشرة بمكعبات تلج ، وجففي البشرة وادهني كريم مرطب ، كرري الماسك يوميا قبل النوم.

2- وصفة الكركدية لتقشير البشرة:

المكونات:

4 نقط من زيت الورد.

2 معلقة كبيرة بودرة كركدية (كركدية مطحون ناعم).

½ معلقة صغير عسل.

الطريقة:

اخلطي المكونات كلها مع بعض كويس ، وزعي الماسك على البشرة ، وسيبيه من 30 – 45 دقيقة ، بعدها اشطفي البشرة بالماية ، كرري الوصفة مرة واحدة في الاسبوع.

3- وصفة الكركدية للتخلص من الرؤوس السودا:

المكونات:

2 معلقة من بودرة الكركدية.

2 معلقة ماية.

1 معلقة من زيت السمسم.

الطريقة:

اخلطي المكونات مع بعض كويس ، وزعي الخليط على بشرتك وسيبيه لمدة 30 دقيقة ، بعدها اغسلي البشرة بالماية.

4- ماسك الكركدية والطين لترطيب وتفتيح البشرة:

المكونات:

4 معالق صغيرة كركدية مطحون ناعم.

1 معلقة صغيرة عسل.

1 معلقة صغيرة خل تفاح.

6 معالق كبيرة طين (من عند العطار).

ماية او ماية ورد.

الطريقة:

في بوله اخلطي الكركدية والطين والعسل والخل ، وضيفي الماية او ماية الورد بالتدريج وقلبي لحد ما توصلي لخليط سميك ، وزعي الخليط على البشرة ، وسيبيه لمدة 10 دقايق لحد ما ينشف ، بعدها اغسلي بشرتك بماية فاترة ، وجففيها وادهنيها بكريم مرطب ، كرري الماسك ده من 2 – 3 مرات في الشهر.

5- ماسك الكركدية ودقيق الارز لتهدئة الجلد وتنضيف البشرة:

المكونات:

½ كوباية دقيق ارز (ارز مطحون).

2 معلقة صغيرة كركدية مطحون ناعم.

1 معلقة كبيرة زبادي.

1 معلقة كبيرة جل صبار.

الطريقة:

في بولة اخلطي الكركدية ودقيق الارز وضيفي لهم الزبادي والصبار ، قلبيهم مع بعض كويس ، وزعي الخليط على البشرة وسيبيه لمدة 10 – 15 دقيقة ، بعدها اغسلي بشرتك بماية دافية وجففيها وادهنيها كريم مرطب ، كرري الماسك ده مرة واحدة في الاسبوع.

6- مكعبات الكركدية:

المكونات:

¼ كوباية من اوراق الكركدية.

2 كوباية ماية مغلية.

¼ معلقة صغيرة من زيت اللافندر.

الطريقة:

في طبق كبير انقعي 2/3 كمية الكركدية في الماية المغلية ، غطي الطبق وسيبيه منقوع في درجة حرارة الغرفة لمدة 4 ساعات ، صفي الماية من اوراق الكركدية ، وضيفي لها زيت اللافندر وقلبيهم كويس ، وزعي باقي كمية اوراق الكركدية في قوالب التلج وصبي فوقيها خليط الكركدية مع زيت اللافندر ، حطي القوالب في الفريزر ، وسيبيها يوم كامل لحد ما تتجمد.

دلكي بشرتك بمكعبات الكركدية يوميا قبل النوم ، هتساعد على تقشير البشرة بشكل طبيعي, تهدئة الالتهابات اليومية الناتجة عن اشعة الشمس, هتساعد على انعاش البشرة وترطيبها, تجديد خلايا الجلد, ازالة الجلد الميت.

7- ماسك الكركدية للتخلص من حب الشباب والرؤوس السودا:

اخلطي الكركدية المطحون مع زيت السمسم لحد ما يتكون عندك خليط قوامه مناسب ، وزعي الخليط على البشرة وسيبيه لمدة 20 دقيقة ، واغسلي بشرتك بالماية.

8- ماسك الكركدية لتنضيف البشرة والمسام:

المكونات:

2 معلقة كبيرة كركدية مطحون.

1 معلقة كبيرة شوفان.

1 معلقة عسل.

ماية ورد للعجن.

الطريقة:

اخلطي المكونات مع بعض كويس ، وزعي الخليط على البشرة وسيبيه لمدة 10 – 15 دقيقة ، وبعدها اغسلي بشرتك بماية فاترة ، كرري الماسك ده مرة واحدة في الاسبوع.

9- ماسك الكركدية لتفتيح البشرة:

المكونات:

2 معلقة كركدية مطحون.

1 معلقة زبادي.

1 معلقة عسل.

عصير ½ ليمونة.

الطريقة:

اخلطي المكونات كلها مع بعض كويس ، وزعي الخليط على البشرة وسيبيه لمدة 10 – 15 دقيقة ، وبعدها اغسليه ، كرري الماسك ده مرتين في الاسبوع ، ولو بشرتك حساسة متستخدميش الليمون في الوصفة وممكن تستبدليه بماية الورد.

10- ماسك الكركدية لترطيب البشرة:

المكونات:

2 معلقة كركدية مطحون.

1 معلقة عسل.

ماية ورد للعجن.

الطريقة:

اخلطي المكونات مع بعض ، وزعي الخليط على البشرة وسيبيه لمدة 10 – 15 دقيقة ، وبعدها اغسليه ، تقدري تكرري الماسك ده مرة واحدة في الاسبوع.

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