ازاي تستخدمي الكركدية لتفتيح البشرة وتجديد خلايا الجلد

الكركدية من اكتر النباتات العشبية اللي ليها فوايد كتير جدا للبشرة من تفتيح وتقشير ونضارة ، وبيساعد بشرتك تبقى خالية من العيوب ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنتعرف مع بعض على فوائد الكركدية للبشرة وازاي تستخدميه في الوصفات الطبيعية.
فوائد الكركدية للبشرة:
الكركدية بيحتوي على خصائص قوية مضادة للاكسدة ، اللي بتساعد على منع الجذور الحرة المسببة للتجاعيد ، بالاضافة انه بيحتوي على فيتامين C اللي بيساعد على تفتيح البشرة ، وبيحتوي كمان على خصائص مضادة للبكتيريا والالتهابات.
الكركدية معروف كمان باسم “زهرة البوتوكس” لانه بيساعد على زيادة مرونة الجلد وتقليل علامات الشيخوخة والتجاعيد والحفاظ على شباب البشرة ، وبيساعد على شد ورفع البشرة.
الكركدية بيحتوي على احماض عضوية زي حمض الستريك وحمض الماليك اللي ليها تأثير مقشر للبشرة ، وده بدوره بيساعد على تجديد خلايا الجلد ، وتوحيد لون البشرة ، والتخلص من البقع الغامقة وفرط التصبغ.
– بيساعد على تفتيح البشرة.
– مرطب طبيعي للبشرة.
– مقشر طبيعي للبشرة.
– بيساعد على تجديد خلايا الجلد.
– بيساعد على التخلص من التجاعيد والخطوط البيضا.
– مهديء للبشرة.
– بيساعد على نضارة البشرة.
– بيساعد على علاج الهالات السودا.
– بيساعد على توحيد لون البشرة.
– بيساعد على التئام الجروح.
– بيساعد على التخلص من حب الشباب والرؤوس السودا.
وصفات طبيعية للبشرة بالكركدية:
1- وصفة الكركدية والنشا لتفتيح البشرة:
الوصفة دي بتساعد على تفتيح البشرة, توحيد لون الجلد, ازالة البقع الغامقة والندبات.
المكونات:
½ كوباية ماية.
حفنة من اوراق الكركدية.
2 معلقة صغيرة ماية ورد.
2 معلقة صغيرة نشا.
الطريقة:
اغلي اوراق الكركدية في الماية ، ارفعيها من على النار وصفيها وسييها تبرد ، وبعدين ضيفي لها ماية الورد والنشا ، قلبي كل المكونات مع بعض لحد ما الخليط يبقى كريمي ، وزعي الماسك على البشرة وسيبيه لمدة 20 دقيقة ، وبعدها اغسليه بماية باردة ، وبعدين دلكي البشرة بمكعبات تلج ، وجففي البشرة وادهني كريم مرطب ، كرري الماسك يوميا قبل النوم.
2- وصفة الكركدية لتقشير البشرة:
المكونات:
4 نقط من زيت الورد.
2 معلقة كبيرة بودرة كركدية (كركدية مطحون ناعم).
½ معلقة صغير عسل.
الطريقة:
اخلطي المكونات كلها مع بعض كويس ، وزعي الماسك على البشرة ، وسيبيه من 30 – 45 دقيقة ، بعدها اشطفي البشرة بالماية ، كرري الوصفة مرة واحدة في الاسبوع.
3- وصفة الكركدية للتخلص من الرؤوس السودا:
المكونات:
2 معلقة من بودرة الكركدية.
2 معلقة ماية.
1 معلقة من زيت السمسم.
الطريقة:
اخلطي المكونات مع بعض كويس ، وزعي الخليط على بشرتك وسيبيه لمدة 30 دقيقة ، بعدها اغسلي البشرة بالماية.
4- ماسك الكركدية والطين لترطيب وتفتيح البشرة:
المكونات:
4 معالق صغيرة كركدية مطحون ناعم.
1 معلقة صغيرة عسل.
1 معلقة صغيرة خل تفاح.
6 معالق كبيرة طين (من عند العطار).
ماية او ماية ورد.
الطريقة:
في بوله اخلطي الكركدية والطين والعسل والخل ، وضيفي الماية او ماية الورد بالتدريج وقلبي لحد ما توصلي لخليط سميك ، وزعي الخليط على البشرة ، وسيبيه لمدة 10 دقايق لحد ما ينشف ، بعدها اغسلي بشرتك بماية فاترة ، وجففيها وادهنيها بكريم مرطب ، كرري الماسك ده من 2 – 3 مرات في الشهر.
5- ماسك الكركدية ودقيق الارز لتهدئة الجلد وتنضيف البشرة:
المكونات:
½ كوباية دقيق ارز (ارز مطحون).
2 معلقة صغيرة كركدية مطحون ناعم.
1 معلقة كبيرة زبادي.
1 معلقة كبيرة جل صبار.
الطريقة:
في بولة اخلطي الكركدية ودقيق الارز وضيفي لهم الزبادي والصبار ، قلبيهم مع بعض كويس ، وزعي الخليط على البشرة وسيبيه لمدة 10 – 15 دقيقة ، بعدها اغسلي بشرتك بماية دافية وجففيها وادهنيها كريم مرطب ، كرري الماسك ده مرة واحدة في الاسبوع.
6- مكعبات الكركدية:
المكونات:
¼ كوباية من اوراق الكركدية.
2 كوباية ماية مغلية.
¼ معلقة صغيرة من زيت اللافندر.
الطريقة:
في طبق كبير انقعي 2/3 كمية الكركدية في الماية المغلية ، غطي الطبق وسيبيه منقوع في درجة حرارة الغرفة لمدة 4 ساعات ، صفي الماية من اوراق الكركدية ، وضيفي لها زيت اللافندر وقلبيهم كويس ، وزعي باقي كمية اوراق الكركدية في قوالب التلج وصبي فوقيها خليط الكركدية مع زيت اللافندر ، حطي القوالب في الفريزر ، وسيبيها يوم كامل لحد ما تتجمد.
دلكي بشرتك بمكعبات الكركدية يوميا قبل النوم ، هتساعد على تقشير البشرة بشكل طبيعي, تهدئة الالتهابات اليومية الناتجة عن اشعة الشمس, هتساعد على انعاش البشرة وترطيبها, تجديد خلايا الجلد, ازالة الجلد الميت.
7- ماسك الكركدية للتخلص من حب الشباب والرؤوس السودا:
اخلطي الكركدية المطحون مع زيت السمسم لحد ما يتكون عندك خليط قوامه مناسب ، وزعي الخليط على البشرة وسيبيه لمدة 20 دقيقة ، واغسلي بشرتك بالماية.
8- ماسك الكركدية لتنضيف البشرة والمسام:
المكونات:
2 معلقة كبيرة كركدية مطحون.
1 معلقة كبيرة شوفان.
1 معلقة عسل.
ماية ورد للعجن.
الطريقة:
اخلطي المكونات مع بعض كويس ، وزعي الخليط على البشرة وسيبيه لمدة 10 – 15 دقيقة ، وبعدها اغسلي بشرتك بماية فاترة ، كرري الماسك ده مرة واحدة في الاسبوع.
9- ماسك الكركدية لتفتيح البشرة:
المكونات:
2 معلقة كركدية مطحون.
1 معلقة زبادي.
1 معلقة عسل.
عصير ½ ليمونة.
الطريقة:
اخلطي المكونات كلها مع بعض كويس ، وزعي الخليط على البشرة وسيبيه لمدة 10 – 15 دقيقة ، وبعدها اغسليه ، كرري الماسك ده مرتين في الاسبوع ، ولو بشرتك حساسة متستخدميش الليمون في الوصفة وممكن تستبدليه بماية الورد.
10- ماسك الكركدية لترطيب البشرة:
المكونات:
2 معلقة كركدية مطحون.
1 معلقة عسل.
ماية ورد للعجن.
الطريقة:
اخلطي المكونات مع بعض ، وزعي الخليط على البشرة وسيبيه لمدة 10 – 15 دقيقة ، وبعدها اغسليه ، تقدري تكرري الماسك ده مرة واحدة في الاسبوع.
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