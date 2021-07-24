أفضل حمية غذائية سريعة لانقاص الوزن المكتسب خلال أيام العيد

أفضل حمية غذائية سريعة لانقاص الوزن، خسارة الوزن هو الهدف الذي يسعى إليه جميع الأشخاص الذين يعانون من الوزن الزائد ويريدون الحصول على الجسم المثالي وذلك من خلال اتباع حمية غذائية للتخلص من البطن والمناطق البارزة بالجسم، فمع الانتهاء من عيد الأضحى المبارك نجد أن أغلب الأشخاص اكتسب وزنً زائد بسبب تداخل أنواع كثيرة من الأكلات الشهيرة التي تقدم أيام عيد الأضحى، ويريدون تلك الأشخاص أن يخسرون ذلك الوزن ونحن الآن من خلال موقع ثقفني سوف نقدم لكم حمية غذائية سريعة لانقاص الوزن في أسبوع واحد.

حمية غذائية سريعة لانقاص الوزن

من خلال الدراسات قد نلاحظ أن النساء تتعرضن لوزن أكبر من الرجال، لذا فهي بحاجة إلى نظام غذائي سريع لإنقاص الوزن، وفي معظم الحالات تحتاج إلى نظام غذائي يذيب دهون البطن بشكل أساسي، والذي يحدث غالبًا نتيجة الحمل والولادة ولكن مع اتباع نظام غذائي صحي والقيام بتمارين بسيطة بالإضافة إلى الاعتماد على القليل من الأطعمة الدهنية وكذلك منخفضة السعرات الحرارية، وسوف نستعرض لكم حمية غذائية تناسب جميع الأشخاص من جميع الأعمار والأجناس.

أفضل حمية غذائية لخسارة الوزن خلال أسبوع

هناك العديد من الأنظمة الغذائية، ولكن بعضها يؤدي إلى فقدان العضلات بدلاً من فقدان الدهون في الجسم، لذلك باتباع نظام غذائي صحي ومناسب يمكنك تحقيق الجسم المثالي وفي غضون أسبوع واحد فقط ، وذلك عن طريق اتباع نظام غذائي سريع فقط كل ما عليك اتباع النظام التالي:

اليوم الأول والثاني من الرجيم:

وجبة الفطور تتكون من، كوب من الشاي، أو القهوة، أو الحليب منزوع الدسم، وقطعة من الجبن الذي يحتوى على القليل من الملح.

وجبة الغداء تحتوي على، شريحة من اللحم المشوي بالفرن، وطبق من السلطة الخضراء، وثمرة من الفاكهة مع تجنب العنب والمانجو، والتين.

بين وجبة الغداء والعشاء يتم تناول كوب من عصير الليمون الساخن بدون سكر.

وجبة العشاء، كوب زبادي، رغيف من الخبز الأسمر، طبق سلطة خضراء.

اليوم الثالث والرابع من الرجيم

وجبة الفطور، بيضة مسلوقة، وشريحة من التوست الأسمر، وثمرة من الجزر.

وجبة الغداء تحتوي على، شريحة دجاج مشوية ويفضل أن تكون من الصدر، طبق من السلطة الخضراء، ثلاث ملاعق أرز بني.

بين وجبة الغداء والعشاء يتم تناول ثمرتان من الخيار.

وجبة العشاء، شريحتان من التوست الأسمر، قطعة من الجبن القريش، كوب زبادي.

اليوم الخامس والسادس من الرجيم:

وجبة الفطور تحتوي على، بيض مقلي بزيت الزيتون، وقطعتان من التوست الأسمر، وثمرة من التفاح.

وجبة الغداء، شريحة سمك مشوي، وطبق من السلطة الخضراء، وطبق صغير من الأرز البسمتي.

وجبة العشاء، بيضة مسلوقة، وثمرة من الجزر، وكوب زبادي.

اليوم السابع والاخير لاتباع الحمية

وجبة الفطور تتكون من، بيضة مسلوقة، قطعة جبن قريش، قطعة توست أسمر، كوب حليب أو شاي خالي من السكر.

وجبة الغداء تحتوي على، نصف فرخة مشوية منزوعة الدهن، طبق شربة خضار، 4 معالق مكرونة مسلوقة.

وجبة العشاء، كوب حليب منزوع الدسم، قطعة جبن بيضاء غير مملحة، قطعة توست اسمر، وثمرة من التفاح أو الموز.

نصائح للحصول على وزن مثالي في وقت وجيز

قسم الوجبات إلى عدة وجبات ولا تركز فقط على الإفطار، ولكن يجب أن تكون هناك أربع وجبات على الأقل، تتمثل في الإفطار والغداء وجبة خفيفة بين الغداء ووجبة العشاء.

ابدأ فطورك دائماً يومياً فهي وجبة أساسية ثم انتظر قليلاً بعد تناول الوجبة وقم بشرب كوب الشاي الأخضر.

تناول الطعام على فترات منتظمة كل يوم.

امضغ الطعام جيدًا قبل البلع لتجعلك تشعر بالشبع بسرعة أكبر.

اشرب الكثير من الماء لتحافظ على شعورك بالشبع أثناء الإفطار ويعطيك نشاطًا خلال النهار.

تناول الأطعمة الصحية التي تحتوي على نسبة منخفضة من الزيوت والدهون.

تقليل الملح أثناء الوجبات لمنع احتباس الماء في الجسم.

ومن خلال تلك الاسطر نكون قد انتهينا من معرفة كيفية اتباع حمية غذائية لإنقاص الوزن المكتسب خلال أيام العيد.