طريقة عمل كيكة إسفنجية بالشوكولاتة بأسهل طريقة وبأبسط المكونات المتاحة في منزلك

سوف نتعلم طريقة عمل كيكة إسفنجية بالشوكولاتة بأسهل الخطوات وأبسط المكونات الغير مكلفة، هناك الكثير من الناس وخاصة الأطفال يحبون تناول الحلويات والكيكات وخاصة الكيك الإسفنجي، كما يمكننا أن نقوم بعمل الكيك الإسفنجي بالعديد من الطريق منها ما هو بالبرتقال ومنها بالكريمة وأيضا يوجد بالشكولاته، كما يعد صنع الكيك في المنزل من أسهل التي يمكنك القيام بها كما أنك تضمني نظافة الطعام لأنه من صنع يدك. كيكة إسفنجية بالشوكولاتة كيكة إسفنجية بالشوكولاتة سنتعرف علي المكونات المطلوبة لعمل الكيكة بأفضل وأسرع طريقة فيما يلي: المكونات كوب من الحليب الطازج

نصف كوب من الزبادي

كوب ونصف من الدقيق

نصف كوب من الزيت

كوب من السكر البودرة

رشه صغيرة من الملح

كوب من الكاكاو البودر

ملعقة كبيرة من البيكنج البودر

نصف ملعقة صغيرة من البيكنج صودا طريقة إعداد الكيكة طريقة إعداد الكيكة سنتعرف علي طريقة عمل وتحضير الكيكة الإسفنجية بالشكولاتة خطوة بخطوة فيما يأتي: نحضر الخلاط الكهربائي ونضع فيه كل من الحليب والزبادي وأيضا السكر والكاكاو، ثم نقوم بخلطهم جيدا.

نضيف بعد ذلك الي الخليط كل من الزيت ورشه الملح مع خلط المكونات ببعضها مرة أخري.

نحضر وعاء متوسط الحجم ونضع فيه الدقيق والبيكنج صودا وأيضا البيكنج بودر، ونخلطهم مع بعض ونمزجهم.

نقوم بصب خليط الشكولاتة الي الدقيق بالتدريج مع تقليبهم باستمرار حتي تنتهي الكمية.

نقوم بالتقليب مرة أخرى بشكل جيد والتأكيد أيضا من عدم وجود أي تكتلات في العجين.

نحضر بعد ذلك صينيه الفرن ونضع في الخليط ونقوم بفرده في الصينية وخاصة من الجوانب.

ندخل العجين الي الفرن علي درجة حرارة متوسطة ونتركها لمدة نصف ساعة حتي تنضج الكيكة. طريقة عمل صوص الشوكولاتة طريقة عمل صوص الشوكولاتة المكونات نصف كيلو من السكر البودرة

أربعه ملاعق من الكاكاو الخام

معلقتين كبيرتين من الحليب

معلقة صغيرة من الفانيليا

ربع جرام من الزبدة

ربع ملعقة من الملح طريقة التحضير نقوم بإحضار المكسر الكهربائي ونضع فيه الزبدة والسكر وأيضا الفانيليا ونقوم بضربهم جيدا.

نضيف بعد ذلك اليهم الكاكاو والحليب ونخلطهم ببعضهم حتي يصبح القوام سميكا.

نقوم بوضع الملح و الفانيليا الي الخليط مع خلطيهم مرة أخر ببعضهم، حتي يصبح لون الصوص بني غامق وثقيل.

نقوم بوضع الصوص علي وجه الكيكة وتزينيها بيها ثم يتم تقطيعها وتقديمها. الوسوم

سوف نتعلم طريقة عمل كيكة إسفنجية بالشوكولاتة بأسهل الخطوات وأبسط المكونات الغير مكلفة، هناك الكثير من الناس وخاصة الأطفال يحبون تناول الحلويات والكيكات وخاصة الكيك الإسفنجي، كما يمكننا أن نقوم بعمل الكيك الإسفنجي بالعديد من الطريق منها ما هو بالبرتقال ومنها بالكريمة وأيضا يوجد بالشكولاته، كما يعد صنع الكيك في المنزل من أسهل التي يمكنك القيام بها كما أنك تضمني نظافة الطعام لأنه من صنع يدك. كيكة إسفنجية بالشوكولاتة كيكة إسفنجية بالشوكولاتة سنتعرف علي المكونات المطلوبة لعمل الكيكة بأفضل وأسرع طريقة فيما يلي: المكونات كوب من الحليب الطازج

نصف كوب من الزبادي

كوب ونصف من الدقيق

نصف كوب من الزيت

كوب من السكر البودرة

رشه صغيرة من الملح

كوب من الكاكاو البودر

ملعقة كبيرة من البيكنج البودر

نصف ملعقة صغيرة من البيكنج صودا طريقة إعداد الكيكة طريقة إعداد الكيكة سنتعرف علي طريقة عمل وتحضير الكيكة الإسفنجية بالشكولاتة خطوة بخطوة فيما يأتي: نحضر الخلاط الكهربائي ونضع فيه كل من الحليب والزبادي وأيضا السكر والكاكاو، ثم نقوم بخلطهم جيدا.

نضيف بعد ذلك الي الخليط كل من الزيت ورشه الملح مع خلط المكونات ببعضها مرة أخري.

نحضر وعاء متوسط الحجم ونضع فيه الدقيق والبيكنج صودا وأيضا البيكنج بودر، ونخلطهم مع بعض ونمزجهم.

نقوم بصب خليط الشكولاتة الي الدقيق بالتدريج مع تقليبهم باستمرار حتي تنتهي الكمية.

نقوم بالتقليب مرة أخرى بشكل جيد والتأكيد أيضا من عدم وجود أي تكتلات في العجين.

نحضر بعد ذلك صينيه الفرن ونضع في الخليط ونقوم بفرده في الصينية وخاصة من الجوانب.

ندخل العجين الي الفرن علي درجة حرارة متوسطة ونتركها لمدة نصف ساعة حتي تنضج الكيكة. طريقة عمل صوص الشوكولاتة طريقة عمل صوص الشوكولاتة المكونات نصف كيلو من السكر البودرة

أربعه ملاعق من الكاكاو الخام

معلقتين كبيرتين من الحليب

معلقة صغيرة من الفانيليا

ربع جرام من الزبدة

ربع ملعقة من الملح طريقة التحضير نقوم بإحضار المكسر الكهربائي ونضع فيه الزبدة والسكر وأيضا الفانيليا ونقوم بضربهم جيدا.

نضيف بعد ذلك اليهم الكاكاو والحليب ونخلطهم ببعضهم حتي يصبح القوام سميكا.

نقوم بوضع الملح و الفانيليا الي الخليط مع خلطيهم مرة أخر ببعضهم، حتي يصبح لون الصوص بني غامق وثقيل.

نقوم بوضع الصوص علي وجه الكيكة وتزينيها بيها ثم يتم تقطيعها وتقديمها.

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