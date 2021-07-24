طريقة عمل البريوش القطني الهش على الطريقة السويسرية بطريقة جديدة ٢٠٢١

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طريقة عمل البريوش القطني الهش اللذيذ من أفضل أنواع المعجنات وأكثرها شهرة، يقبل الكثير من الناس صغاراً وكباراً على تناول هذا النوع من المعجنات، حيث أن يتميز بخفته على المعدة وطعمه الممتع ويمكن تناوله بمفرده أو مع المشروبات الساخنة مثل الشاي والحليب، تجد كثير من الأمهات والفتيات صعوبة في القيام بتحضيره وهذا فكر خاطئ لأنه من أسهل الطرق وأبسطها، وننصح الجميع القيام بعمل هذا البريوش الخرافة على الطريقة السويسرية التي تنال إعجاب الكل، وفي هذا الموضوع سوف نتعرف على مكونات عمل البريوش القطني وطريقة تحضيره.مكونات عمل البريوش القطني الهش
يعد البريوش القطني من المعجنات التي تتكون من مجموعة مكونات اقتصادية وفي إمكانيات معظم الناس سوف نتعرف عليها الآن وهي كما يلي:
- ٢ كوب ونصف من الدقيق.
- ٢/٣ كوب من اللبن.
- نصف كوب من السكر.
- ١/٣ كوب من الزبدة.
- ٢ حبة من البيض.
- رشة صغيرة من الملح.
- صفار بيضة للوجه.
- نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.
مكونات العجين المخمر
- ٢ ملعقة صغيرة ونصف من الخميرة الفورية.
- نصف كوب من الحليب.
- ٣/٤ كوب من الدقيق.
- قبل البدأ في عمل البريوش نقوم بتحضير العجين المخمر اللازم للعجين وذلك عن طريق وضع الدقيق والخميرة الفورية والحليب، ونقوم بالعجن جيداً حتى نلم الدقيق وتصبح لدينا عجينة متماسكة، نغطي العجين ونتركه لمدة ساعة حتى يخمر ويتضاعف حجمه.
طريقة الإعداد والتحضير
تعتبر طريقة تحضير هذا النوع من المعجنات من الطرق التي تفضلها جميع الأمهات وذلك لسهولة تحضيره والطريقة كما يلي:
- نحضر إناء ونضع به اللبن السائل والفانيليا ونضعه على النار حتى يسخن، ثم نرفعه ونتركه حتى يبرد قليلاً.
- في إناء آخر نضيف البيض والسكر والحليب ونضربهم جيداً حتى يذوب السكر.
- ننخل الدقيق بالمنخل السلك ثم نضعه على الخليط السابق ونضع عليه العجين المخمر ونقلب.
- بعد ذلك نقوم باضافة الزبدة ونقوم بالعجن حتى نحصل على عجينة طرية متماسكة.
- ثم نقوم بتغطية العجين ونتركه أيضاً لمدة ساعة حتى يتضاعف حجمه.
- بعد أن يخمر العجين نقوم بتشكيله على شكل كرات ليست كبيرة جداً ونضعها على صاج مدهون.
- نترك الكرات تخمر مرة أخرى لمدة ساعة، ثم ندهن الوجه بالبيض المخفوق.
- ندخل الصاج الفرن على درجة حرارة ٢٠٠ درجة مئوية ونتركه بها لمدة ١٥ دقيقة حتى ينضج تماماً.
- بعد خروجه يمكن وضع المربي عليه أو السكر البودرة على حسب الرغبة.
الوسوم
طريقة عمل البريوش القطني الهش اللذيذ من أفضل أنواع المعجنات وأكثرها شهرة، يقبل الكثير من الناس صغاراً وكباراً على تناول هذا النوع من المعجنات، حيث أن يتميز بخفته على المعدة وطعمه الممتع ويمكن تناوله بمفرده أو مع المشروبات الساخنة مثل الشاي والحليب، تجد كثير من الأمهات والفتيات صعوبة في القيام بتحضيره وهذا فكر خاطئ لأنه من أسهل الطرق وأبسطها، وننصح الجميع القيام بعمل هذا البريوش الخرافة على الطريقة السويسرية التي تنال إعجاب الكل، وفي هذا الموضوع سوف نتعرف على مكونات عمل البريوش القطني وطريقة تحضيره.مكونات عمل البريوش القطني الهش
يعد البريوش القطني من المعجنات التي تتكون من مجموعة مكونات اقتصادية وفي إمكانيات معظم الناس سوف نتعرف عليها الآن وهي كما يلي:
- ٢ كوب ونصف من الدقيق.
- ٢/٣ كوب من اللبن.
- نصف كوب من السكر.
- ١/٣ كوب من الزبدة.
- ٢ حبة من البيض.
- رشة صغيرة من الملح.
- صفار بيضة للوجه.
- نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.
مكونات العجين المخمر
- ٢ ملعقة صغيرة ونصف من الخميرة الفورية.
- نصف كوب من الحليب.
- ٣/٤ كوب من الدقيق.
- قبل البدأ في عمل البريوش نقوم بتحضير العجين المخمر اللازم للعجين وذلك عن طريق وضع الدقيق والخميرة الفورية والحليب، ونقوم بالعجن جيداً حتى نلم الدقيق وتصبح لدينا عجينة متماسكة، نغطي العجين ونتركه لمدة ساعة حتى يخمر ويتضاعف حجمه.
طريقة الإعداد والتحضير
تعتبر طريقة تحضير هذا النوع من المعجنات من الطرق التي تفضلها جميع الأمهات وذلك لسهولة تحضيره والطريقة كما يلي:
- نحضر إناء ونضع به اللبن السائل والفانيليا ونضعه على النار حتى يسخن، ثم نرفعه ونتركه حتى يبرد قليلاً.
- في إناء آخر نضيف البيض والسكر والحليب ونضربهم جيداً حتى يذوب السكر.
- ننخل الدقيق بالمنخل السلك ثم نضعه على الخليط السابق ونضع عليه العجين المخمر ونقلب.
- بعد ذلك نقوم باضافة الزبدة ونقوم بالعجن حتى نحصل على عجينة طرية متماسكة.
- ثم نقوم بتغطية العجين ونتركه أيضاً لمدة ساعة حتى يتضاعف حجمه.
- بعد أن يخمر العجين نقوم بتشكيله على شكل كرات ليست كبيرة جداً ونضعها على صاج مدهون.
- نترك الكرات تخمر مرة أخرى لمدة ساعة، ثم ندهن الوجه بالبيض المخفوق.
- ندخل الصاج الفرن على درجة حرارة ٢٠٠ درجة مئوية ونتركه بها لمدة ١٥ دقيقة حتى ينضج تماماً.
- بعد خروجه يمكن وضع المربي عليه أو السكر البودرة على حسب الرغبة.
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