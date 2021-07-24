طريقة عمل البريوش القطني الهش على الطريقة السويسرية بطريقة جديدة ٢٠٢١

طريقة عمل البريوش القطني الهش اللذيذ من أفضل أنواع المعجنات وأكثرها شهرة، يقبل الكثير من الناس صغاراً وكباراً على تناول هذا النوع من المعجنات، حيث أن يتميز بخفته على المعدة وطعمه الممتع ويمكن تناوله بمفرده أو مع المشروبات الساخنة مثل الشاي والحليب، تجد كثير من الأمهات والفتيات صعوبة في القيام بتحضيره وهذا فكر خاطئ لأنه من أسهل الطرق وأبسطها، وننصح الجميع القيام بعمل هذا البريوش الخرافة على الطريقة السويسرية التي تنال إعجاب الكل، وفي هذا الموضوع سوف نتعرف على مكونات عمل البريوش القطني وطريقة تحضيره.

مكونات عمل البريوش القطني الهش

يعد البريوش القطني من المعجنات التي تتكون من مجموعة مكونات اقتصادية وفي إمكانيات معظم الناس سوف نتعرف عليها الآن وهي كما يلي:

٢ كوب ونصف من الدقيق.

٢/٣ كوب من اللبن.

نصف كوب من السكر.

١/٣ كوب من الزبدة.

٢ حبة من البيض.

رشة صغيرة من الملح.

صفار بيضة للوجه.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.

مكونات العجين المخمر

٢ ملعقة صغيرة ونصف من الخميرة الفورية.

نصف كوب من الحليب.

٣/٤ كوب من الدقيق.

قبل البدأ في عمل البريوش نقوم بتحضير العجين المخمر اللازم للعجين وذلك عن طريق وضع الدقيق والخميرة الفورية والحليب، ونقوم بالعجن جيداً حتى نلم الدقيق وتصبح لدينا عجينة متماسكة، نغطي العجين ونتركه لمدة ساعة حتى يخمر ويتضاعف حجمه.

طريقة الإعداد والتحضير

طريقة تحضير العجين المخمر

تعتبر طريقة تحضير هذا النوع من المعجنات من الطرق التي تفضلها جميع الأمهات وذلك لسهولة تحضيره والطريقة كما يلي: