طريقة عمل كريم القهوة والليمون الرهيب لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد والبثور

كريم القهوة والليمون ، تعتبر من الكريمات الطبيعية التي تعمل على تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد والبثور السوداء والبقع، وتبحث دائماً الفتيات والسيدات على كريمات تفتيح طبيعية وغير مكلفة للحفاظ على إطلالة وجمالها، حيث أنه توجد العديد من الكريمات ولكن تحتوي جميعها على مواد كيميائية ضارة تؤثر على البشرة، لذلك معاً وصفة الليمون حيث ان يوجد العديد من الفوائد التي يمنحها الليمون للبشرة منها يعمل على التخلص من خلايا الجلد الميتة والزيوت الزائدة في البشرة، ويعمل على تفتيح البشرة، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة تحضير كريم القهوة والليمون الرهيب لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد والبثور السوداء.

مكونات عمل كريم القهوة والليمون

يتكون كريم القهوة والليمون من بعض المكونات التي تعمل على تفتيح البشرة حتي عشر درجات وهي كالآتي:-

ملعقة كبيرة من مسحوق القهوة.

نصف كوب من عصير الليمون.

ملعقة صغيرة من الزبادي.

٢ قطرة من ماء الورد.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم القهوة والليمون الرهيب لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد وهي كالتالي:-

تحضير طبق عميق ونضع به عصير الليمون ونضيف إليه القهوة ونقلب المكونات جيداً حتى الحصول على خليط متجانس. نضيف بعد ذلك ملعقة صغيرة من الزبادي وقطرات من ماء الورد ونقلب المكونات جيداً حتى الحصول على خليط كريمي مناسب. نقوم بتنظيف البشرة جيداً بالماء الفاتر وتجفيفه بمنشفة نظيفة ثم نضع الكريم على البشرة مع التدليك بحركة دائرية. نترك الكريم على البشرة من ربع الي ثلث ساعة حتي يجف ثم نفرك البشرة ونغسلها بالماء الفاتر جيداً وتجفيفه بمنشفة نظيفة. يمكن ترطيب البشرة بمركب مناسب للبشرة، ويمكن تكرار هذه الوصفة مرتين في الأسبوع حتي الحصول على نتائج فعالة.

فوائد هذه الوصفة للبشرة

هناك بعض الفوائد التي تمنحها هذه الوصفة للبشرة وهي كالتالي:-