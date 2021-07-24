الشعر هو أحد أكثر أجزاء الجسم إهمالاً حتى الآن فيمكن لشعرنا أن يعزز شخصيتنا وهو جزء مهم لأنه يحدد جمال مظهرنا بالكامل مع تقدمنا ​​في العمر يتحول لون شعرنا في النهاية إلى اللون الرمادي وهي ظاهرة طبيعية ومع ذلك إذا بدأنا في اكتشاف شعر باللون الأبيض في سن مبكرة ، فقد يصبح مصدر قلق. هنا نلقي نظرة على بعض العادات الشائعة التي نتبعها جميعًا والتي يمكن أن تؤدي إلى شيب الشعر في سن مبكرة.

الإجهاد سبب أساسي في ظهور الشعر الشايب

يواجه كل فرد مع الإجهاد في وقت أو آخر ، لكن الإجهاد المزمن يمكن أن يؤدي إلى مشاكل مثل الأرق والقلق وتغير الشهية مما قد يؤدي إلى مشكلة الشعر. كل هذه العوامل يمكن أن تؤثر بشدة على شعرنا وتؤدي إلى ظهور شيب مبكر. إذا كان شيب شعرك ناتجًا عن الإجهاد ، فحاولي الانغماس في الأنشطة التي يمكن أن تساعدك على الاسترخاء.

عدم تزييت الشعر

يمكن أن يساعدنا تزييت شعرنا في تنظيم إنتاج الزيت الطبيعي ويمنع فروة الرأس من الجفاف والحكة. تدليك فروة الرأس بالزيت الدافئ يحسن الدورة الدموية ويحافظ على صحة الشعر. يمكن أن يؤدي تزييت الشعر عند القيام به بانتظام إلى تقليل شيب الشعر المبكر.

التعرض لأشعة الشمس بكثرة

يمكن أن يكون قضاء الكثير من الوقت في الشمس أحد الأسباب الرئيسية وراء الشيب المبكر للشعر أشعة الشمس ضارة للبشرة وأيضًا للشعر ، وبالتالي فإن التعرض للشمس لفترات طويلة يمكن أن يضر بشعرنا وفروة رأسنا مما يؤدي إلى جفاف وشيب الشعر. يجب أن نحاول حمل مظلة أو وشاح لحماية شعرنا من التعرض المفرط للشمس.

التدخين من أسباب شيب الشعر مبكرًا

يعد التدخين أحد الأسباب الرئيسية لشيب الشعر المبكر. إن التدخين ليس ضارًا برئتينا فحسب ، بل يؤثر أيضًا على خصلات شعرنا. يمكن للسموم الموجودة في السجائر أن تلحق الضرر ببصيلات الشعر وتؤدي إلى شيب الشعر.

المواد الكيميائية الموجودة في منتجات الشعر

ليس هناك شك في حقيقة أننا جميعًا نحب تصفيف شعرنا ولا نفكر أبدًا في الضرر الذي يلحق بشعرنا من استخدام المواد الكيميائية. يمكن للمواد الكيميائية مثل لون الشعر والمنتجات الأخرى أن تسبب أضرارًا كبيرة لشعرنا وتؤدي في النهاية إلى شيب أو تساقط الشعر.

عدم اتباع نظام غذائي سليم

يؤثر الطعام الذي نستهلكه على أجسامنا بشكل مباشر ونقص الفيتامينات والعناصر الغذائية الأساسية في نظامنا الغذائي يمكن أن يؤثر على صحة الشعر. من المهم استهلاك كمية كافية من الماء واتباع نظام غذائي متوازن غني بالفيتامينات والمعادن لتحسين صحة الشعر.