كريم الجزر والنشا ، يعتبر من الكريمات الطبيعية التي تعمل على تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد والبثور السوداء والحبوب والبقع الداكنة والتصبغات، توجد العديد من الفوائد التي تمنحها النشا للبشرة حيث أنها تعمل على التخلص من خلايا الجلد الميتة والتخلص من الشوائب المتراكمة في البشرة، وتعمل أيضا على تفتيح البشرة بدرجة ملحوظة، والتخلص من حب الشباب، لذلك تبحث دائماً السيدات والفتيات على كريمات تفتيح طبيعية وفعالة لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد والبثور للحفاظ على جمالها ونضارتها، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة عمل كريم الجزر والنشا الرهيب لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد والبثور السوداء والحبوب.

مكونات عمل كريم الجزر والنشا

يتكون كريم الجزر والنشا من بعض المكونات التي تعمل على تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد وهي كالآتي:-

٢ ملعقة صغيرة من النشا.

حبة من الجزر مهروسة.

٢ ملعقة صغيرة من العسل.

ملعقة كبيرة من الكريمة.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم الجزر والنشا الرهيب لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد وهي كالتالي:-

تحضير إناء ونضع به كوب من الماء ونضعها على النار ونضع بها حبة الجزر ونتركها حتى تغلي. نخرج الجزر من الماء المغلي ونهرسها جيداً ونضعها في طبق عميق ونضيف إليه النشا ونقلب المكونات جيداً. ثم نضيف بعد ذلك العسل والكريمة ونقلب المكونات جيداً حتى الحصول على خليط متجانس وقوام كريمي متجانس. نفرد هذا الخليط على البشرة ونتركه لمدة نصف ساعة حتي تتشرب البشرة الفوائد الصحية حتي يجف. بعد مرور الوقت نقوم بفرك الوجه جيدا ثم نغسله بالماء الفاتر جيداً وتجفيفه بمنشفة نظيفة جيداً. يمكن تكرار هذه الوصفة ثلاث مرات في الأسبوع حتي الحصول على نتائج فعالة ومجربة ومضمونة.

فوائد الجزر للبشرة

هناك بعض الفوائد التي يمنحها الجزر للبشرة وهي كالآتي:-