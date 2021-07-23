طريقة تطويل الشعر في أسبوع واحد فقط ونتيجة مذهلة

تطويل الشعر هو حلم للكثير من الفتيات ، فدائما ما تواجه الكثيرات مشكلة كبيرة في إطالة الشعر ومحاولات عدة من أجل الإطالة وزيادة كثافة الشعر. ومع العوامل الجوية المختلفة ، والوجبات السريعة التي تؤثر بالسلب على صحة الشعر ومعدل نموه وإطالته، أصبحت الإطالة أمر صعب المنال، أو بطئ بشكل كبير لدى العديد من السيدات والفتيات.أيضا الذهاب المتكرر لمراكز التجميل من أجل فرد الشعر أو صبغه المتكرر، وأيضا أستخدام المواد الكيميائية المختلفة والمصنوعة حديثا من أجل تحسين شكل الشعر. يجعل ذلك تساقط الشعر شئ سهل للغايه وتقصف الأطراف أمر دائم وهو من أول العوامل التي تسبب تأخر في إطالة الشعر، وجعل ينمو بشكل متقصف وغير سوي.

وصفة تطويل الشعر للأطفال والكبار

في البداية من أجل الإطالة الخاصة بالشعر سواء للأطفال أو للكبار يجب أن نعتمد على أسلوب حياة أفضل . وذلك لنمو الشعر بالشكل المطلوب والسرعة المطلوبة أيضا. أولا يجب الاعتماد على تناول الخضروات الورقية بشكل أساسي في اليوم، وتناول الدجاج وصفار البيض، والأسماك والفاصوليا على مدار الأسبوع لتأثيرهم الفعال في صحة الشعر ونموه بشكل قوي للغاية.ثانيا أثناء غسل الشعر يجب تدليك فروة الرأس جيدا لمدة 10 دقائق وذلك مرة واحدة أسبوعيا.

ومن أهم الخطوات الخاصة بنمو الشعر، عدم أستخدام الشامبوهات يوميا لغسل الشعر، ونكتفي باستخدام الشامبو مرتين أسبوعيا. وذلك حتى لا يؤثر بالسلب على الشعر، وذلك مع ضرورة تسريح الشعر برفق يوميا لمدة خمس دقائق على الأكثر، وقص الأطراف كلا ثلاثة أشهر على الأكثر . حتى ينمو الشعر بشكل سريع ومتساوي.

وصفة اليوم تعتمد على ثلاث مكونات أساسية في تطويل الشعر ، ويجب تكرارها مرتين في الأسبوع لضمان الحصول على نتيجة سريعة وهى كالتالي.

ملعقة صغيرة من زيت الخروع ملعقة كبيرة من الزبادي بذور الحلبة بمقدار ملعقة كبيرة أيضا

نقوم بن