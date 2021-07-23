طريقة عمل كيكة دقيق الذرة بالبرتقال بطريقة سهلة ومميزة

يعتبر الكيك من الوصفات السهلة والخفيفة والشهية التي يرغب معظم الناس بتناولها باستمرار وهو من الوصفات التي تحضر بالمنزل بشكل دائم دون الحاجة لشرائه من المحلات وذلك لسهولة تحضيره ويمكن عمل الكيك بالدقيق العادي او بدقيق الذرة لذلك سوف نتعرف من خلال هذا المقال على طريقة عمل كيكة دقيق الذرة بطريقة سهلة وبسيطة. كيكة دقيق الذرة بالبرتقال المكونات كوبان من دقيق الذرة.

كوب من الدقيق الأبيض.

أربع بيضات.

نصف كوب من السكر.

نصف كوب من الزيت النباتي.

ملعقة كبيرة من السمن.

ملعقة كبيرة من قشر البرتقال المبشور.

كوب من عصير البرتقال.

ملعقة كبيرة من البيكنج باودر.

ملعقة صغيرة من الفانيلا.

رشة من الملح. طريقة التحضير نخلط كلا من البيض والزيت والسكر والسمن والفانيلا والملح في الخلاط الكهربائي.

نضيف عصير البرتقال مع القشر المبشور ونواصل الخلط .

نضيف دقيق الذرة والدقيق الأبيض والبيكنج باودر مع الاستمرار بالخلط .

والبيكنج باودر مع الاستمرار بالخلط . نضع الخليط في قالب مدهون بالقليل من السمن أو الزيت ومنثور بالقيل من الدقيق.

الزيت ومنثور بالقيل من الدقيق. ندخل القالب إلى فرن مسخن مسبقا على حرارة مئة وثمانين درجة لمدة عشرين دقيقة.

فرن مسخن مسبقا على حرارة مئة وثمانين درجة لمدة عشرين دقيقة. نخرج القالب من الفرن ثم نعيده إلى الفرن تحت الشواية إلى أن يصبح لونه ذهبيا. كيكة البرتقال بدون بيض المكونات كوب من الدقيق.

نصف ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

نصف ملعقة صغيرة من بيكاربونات الصوديوم.

رشة من الملح.

ثلاثة ارباع الكوب من عصير البرتقال.

نصف كوب من سكر البودرة.

ربع كوب من الزيت النباتي.

ملعقة صغيرة من مبشور قشر البرتقال.

ملعقة كبيرة من نشا الذرة. طريقة التحضير نسخن الفرن على درجة حرارة مئة وثمانين درجة مئوية.

تنخل كلا من نشا الذرة والدقيق والملح والبيكنج باودر وبيكربونات الصوديوم في وعاء.

نخلط السكر مع الزيت في قدر.

نضيف عصير البرتقال مع مواصلة الخلط .

نضيف المكونات الجافة إلى السائلة ونضيف قشر البرتقال المبشور ونخلط مرة أخرى.

السائلة ونضيف قشر البرتقال المبشور ونخلط مرة أخرى. نضع العجينة المتشكلة في قالب كيك مدهون بالزيت.

ندخل قالب الكيك إلى الفرن ونتركه لمدة خمس وثلاثين دقيقة. كيكة الزبدة بالبرتقال المكونات كوب من الزبدة.

مئتا غرام من السكر.

مئتان وسبعون غراما من الدقيق.

ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

أربع بيضات.

بيضات. خمس ملاعق كبيرة من عصير البرتقال.

ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيلا.

ملعقة كبيرة من مبشور قشر الليمون.

سكر بودرة حسب الرغبة. طريقة التحضير تسخن الفرن على حرارة مئة وثمانين درجة مئوية.

ندهن قالب كيك بالزبدة.

ننخل الدقيق والملح والبيكنج باودر في وعاء ونتركه جانبا.

نخلط الزبدة مع السكر في وعاء اخر ثم نضيف البيض الواحدة تلو الاخري مع التحريك المتواصل.

نضيف قشر الليمون وخلاصة الفانيلا ونحرك لدقيقتين.

نضيف خليط الدقيق بالتدريج مع التحريك المتواصل ثم نسكب عصير البرتقال فوق الخليط .

نضع خليط الكيك في القالب وندخله الي الفرن لمدة خمسين دقيقة.

نخرج قالب الكيك من الفرن ونزينة بالسكر الناعم ثم نقدمه. كيكة دقيق الذرة بالبرتقال المكوناتطريقة التحضيركيكة البرتقال بدون بيض المكوناتطريقة التحضيركيكة الزبدة بالبرتقال المكوناتطريقة التحضير الوسوم

يعتبر الكيك من الوصفات السهلة والخفيفة والشهية التي يرغب معظم الناس بتناولها باستمرار وهو من الوصفات التي تحضر بالمنزل بشكل دائم دون الحاجة لشرائه من المحلات وذلك لسهولة تحضيره ويمكن عمل الكيك بالدقيق العادي او بدقيق الذرة لذلك سوف نتعرف من خلال هذا المقال على طريقة عمل كيكة دقيق الذرة بطريقة سهلة وبسيطة. كيكة دقيق الذرة بالبرتقال المكونات كوبان من دقيق الذرة.

كوب من الدقيق الأبيض.

أربع بيضات.

نصف كوب من السكر.

نصف كوب من الزيت النباتي.

ملعقة كبيرة من السمن.

ملعقة كبيرة من قشر البرتقال المبشور.

كوب من عصير البرتقال.

ملعقة كبيرة من البيكنج باودر.

ملعقة صغيرة من الفانيلا.

رشة من الملح. طريقة التحضير نخلط كلا من البيض والزيت والسكر والسمن والفانيلا والملح في الخلاط الكهربائي.

نضيف عصير البرتقال مع القشر المبشور ونواصل الخلط .

نضيف دقيق الذرة والدقيق الأبيض والبيكنج باودر مع الاستمرار بالخلط .

والبيكنج باودر مع الاستمرار بالخلط . نضع الخليط في قالب مدهون بالقليل من السمن أو الزيت ومنثور بالقيل من الدقيق.

الزيت ومنثور بالقيل من الدقيق. ندخل القالب إلى فرن مسخن مسبقا على حرارة مئة وثمانين درجة لمدة عشرين دقيقة.

فرن مسخن مسبقا على حرارة مئة وثمانين درجة لمدة عشرين دقيقة. نخرج القالب من الفرن ثم نعيده إلى الفرن تحت الشواية إلى أن يصبح لونه ذهبيا. كيكة البرتقال بدون بيض المكونات كوب من الدقيق.

نصف ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

نصف ملعقة صغيرة من بيكاربونات الصوديوم.

رشة من الملح.

ثلاثة ارباع الكوب من عصير البرتقال.

نصف كوب من سكر البودرة.

ربع كوب من الزيت النباتي.

ملعقة صغيرة من مبشور قشر البرتقال.

ملعقة كبيرة من نشا الذرة. طريقة التحضير نسخن الفرن على درجة حرارة مئة وثمانين درجة مئوية.

تنخل كلا من نشا الذرة والدقيق والملح والبيكنج باودر وبيكربونات الصوديوم في وعاء.

نخلط السكر مع الزيت في قدر.

نضيف عصير البرتقال مع مواصلة الخلط .

نضيف المكونات الجافة إلى السائلة ونضيف قشر البرتقال المبشور ونخلط مرة أخرى.

السائلة ونضيف قشر البرتقال المبشور ونخلط مرة أخرى. نضع العجينة المتشكلة في قالب كيك مدهون بالزيت.

ندخل قالب الكيك إلى الفرن ونتركه لمدة خمس وثلاثين دقيقة. كيكة الزبدة بالبرتقال المكونات كوب من الزبدة.

مئتا غرام من السكر.

مئتان وسبعون غراما من الدقيق.

ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

أربع بيضات.

بيضات. خمس ملاعق كبيرة من عصير البرتقال.

ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيلا.

ملعقة كبيرة من مبشور قشر الليمون.

سكر بودرة حسب الرغبة. طريقة التحضير تسخن الفرن على حرارة مئة وثمانين درجة مئوية.

ندهن قالب كيك بالزبدة.

ننخل الدقيق والملح والبيكنج باودر في وعاء ونتركه جانبا.

نخلط الزبدة مع السكر في وعاء اخر ثم نضيف البيض الواحدة تلو الاخري مع التحريك المتواصل.

نضيف قشر الليمون وخلاصة الفانيلا ونحرك لدقيقتين.

نضيف خليط الدقيق بالتدريج مع التحريك المتواصل ثم نسكب عصير البرتقال فوق الخليط .

نضع خليط الكيك في القالب وندخله الي الفرن لمدة خمسين دقيقة.

نخرج قالب الكيك من الفرن ونزينة بالسكر الناعم ثم نقدمه. كيكة دقيق الذرة بالبرتقال المكوناتطريقة التحضيركيكة البرتقال بدون بيض المكوناتطريقة التحضيركيكة الزبدة بالبرتقال المكوناتطريقة التحضير

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل كيكة دقيق الذرة بالبرتقال بطريقة سهلة ومميزة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.