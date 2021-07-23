أفضل وصفات تفتيح البشرة مجربة وفعالة

أفضل وصفات تفتيح البشرة هي التي تتيح لك علاج مشكلات البشرة المسببة لاسمرارها، كما أنها تعمل على إزالة الشوائب وتنقية البشرة، مما يمنحك بشرة متألقة تتمتع بالنضارة والنقاء، الأمر الذي ينعكس على الحالة النفسية والجسمية، وإلى جانب وصفات تبييض البشرة إليك مجموعة من النصائح الهامة لكي تتمتعي ببشرة متألقة وطبيعية دون الحاجة إلى اللجوء للمواد الكيميائية والعلاجات الطبية، والتي قد تترك اثار جانبية إذا استمر استخدامها لفترة طويلة، وإليك مجموعة من افكار لمكونات مواصفات مجربة ومضمونة ولا تتسبب بأي أذى للبشرة.

أفضل وصفات تفتيح البشرة

تعتمد وصفات تفتيح البشرة المنزلية على مجموعة من المكونات الطبيعية الفعالة، التي تضفي النضارة على البشرة وتحمي الجلد من العديد من العوامل الضارة، حيث يجتمع المزيد من العناصر الطبيعية الهامة لصحة الجلد والتي تضم مضادات الأكسدة الطبيعية، والمعروف عنها حماية الجسم من الخلايا السرطانية، وحماية الجلد من الإلتهابات والإحمرار المسبب لإسمرار البشرة وتصبغ لونها فيما بعد، وإليك خلطات تفتيح البشرة المذهلة فيما يلي.

الترمس المطحون وماء الورد

يعد الترمس المطحون من أفضل المكونات الطبيعية الفعالة للبشرة والتي تضفي النضارة وتضيئ البشرة لتصبحين أكثر جمالًا، حيث يحتوي الترمس على الفيتامينات والمعادن الهامة للبشرة، والتي تنعكس على حالة الجلد، ككا تعمل حبيبات الترمس المطحونة على تقشي البشرة من خلال عمل مساج لطيف، مما يخلصك من خلايا الجلد الميتة، أما عن ماء الورد فهو يضفي الإشراقة الطبيعية لتبدين أكثر جاذبية، وعمل كتونر طبيعي يقي البشرة من الشوائب ويحميها من عملية الأكسدة.

أضيفي ملعقتين من الترمس المطحون والقليل من ماء الورد ليكتسب قوام يشبه قوام سكرب البشرة.

قومي بتنظيف بشرتك بالغسول جيدا ومن ثم افردي المكونات على البشرة والرقبة جيدا.

دعبه يؤدي مفعوله لمدة 20 دقيقة وبعدها تشطف البشرة بماء فاتر.

بعد الإنتهاء مرري قطعة من الثلج على البشرة بسرعة لإضفاء المزيد من النضارة وتضييق المسام.

من أكثر الوصفات التي تعيد للبشرة نضارتها وتألقها هو خلط ملعقة من عصير الليمون مع ملعقتين من الطحين أو الدقيق.

أضيفي الحليب المجفف والقليل من ماء الورد في حالة الحاجة لسائل لتسهيل خلط المكونات.

افردي الخلطة على الوجه والرقبة مع التدليك قليلا.

دعيها على البشرة لمدة 20 دقيقة واشطفيها بماء بارد.

كرري الوصفة 3 مرات أسبوعيا لأفضل نتيجة.

الليمون والطحين والحليب المجفف لتبييض البشرة