طريقة حفظ وتخزين اللحوم بأمان تام بدون ثلاجة أو فريزر أو مواد حافظة

حفظ وتخزين اللحوم بأمان تام بدون ثلاجة أو فريزر أو مواد حافظة وبطريقة مضمونة 100 %، يُعد ذبح الأضحية من أهم مظاهر الاحتفال بعيد الأضحى، ويعاني الكثير من الأشخاص من ضيق مساحة المبرد أو الفريزر للاحتفاظ بلحم العيد لمدة طويلة. الطريقة التي سنتحدث عنها اليوم كان يستخدمها أمهاتنا منذ عشرات السنوات قبل انتشار الثلاجة للاحتفاظ باللحوم، وقد ازدادت عمليات البحث مؤخراً عبر متصفح قوقل عن طرق الاحتفاظ بلحم العيد بدون ثلاجة، لذا نكشف لك اليوم عن طريقة طبيعية آمنة 100% لتخزين اللحوم خارج الثلاجة بأمان تام ولأطول فترة ممكنة.

حفظ وتخزين اللحوم بدون ثلاجة أو فريزر

منذ عشرات السنوات وقبل انتشار الثلاجة أو الفريزر كان يستخدم الأمهات والأجداد طريقة للاحتفاظ باللحم بدون مواد حافظة، حيث يمكنك الآن حفظ اللحم خارج الثلاجة بالشهور من السنة للسنة. فقط قومي بتحضير اللحم الذي سوف يتم الاحتفاظ بها ولكن يُشترط وجود كمية من الدهون أو الليه، حيث يتم تقطيع تلك الدهون لقطع بحجم اللحم، والذي يُفضل تقطيعها على هيئة مكعبات متوسطة الحجم، في البداية يتم تمرير الماء على اللحم وغسلها ثم يتم التخلص من الماء تماماً.

يتم وضع وعاء قابل للطهي على البوتاجاز وبعد تسخينه قليلاً يتم إضافة ملعقتين من السمن، يتم إضافة اللحم والدهون بحيث تكون الكمية كيلو من اللحم وربع كيلو من الدهن ويتم التقليب. قبل التوجه للخطوة التالية يجب أن تعلمي أنه يمكنك اصطحاب اللحم المُخزن بهذه الطريقة أثناء السفر، وبعد أن يترك اللحم لمدة ربع ساعة يتم إضافة ملعقة كبيرة من الملح، ثم يتم إضافة نصف كوب فقط من الماء ويترك لمدة ساعة كاملة على نار هادئة.

حفظ اللحوم بدون تبريد

بعد تمام تحول الماء إلى بخار وذوبان الدهون أو الليه كاملة مع التقليب المستمر حتى الوصول إلى ثلاثة أرباع درجة التسوية، حيث تُعتبر تلك الدهون بمثابة مادة حافظة للحوم مع إضافة ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود الحصا، تلك المكونين يُعتبران بمثابة مادة حافظة للحم للاحتفاظ بها لشهور عدة من السنة للسنة، ثم يتم وضع كمية اللحم المناسبة لطبخة واحدة مع القليل من الدهن في برطمان زجاجي ويوضع داخل وعاء نصفه ممتلئ بالماء، ثم يرفع الوعاء على النار لمدة نصف ساعة حتى يتم غليان الماء، ثم يتم وضعه بالشكل المقلوب حتى يبرد تماماً، ثم يتم الاحتفاظ بالبرطمان الزجاجي خارج الثلاجة تماماً ولكن يجب فتحه واستخدامه دفعة واحدة.