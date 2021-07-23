أسرار تحضير كرات البسبوسة في البيت زي الجاهزة بأسهل الخطوات وأقل تكلفة

تعتبر كرات البسبوسة من أشهر طرق تحضير البسبوسة في الوطن العربي، والتي تعتبر واحدة من أكثر الحلويات الشرقية التي يحبها جميع الأشخاص وبالأخص الصغار، وتتميز هذه الكرات بسهولة تناولها وطعمها اللذيذ، ولذلك تعد مناسبة جداً تحضيرها في الأعياد والاحتفالات المختلفة، ويمكن تحضيرها بكل سهولة بدون تعب ولا تحتاج إلى وقت كبير، وسوف ننشر لكم الخطوات في الفقرات التالية. طريقة عمل كرات البسبوسة في البيت طريقة عمل كرات البسبوسة في البيت المكونات: 2 كوب من السميد.

ملعقة من البيكنج باودر صغيرة الحجم.

علبة جاهزة من القشطة.

نصف كوب من السكر.

نصف كوب من السمنة.

ربع كوب جوز هند مبشور.

كوب واحد من اللبن الزبادي.

بندق أو لوز حسب الرغبة.

شربات البسبوسة. طريقة التحضير: في وعاء واسع وعميق نقوم بخلط كلاً من السميد مع السمنة والبيكنج باودر والزبادي.

ثم نقوم بإضافة جوز الهند والسكر والقشطة، ونحرك المكونات مع بعضها حتى تتجانس، ونحصل على عجينة متماسكة.

نقوم بتشكيلها على شكل كرات صغيرة الحجم، ونزينها بالبندق أو اللوز المبشور، ونضعها في صواني.

ندخلها الفرن الساخن من قبل، ونتركها حتى تستوي ويصبح لونها ذهبي.

ثم نخرجها ونصب عليها الشربات وهي ساخنة، وتصبح جاهزة للتقديم، بالهنا والشفا. وصفة كب البسبوسة في البيت وصفة كب البسبوسة في البيت المكونات: 2 كوب من دقيق البسبوسة.

2 ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

جوز هند مبشور.

كوب إلا ربع من السكر.

نصف كوب زبدة طرية.

كوب من اللبن الزبادي. للشربات: 2 كوب من الماء.

2 كوب من السكر.

فانيليا.

ماء زهر. طريقة التحضير: في وعاء واسع نقوم بخلط كافة مكونات البسبوسة مع بعضها البعض بشكل جيد حتى تمتزج وتتجانس تماماً.

بعد ذلك نقوم بدهن قالب الكب كيك بمادة دهنية مثل السمنة أو الزبدة.

ثم نوزع بها العجينة، وندخلها إلى الفرن حتى تستوي ويصبح لونها ذهبي.

نخرجها ونصب عليها الشربات ونزينها بالمكسرات التي ترغبون بها.

يتم تحضير الشربات من خلال وضع الماء والسكر في قدر على النار، ونتركه حتى يغلي.

ثم نضيف له الفانيليا وماء الزهر، ونتركه يغلي مرة أخرى ثم نرفعه من على النار ونتركه جانباً حتى يبرد. الوسوم

تعتبر كرات البسبوسة من أشهر طرق تحضير البسبوسة في الوطن العربي، والتي تعتبر واحدة من أكثر الحلويات الشرقية التي يحبها جميع الأشخاص وبالأخص الصغار، وتتميز هذه الكرات بسهولة تناولها وطعمها اللذيذ، ولذلك تعد مناسبة جداً تحضيرها في الأعياد والاحتفالات المختلفة، ويمكن تحضيرها بكل سهولة بدون تعب ولا تحتاج إلى وقت كبير، وسوف ننشر لكم الخطوات في الفقرات التالية. طريقة عمل كرات البسبوسة في البيت طريقة عمل كرات البسبوسة في البيت المكونات: 2 كوب من السميد.

ملعقة من البيكنج باودر صغيرة الحجم.

علبة جاهزة من القشطة.

نصف كوب من السكر.

نصف كوب من السمنة.

ربع كوب جوز هند مبشور.

كوب واحد من اللبن الزبادي.

بندق أو لوز حسب الرغبة.

شربات البسبوسة. طريقة التحضير: في وعاء واسع وعميق نقوم بخلط كلاً من السميد مع السمنة والبيكنج باودر والزبادي.

ثم نقوم بإضافة جوز الهند والسكر والقشطة، ونحرك المكونات مع بعضها حتى تتجانس، ونحصل على عجينة متماسكة.

نقوم بتشكيلها على شكل كرات صغيرة الحجم، ونزينها بالبندق أو اللوز المبشور، ونضعها في صواني.

ندخلها الفرن الساخن من قبل، ونتركها حتى تستوي ويصبح لونها ذهبي.

ثم نخرجها ونصب عليها الشربات وهي ساخنة، وتصبح جاهزة للتقديم، بالهنا والشفا. وصفة كب البسبوسة في البيت وصفة كب البسبوسة في البيت المكونات: 2 كوب من دقيق البسبوسة.

2 ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

جوز هند مبشور.

كوب إلا ربع من السكر.

نصف كوب زبدة طرية.

كوب من اللبن الزبادي. للشربات: 2 كوب من الماء.

2 كوب من السكر.

فانيليا.

ماء زهر. طريقة التحضير: في وعاء واسع نقوم بخلط كافة مكونات البسبوسة مع بعضها البعض بشكل جيد حتى تمتزج وتتجانس تماماً.

بعد ذلك نقوم بدهن قالب الكب كيك بمادة دهنية مثل السمنة أو الزبدة.

ثم نوزع بها العجينة، وندخلها إلى الفرن حتى تستوي ويصبح لونها ذهبي.

نخرجها ونصب عليها الشربات ونزينها بالمكسرات التي ترغبون بها.

يتم تحضير الشربات من خلال وضع الماء والسكر في قدر على النار، ونتركه حتى يغلي.

ثم نضيف له الفانيليا وماء الزهر، ونتركه يغلي مرة أخرى ثم نرفعه من على النار ونتركه جانباً حتى يبرد.

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